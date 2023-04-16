Никита Водопол: что можно и что нельзя делать 16 апреля

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 7 895

Православные верующие в этот день вспоминают святого Никиту Исповедника, которого считали защитником слабых — детей, больных и пребывающих в подавленном состоянии. В народе его прозвали Водополом.

Никита Водопол: что можно и что нельзя делать 16 апреля

Фото: Dpchas.com.ua

Православные верующие 16 апреля почитают память святого Никиты Исповедника.

Кто такой Никита Исповедник

Преподобный Никита, игумен Мидикийской обители, жил в VIII–IX веках. Он родился в Кесарии Вифинской (территория современной Турции) и был воспитан в христианских традициях. С юношества Никита прислуживал в церкви и и находился в послушании у отшельника Стефана. Когда он подрос, то направился в Мидикийский монастырь и принял постриг. Через семь лет его избрали пресвитером, а впоследствии — игуменом обители. За соблюдение строгой монашеской жизни Никита был удостоен дара исцеления: силой молитвы он открыл у глухонемого отрока способности говорить, лишенному рассудка вернул разум и изгнал из двух бесноватых женщин нечистую силу.

В период гонения на иконопочитателей при императоре Льве Армянине Никиту Исповедника заключили в тюрьму. Поддавшись на хитрость правителя, он согласился принять причастие от лжепатриарха-иконоборца и был отпущен на свободу. Однако поняв, что запрет икон продолжается, раскаялся в своем поступке, вернулся в столицу и начал обличать еретиков. За это Никиту Исповедника заключили в темницу на 6 лет. Он продолжал молиться в суровых условиях и творить чудеса: по его молитве Фригийский царь без выкупа отпустил двух пленников; три человека, потерпевших кораблекрушение, были волнами выброшены на берег. В 824 году святой преставился и был похоронен в родной обители. Впоследствии его мощи стали источником исцелений для верующих, пишет utro.ru.

16 апреля — Никита Водопол и Угощение водяного

На Руси преподобного называли Никитой Водополом, и неспроста. В это время начинался ледоход и открывался рыболовный промысел. По поверью, происходило это, когда просыпался от зимней спячки Водяной. Чтобы паводок не затопил деревню и в воду бросали всякие съедобные угощения для недовольного Водяного.

Народные приметы 16 апреля

  • На Никиту Водопола гром долго гремит, значит, погода испортится;
  • Дующий с севера ветер предвещает дожди;
  • Осадки 16 апреля — к затяжной и ненастной весне;
  • Раннее закрытие цветков мать-и-мачехи указывает на изменения в погоде;
  • Похолодание после первого грома сулит холодное лето;
  • Ветер с юга дует — ожидается хорошая погода и богатый урожай.

Что нельзя делать на Никиту Водопола

16 апреля связано с бережным отношением к водным ресурсам. Не рекомендуется кричать и шуметь на берегу реки, озера, моря. Запрещено умываться проточной водой, иначе удача покинет. Не положено лить воду на стол: принимая важные решения, можно допустить серьезную ошибку. Готовить первые блюда и жидкую еду, например, каши на воде или компоты, нежелательно.

Наблюдать за дракой собаки с кошкой тоже не следует, чтобы избежать в семье крупной ссоры.

Что можно делать 16 апреля

На Никиту Водопола рекомендовали умыться отстоявшейся водой, а затем вылить ее под молодое деревце. Тогда придет энергия, счастье и денежная удача.

Следует печь пироги с картофельной или капустной начинкой, готовить блюда из мяса. Позволено отправиться на рыбалку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

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