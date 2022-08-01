В церковном календаре 3 августа значится как день памяти святого монаха Онуфрия Печерского.

Онуфрий Печерский Молчаливый

В многовековой истории Киево-Печерской лавры сохранились имена многих достойных монахов, которые за те или иные заслуги были причислены к лику святых. Тем удивительнее, что житие преподобного Онуфрия, монаха XII века, хотя бы в виде легенд или преданий, до наших дней не дошло.

Об Онуфрии Печерском неизвестно ничего, кроме того, что он остался в церковной памяти благодаря своему подвигу — непрерывному молчанию, отсюда и его прозвище — Молчальник или Молчаливый. Это означает, что с момента принятия обета молчания святой не проронил ни слова (исключением в таком случае может служить только исповедь).

Онуфрий обитал в Ближних пещерах лавры, где по сей день хранятся его нетленные мощи.

Как правило, молчальники были одновременно и затворниками. Кстати, в истории русской православной церкви их известно совсем немного, помимо Онуфрия Печерского: Афанасий и Феодор — затворники Киево-Печерской лавры, Исаакий Радонежский (его на подвиг молчания благословил сам Сергий Радонежский), Игнатий Белозерский, Корнилий, Вера Молчальница.

3 августа — Онуфрий Молчаливый или Молчальник

Память о святом Онуфрии отчасти запечатлелась в народных традициях, связанных с днем его почитания. Так, 3 августа крестьяне готовили амбары к зиме: просушивали, проветривали, чинили. В память об Онуфрии всю работу по большей части делали молча. Веселиться, бездельничать, петь было не принято.

Верили, что человек, родившийся 3 августа, может стать отличным плотником, потому что ему откроются все тайны деревьев, а еще он никогда не станет болтать без дела и бросать слова на ветер.

Имя преподобного Онуфрия сохранилось в поговорках: «Илья-пророк с громами, Онуфрий с земными поклонами»; «Илья-пророк ходит по полю, считает суслоны (снопы, поставленные в поле для просушки стоймя, колосьями вверх и покрытых сверху снопом), преподобный Онуфрий ниву подымает, плуг направляет».

Встречаются сведения, что день Онуфрия Молчальника подходил для сбора так называемой немой или непочатой воды. Эта традиция сохранилась с языческих времен, смешавшись в народном сознании с понятием святой воды. Немой воде приписывали особые целебные свойства, ей умывались, поили беспокойных детей, больных, окропляли жилище, хозяйственные постройки, скот.

Немой она называлась потому, что собирать и приносить такую воду можно было только молча. Желательно было сделать это до восхода солнца с 3 до 5 утра, натощак, избегая встреч с кем-либо. Если удавалось набрать ее самым первым, то такую воду называли непочатой. Считалось, что сила воды умножится, если собрать ее из трех или семи источников (колодцев, ключей, рек).

Что можно делать 3 августа

3 августа крестьяне направляли все силы на работу в поле, огороде и дома. Мужчины готовили к предстоящим холодам домашние склады, амбары, погреба. Женщины перебирали вещи в сундуках.

3 августа на Руси начинали постепенно прощаться с летом. Крестьяне сеяли озимую рожь, варили компоты, ставили домашнее вино и квас.

Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого

На Онуфрия Молчаливого старались хранить безмолвие, не позволяли себе перекинуться даже несколькими словами. Говорить разрешалось лишь при необходимости. Считалось, что болтовня во время работы может привести беду в дом.

Согласно поверью, рана, полученная 3 августа, будет долго заживать. Поэтому по возможности лучше не пользоваться острыми предметами.

Пускать на Онуфрия нежелательных гостей в дом — плохая примета. Говорят, после этого вся будущая неделя выдастся хлопотной.

Также 3 августа запрещается ссориться. Конфликт с кем бы то ни было в этот день надолго отвадит удачу.

Также в этот день запрещено есть яблоки в сыром виде, разрешается лишь их перерабатывать — варить компоты или варенье, делать квас, домашнее вино.

Приметы на 3 августа