Западные СМИ молчат об охоте киевского режима на российских журналистов

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила что корреспонденты становятся целями киевских боевиков.

Киев открыл охоту на российских журналистов

Фото: www.globallookpress.com/Volha Shukaila/Keystone Press Agency

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Захарова: киевский режим открыл охоту на российских журналистов

Украинское руководство ведет настоящую охоту на российских журналистов, а Запад закрывает на это глаза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что целями киевских боевиков становятся корреспонденты, работающие в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которые освещают реальное положение дел на фронте.

Дипломат напомнила, что от рук террористов погибли многие военные журналисты, включая корреспондента МИЦ «Известия» Александра Федорчака. Захарова также отметила, что счет журналистов, пострадавших при выполнении своего профессионального долга, идет на десятки.

Несмотря на это, как добавила официальный представитель МИД РФ, Запад делает вид, что никакой охоты на представителей российских СМИ нет. Даже крупные европейские издания предпочитают закрывать глаза на происходящее. Они не только не освещают смерть коллег, но и подвергают критике корреспондентов, которые отдают дань уважения погибшим.

Также официальный представитель МИД России выразила сожаления по поводу того, как западное медиасообщество поступает.

Ранее Мария Захарова назвала искусственно организованной «хоральной солидарностью» реакцию европейских стран, поддержавших обвинения Германии в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

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