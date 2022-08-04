Иоанн Воин: почему 12 августа нельзя никому рассказывать плохие сны

Христиане всего мира 12 августа вспоминают мученика Иоанна Воина.

Иоанн Воин

Святой Иоанн почитаем на Руси, поскольку считается, что по происхождению он был славянином. В одном из преданий упоминается, что Иоанн служил в полку, составленном из солдат скифского племени.

Иоанн Воин жил в IV веке и служил в армии императора Юлиана Отступника (361-363). Это было время гонений на христиан, и Иоанн принимал в них участие. Это было противно природе Иоанна — он сам был христианином, человеком милосердным, сострадающим, готовым помочь каждому страждущему. Поэтому он тайно предупреждал христиан о нападениях, помогал им с побегами, посещал в тюрьмах. Иоанн был милостив не только к христианам, но к каждому, кому требовалась помощь.

Вскоре обо всем узнал император. Иоанна арестовали, приговорили к казни и бросили в темницу, где по приказу императора морили голодом. Но в 363 году Юлиан Отступник был убит, а Иоанна освободили. Всю свою жизнь он продолжал помогать людям, посещал больных, много молился и придерживался поста. Он дожил до глубокой старости и мирно скончался в Константинополе.

Дата его смерти не сохранилась, поэтому Иоанн Воин почитается 12 августа — это день обретения мощей святого. Согласно преданию, после смерти он явился во сне некой благочестивой женщине, рассказал ей о своей жизни и указал место погребения. После обретения мощей их поместили в церкви Иоанна Богослова в Константинополе, и от них стали происходить различные чудеса и исцеления.

Иоанн Воин в народном календаре

Иоанна Воина почитают как великого помощника в скорбях. Молились святому о нахождении пропавших людей, освобождении пленных и наказании обидчиков. А Петр I считал святого покровитель всего русского воинства.

Считается, что сон в ночь на 12 августа — вещий, и может реализоваться уже в ближайшие десять дней. Особенно велика вероятность его осуществления для именинников, которыми в этот день являются Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.

На Руси Иоанна Воина почитают как великого помощника в скорбях. Верили, что он " обличает воровство и открывает похищенное». Молились Иоанну о нахождении и пропавших людей и об освобождении пленных. Обращаются к нему при душевной боли и обидах. Чтили его как заступника и охранителя воины.

В Москве на Якиманке находится церковь Святого Иоанна Воина. Она была построена в 1704 году, но в 1709-м ее разрушило наводнение. Петр I повелел возвести новый храм — в память о Полтавской битве. По преданию, храм возвели по чертежу самого императора.

Удивительно, но иконы с образом Иоанна Воина не известны в византийском искусстве, на Руси в XI–XIV они встречаются очень редко. Их число возрастает в XVII–XIX веках, возможно, это отражает рост почитания святого.

Апостолы от 70

По церковному календарю 12 августа также поминают апостолов от 70-ти — Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

Сила — один из самых уважаемых членов Иерусалимской церкви, проповедовал вместе с первоверховным апостолом Павлом в Македонии и Сирии. Их схватили в городе Филиппы. Били палками и бросили в темницу. В полночь, когда апостолы молились, вдруг произошло землетрясение. С узников чудесным образом спали оковы, а двери темницы отворились.

В безопасное место учеников Христа вывел тюремщик, принявший затем крещение вместе с семьей. Сила скончался в городе Коринфе, где возглавлял много лет епископскую кафедру. Силуан в разные годы сопровождал апостолов Петра и Павла. Он принял мученическую кончину в городе Солунь (ныне Солоники), где был поставлен епископом.

Епископом Галатии (Малая Азия) выбрали Крискента. Он был казнен при императоре Траяне. Епенет был епископом в Карфагене, об этом упоминает апостол Павел в своем послании. Святой Андроник был святителем города Сирмии Паннонской (Сербия), где пострадал за имя Христово.

Сохранилась поговорка: «На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна». Так говорили о клонящихся к земле под тяжестью зерен колосьях. В это время начинали сеять озимые — крестьяне верили, что любое зерно, посеянное на Силу, даст богатый урожай. Считалось, что сам Сила помогает в работе, про это говорили: «Святой Сила добавит мужику силы», «На святителя Силу и бессильный богатырем станет».

Что нельзя делать 12 августа

12 августа — не самое удачное время для общения с представителями власти. Не все стабильно и в финансовых вопросах — могут произойти непредвиденные задержки в получении прибыли. Также возможны и убытки.

Нежелательно рассказывать кому-либо плохие сны. В народе верили, что все самое страшное может сбыться. Также нельзя сегодня переедать. В противном случае есть риск привлечь к себе серьезные финансовые проблемы.

В день Иоанна Воина нельзя отказывать в помощи, иначе не миновать различных трудностей.

Что можно делать на Иоанна Воина

12 августа крестьяне старались посеять озимые культуры. Они верили, что подобные работы, проведенные на Иоанна Воина, принесут богатый урожай в будущем. Первым за работу принимался самый старший член семьи. Считалось, что благодаря этому старость выдастся благополучной. Пчеловоды молились святым апостолам от семидесяти, Силе и Силуану, прося у них много меда.

Это благоприятный период для переезда, смены рода деятельности, а также путешествий, пускай и не больших. Несмотря на закат лета, погода на большей части территории России еще позволяет отправиться в лес, горы, к морю. Хорошо дать и физическую нагрузку своему организму.

Приметы в день Иоанна Воина