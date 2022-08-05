Степан Сеновал: зачем 15 августа нужно плести венки из летних трав

15 августа православная церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана.

Апостол Стефан Первомученик

Святой Стефан был первым христианским мучеником еврейского происхождения и являлся одним из семи помощников учеников Христа. Он жил в I веке и был избран апостолом от семидесяти.

Стефана вместе с единоверцами выбрали диаконом, он следил за порядком среди прихожан. Однако помимо возложенных на него обязанностей Стефан проповедовал в Иерусалиме наравне с апостолами. Во время одной из проповедей святой высказал мысль о том, что «Всевышний не в рукотворных храмах живет».

Эта фраза вызвала не просто порицание со стороны представителей синагоги, но и воспринялась как страшное богохульство, так как слово «рукотворный» употреблялось в отношении языческих идолов, за что Стефана приговорили к суду. Точно неизвестно, казнили ли Стефана по приговору или же его забила камнями разъяренная толпа. Но как бы то ни было, Стефан не просил о пощаде, только молился Спасителю за врагов своих и просил принять его душу.

Мощи страстотерпца были обретены только спустя четыре столетия после смерти святого– в начале V века. Очень быстро частички мощей Стефана Первомученика распространились по многим городам мира. Около мощей Стефана творятся чудеса исцеления. Также христиане хранят другие реликвии — камни, которыми, по поверьям, был избит Стефан.

Степан Сеновал — традиции 15 августа

В народе день ассоциируется с проводами лета и встречей осени. 15 августа крестьяне старались управиться с уборкой сена и следили за тем, чтобы дожди не попортили его. Потому и назвали этот день Сеновалом, а имя святого покровителя переиначили на русский лад — Степан.

Особое внимание 15 августа получали лошади, так как помимо всего святой Стефан является и покровителем этих прекрасных животных. Чтобы лошадки оставались сильными, выносливыми и здоровыми, их поили из ведра, в которое бросали серебряную монету. В некоторых регионах вместо ведра воду наливали в собственную шапку. Иногда воду пропускали через серебряное сито. На Степана Сеновала на работу лошадей не выводили. Их кормили, мыли и даже вплетали им в хвост и в гриву ленточки.

По поверьям, дети, рожденные в Степанов (Стефанов) день, будет очень счастливы. Они вырастают щедрыми, честными, добрыми и благородными людьми.

Что нельзя делать 15 августа

Предки верили, что скандалы и ссоры на Степана Сеновала сулят длительные беды. Лучше воздержаться от выяснения отношений и не ввязываться в странные авантюры.

Строго-настрого запрещалось трудиться 15 августа, а также бурно веселиться. Атмосфера дома должна быть спокойной.

Переедать и заниматься тяжелым спортом в этот день тоже не стоит. Иначе появятся проблемы со здоровьем.

Запрещается на Степана Сеновала давать деньги в долг и брать что-то ценное у чужих людей. В противном случае не обойдется без серьезных финансовых потерь.

Что можно делать на Степана Сеновала

Издревле верили, что 15 августа следует больше внимания уделять животным. Особенно лошадям. Стефана считали их покровителем.

Сегодня следует сходить в поле, набрать мяты, ромашек, пижмы, клевера, божьих слез и сплести «Степанов венок». Когда в дом приходила беда, предки отрывали кусочек природного украшения и заваривали в чай — так прогоняли хворь и несчастья.

Важно вечером собрать всю семью за вкусным ужином и обсудить насущные вопросы. Единение и умиротворение — вот что главное.

Народные приметы 15 августа