Матфей Змеесос: почему 22 августа змеи наиболее опасны

Православные христиане 22 августа отмечают день памяти апостола Матфия — ученика Иисуса Христа, который был избран на место Иуды Искариота.

Апостол Матфий

Матфий родился в Вифлееме в I веке и с ранних лет изучал Закон Божий и священные тексты. Наставлял его в духовной жизни святой Симеон Богоприимец. По примеру наставника Матфий вел богоугодную жизнь. Когда Христос с учениками проповедовал наступление Царства Божия миру, Матфий в числе многих людей присоединился к нему. Иисус, видевший в сердцах человеческих, заметил Матфия и избрал его в число учеников. Сначала Матфий входил в 70 младших апостолов.

После предательства, совершенного Иудой — одним из 12 приближенных учеников Иисуса — злодею пришлось искать замену. Перст судьбы указал на Матфия. На того сошел святой дух, и он как и другие апостолы стал говорить на разных языках, чтобы проповедовать людям в разных странах. По жребию святому выпало странствовать по Иудее.

Во время служения апостол Матфий совершал множество чудес: исцелял от недугов, изгонял бесов и даже воскрешал погибших. Он подвергался гонениям и преследованиям за распространение новой веры. Однажды его схватили и заставили выпить ослепляющее зелье, но Господь уберег его, и зрение сохранилось, а нечестивцы были посрамлены. Потом Господь сделал его невидимым, чтобы язычники не смогли найти и убить его. Но через три дня Матфий сам предался в руки их, его заперли в темнице, а ночью Господь вывел его наружу. Когда же стражники побежали, чтобы схватить его, земля разверзлась у них под ногами и поглотила их.

В Иудее в то время первосвященник Анан приказал жестоко убить апостола от 70-ти Иакова, а после обвинил Матфия в несоблюдении законов Моисея. Во время диспута Матфий толковал ветхозаветные прообразы и пророчества о Христе и исповедовал истину, говоря: «Тот, о Котором я говорю, не только Пророк, но и Господь пророков, Он — Бог, Сын Божий, о чем свидетельствуют истинные чудеса Его…».

Однако синедрион признал его виновным и приговорил к побиванию камнями. После ему отсекли голову. Произошло это в 63 году. По преданию, мощи Матфия находятся в немецком городе Трире, в храме Святого Матфия, куда их перенесла императрица Елена.

Матфей Змеесос или Матфей Ненастный

На Руси апостола Матфия стали называть на русский манер Матфеем. Такое пугающее прозвище Змеесос он получил за то, что по поверьям что именно 22 августа змеи присасываются к вымени коров и выпивают их молоко, а потом и всю кровь. Поэтому домашних животных не выгоняли на выпас и оберегали в сарае. Хозяйки верили, что в этот день доить корову нужно в одиночестве, опасаясь дурного глаза. А после дойки ведро нельзя ставить на стул или на стол, иначе у коровы молоко пропадет.

Сами же люди старались без особой надобности также не ходить в лес 22 августа. Также бытовало поверье, что на Матфея Змеесоса нельзя пить отвары из трав — якобы они становятся ядовитыми. Возможно, это связано с эпизодом с ослепляющим зельем из жития святого Матфия.

Второе название — Матфей Ненастный — связано с погодой. К концу лета все сильнее портилась погода, все ближе подкрадывалась осень. Была и поговорка: «Матфей ненастье подпускает». 22 августа подмечали погоду: утром сильный ветер — зима будет морозной, а тепло и спокойно — осень будет теплой и долгой. Если же на Матфея зарядил дождь, значит, жара ушла до следующего года.

Что можно делать 22 августа

На Матфея Змеесоса традиционно отправлялись на ярмарки, так как верили, что 22 августа удачный день для заключения сделок и заработка.

В день Матфея Змеесоса принято делать из молока различную продукцию: закваски, творог, сыр и прочее. Желательно испечь на праздник оладьи или блины — как символ солнца, который принесет в жизнь радость и успех.

Традиционно 22 августа начинали сушить на зиму зелень: укроп, петрушку, зеленый лук и прочие травы. Однако в современном мире эксперты советуют не сушить, а замораживать зеленые продукты в холодильной камере. Так, «трава» сохранит большее количество полезных минералов и витаминов.

Что нельзя делать на Матфея Змеесоса

На Матфея Змеесоса ни в коем случае нельзя чем-либо хвастаться перед знакомыми — в будущем у вас это могут отнять. Также 22 августа не рекомендуется ссориться с близкими — такое поведение может испортить отношения с родными на долгие годы.

Запрещено чревоугодничать и употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 22 августа

В древности верили, что именно 22 августа наиболее точно можно определить, какими будут предстоящие осень и зима.