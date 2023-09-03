Фаддей Проповедник и Василиса Льняница: почему 3 сентября нельзя готовить пироги с яблоками

Православная церковь 3 сентября чтит память святого Фаддея Проповедника — одного из 70 апостолов и ученика Иоанна Крестителя. Также верующие вспоминают мученицу Вассу Алонскую.

Апостол от 70 Фаддей

Фаддей жил в I веке и жил в сирийском городе Едесса. Фаддей уверовал в Бога, когда услышал проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме. Эта встреча навсегда изменила его жизнь, он принял крещение в реке Иордан, а затем последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов.

После распятия и воскрешения Иисуса Христа Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Затем апостол вернулся на родину и основал два храма — один в Эдессе, другой — в Вирите. После этого святой продолжил свои странствия с проповедями и обратил в веру многих жрецов и князя Авгаря, творя чудеса.

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Дойдя с проповедью до финикийского города Вирита (Бейрута), апостол мирно скончался в 44-м году. А по древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных мучений был усечен мечом в Артазской области в 50 году.

Васса Алонская

Мученица Васса жила на рубеже III–IV веков, была родом из города Едессы в Македонии и воспитывалась в христианской семье. Васса была замужем за языческим жрецом Валерианом, но, несмотря на это, вырастила сыновей Феогния, Агапия и Писта в духе христианства.

Во время правления императора Максимиана Галерия супруг Вассы донес правителю на свою жену и детей. Все они, несмотря на угрозы, отказались принести жертву идолам, за что их предали суду Памфилия и Винцентия.

Юноши смело ответили магистратам, что готовы принять любой приговор, но отрекаться от веры не собираются. Разгневанные судьи предали пыткам самого старшего, Феогния. Его начали истязать на глазах у матери, однако он лишь насмехался над бессилием мучителей. Один за другим братья приняли мученическую кончину.

Святую Вассу затем заключили в тюрьму и морили голодом, но, ее подкреплял ангел духовной пищей. Ее заставляли отречься от веры и вместе с идолопоклонником принести жертву языческим богам. Но все святая ни на шаг не отступила от веры.

За это мучители подвергали ее страшным испытаниям, но Васса каждый раз оставалась целой и невредимой.

Об этих чудесах доложили проконсулу Македонии и Вассу Алонскую приговорили к смертной казни.

Священник Софроний позаботился о погребении мученицы. Впоследствии, примерно в 450 году, в Халкидоне в честь Вассы была построена церковь, которая отовсюду была видна морякам, считавшим мученицу Алонскую своей покровительницей.

3 сентября — Фаддей Проповедник и Василиса Льняница

На Руси 3 сентября начиналась уборка льна, поэтому в народе день получил название Василиса Льняница. Согласно поверью, некая добрая сила (льняница) до этого дня следила за полями и не пускала туда играть детей.

Лен издавна использовали в изготовлении тканей, а также в лекарственных целях. Из льняной ткани изготавливали скатерти, пастельное белье, полотенца. Лен также использовали при пошиве одежды, вещи из такой ткани были практичны в носке, особенно летом.

Созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все до последнего яблочка. Снимали плоды очень осторожно и делали это преимущественно утром, чтобы за ночь они успели остыть, а потом сразу прятали в темное место.

Также на Василису Льняницу принято сеять в огородах щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября.

Второй название праздника — Фаддей Проповедник. Для мужчин с именем Фаддей день считался счастливым: «Кто Фаддей — тот своим счастьем владей».

Что можно делать на Фаддея Проповедника

На Василису Льняницу обычно сеяли щавель и квасили капусту.

Девушкам советовали оставить волосы распущенными и хорошенько их расчесать, тогда они будут как стебли льна, длинными и густыми. Незамужним советовали 3 сентября провести дома у окна — мимо может пройти будущий муж.

Что нельзя делать 3 сентября

3 сентября заканчивался сбор яблок. С самого утра оставшиеся плоды снимали с дерева очень аккуратно, а мокрые от росы и дождя яблоки не вытирали, а обсушивали под навесом и прятали в темное холодное помещение. Если яблоки обтереть полотенцем, то нарушится естественный восковой налет, который способствует более долгому хранению.

На Фаддея Проповедника не стоит слушать чужих советов и отпускать детей гулять в одиночку. А кроме того, не нужно смотреть в темные или карие глаза — чтобы сглаза не было.

Нежелательно готовить из яблок никаких блюд, например, пироги. Предки опасались нарушать этот запрет, считая, что в семье может случиться разлад. Например, если девушка приготовит что-то из яблок, будущий избранник может разочаровать.

Не стоит 3 сентября ходить в гости или приглашать кого-то, кроме родственников, домой, так как это привлечет неприятности и конфликты.

Народные приметы на Василису Льняницу