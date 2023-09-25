Артамон Змеевик: что нельзя делать 25 сентября

25 сентября в православии заканчиваются празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

В честь этого верующие вспоминают притчу о появлении на свет Девы Марии.

Долгое время родители Марии — благочестивые Анна и Иоаким — не могли зачать ребенка. Из-за людской молвы о том, что это проклятье, и отказа первосвященника в приношении супруг решил не идти домой, а остаться на 40 дней в пустыне для молитвы. То же самое делала Анна дома. Их молитвы были услышаны: им явился Ангел и сказал, что пожилая семья получила Божье благословение. Когда долгожданный ребенок появился на свет, Анна и Иоаким дали обет, что девочка посвятит себя служению Богу.

Впоследствии, Дева Мария в возрасте трех лет была введена в храм, а после в юном возрасте стала супругой Иосифа Обручника и земной матерью Иисуса Христа и до сих пор являет собой символ веры и человечности. Днем отдания называется последний день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.

Священномученик Автоном

25 сентября православная церковь также почитает память святого Автонома.

Автоном был епископом в городе Пренесте во времена правления императора-язычника Диоклетиана. Во время великого гонения на христиан Автоном для поль­зы церк­ви оста­вил родные места и по­се­лил­ся в вифинском селении Со­реи (историческая область, древнее государство и римская провинция, существовавшая на северо-западе Анатолии, в Малой Азии). Его приютил в своем доме благочестивый страннолюбец Корнилий, которого он впоследствии крестил.

Автоном много проповедовал и смог обратить в веру многих людей. Для многочисленной паствы он возвел церковь во имя Архангела Михаила, а в диаконы посвятил Корнилия. Сам же он отправился нести свет истинной веры в те места, где было мало христиан и много язычников. С про­по­ве­дью о Хри­сте Ав­то­ном по­се­тил так­же Ли­ка­о­нию и Исаврию.

Так продолжалось несколько лет. Вернувшись в Сореи, Автоном рукоположил Корнилия в епископы, а сам отправился в соседнее селение Лимны, где сумел обратить ко Христу большинство его жителей, а затем и разрушить языческий храм. Жрецы этого капища разгневались и решили отомстить святому.

Вы­брав мо­мент, ко­гда свя­ти­тель Ав­то­ном слу­жил Бо­же­ствен­ную ли­тур­гию в храме Ар­хи­стра­ти­га Ми­ха­и­ла, языч­ни­ки на­па­ли на него и убили, обаг­рив ал­тарь церк­ви его му­че­ни­че­ской кро­вью.

Во времена цар­ство­ва­ние Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го на ме­сте по­гре­бе­ния свя­ти­те­ля бы­ла воз­двиг­ну­та цер­ковь. Око­ло 430 года об­вет­шав­шую цер­ковь разо­брал один свя­щен­ник и, не зная, что под хра­мом по­хо­ро­не­но те­ло му­че­ни­ка, устро­ил цер­ковь на но­вом ме­сте. Через 60 лет мо­щи свя­то­го бы­ли об­ре­те­ны нетлен­ны­ми и со­здан храм во имя свя­щен­но­му­че­ни­ка Ав­то­но­ма.

Артамон Змеевик — традиции 25 сентября

На Руси имя мученика переделали в Артамон для благозвучия. Его прозвали Змеевиком, так как 25 сентября обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму.

Традиционным занятием на Артамона Змеевика считалась охота. Охотники обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большим счастьем считалось подстрелить 25 сентября зайца. Значит, осенняя охота пройдет очень удачно.

Продолжали на Артамона Змеевика и сбор рябины. Делали это аккуратно, чтобы ненароком не сломать деревце (это считалось большим грехом, а по некоторым поверьям — предвестником бед в семье сломавшего). Хозяйки продолжали делать заготовки из рябины.

Что нужно делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября

В последний день праздника принято делать то же, что и в сам праздник. По возможности следует избегать тяжелой работы и творить добрые дела во славу Божию. 25 сентября следует уделить время вере внутри себя и понять, насколько она настоящая и чистая.

Если случайно повстречалась змея, ее ни в коем случае нельзя убивать, наоборот нужно оставить ей молоко, яйца или цыплят. Если змея съедала все подношение, считалось, что удача будет всегда с этим человеком.

Что нельзя делать 25 сентября

25 сентября нельзя творить зло и предаваться скверным мыслям, так как Пресвятая Дева Мария олицетворяет собой доброту и искренние намерения.

Нельзя обходить стороной малоимущих, бедных и обездоленных. Помощь людям в эти дни обязательно будет отмечена свыше.

По старым приметам на Артамона Змеевика нельзя ходить в лес, чтобы ненароком не наступить на змею.

Также 25 сентября лучше не стричь волосы и ногти. Предки верили, что нарушившие запрет могут лишиться крепкого здоровья или нескольких лет жизни.

Приметы на 25 сентября

На Артамона Змеевика наблюдают за березовым и дубовым листопадом.