Артамон Змеевик: что нельзя делать 25 сентября
25 сентября женщины на Руси старались не выходить из дома и заниматься заготовками на зиму из плодов рябины.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
25 сентября в православии заканчиваются празднования Рождества Пресвятой Богородицы.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
В честь этого верующие вспоминают притчу о появлении на свет Девы Марии.
Долгое время родители Марии — благочестивые Анна и Иоаким — не могли зачать ребенка. Из-за людской молвы о том, что это проклятье, и отказа первосвященника в приношении супруг решил не идти домой, а остаться на 40 дней в пустыне для молитвы. То же самое делала Анна дома. Их молитвы были услышаны: им явился Ангел и сказал, что пожилая семья получила Божье благословение. Когда долгожданный ребенок появился на свет, Анна и Иоаким дали обет, что девочка посвятит себя служению Богу.
Впоследствии, Дева Мария в возрасте трех лет была введена в храм, а после в юном возрасте стала супругой Иосифа Обручника и земной матерью Иисуса Христа и до сих пор являет собой символ веры и человечности. Днем отдания называется последний день празднования Рождества Пресвятой Богородицы.
Священномученик Автоном
25 сентября православная церковь также почитает память святого Автонома.
Автоном был епископом в городе Пренесте во времена правления императора-язычника Диоклетиана. Во время великого гонения на христиан Автоном для пользы церкви оставил родные места и поселился в вифинском селении Сореи (историческая область, древнее государство и римская провинция, существовавшая на северо-западе Анатолии, в Малой Азии). Его приютил в своем доме благочестивый страннолюбец Корнилий, которого он впоследствии крестил.
Автоном много проповедовал и смог обратить в веру многих людей. Для многочисленной паствы он возвел церковь во имя Архангела Михаила, а в диаконы посвятил Корнилия. Сам же он отправился нести свет истинной веры в те места, где было мало христиан и много язычников. С проповедью о Христе Автоном посетил также Ликаонию и Исаврию.
Так продолжалось несколько лет. Вернувшись в Сореи, Автоном рукоположил Корнилия в епископы, а сам отправился в соседнее селение Лимны, где сумел обратить ко Христу большинство его жителей, а затем и разрушить языческий храм. Жрецы этого капища разгневались и решили отомстить святому.
Выбрав момент, когда святитель Автоном служил Божественную литургию в храме Архистратига Михаила, язычники напали на него и убили, обагрив алтарь церкви его мученической кровью.
Во времена царствование Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь. Около 430 года обветшавшую церковь разобрал один священник и, не зная, что под храмом похоронено тело мученика, устроил церковь на новом месте. Через 60 лет мощи святого были обретены нетленными и создан храм во имя священномученика Автонома.
Артамон Змеевик — традиции 25 сентября
На Руси имя мученика переделали в Артамон для благозвучия. Его прозвали Змеевиком, так как 25 сентября обитающие в полях змеи уползали в норы, расположенные в лесах, где и пережидали зиму.
Традиционным занятием на Артамона Змеевика считалась охота. Охотники обували высокие сапоги и читали специальные заговоры от укусов змей. Большим счастьем считалось подстрелить 25 сентября зайца. Значит, осенняя охота пройдет очень удачно.
Продолжали на Артамона Змеевика и сбор рябины. Делали это аккуратно, чтобы ненароком не сломать деревце (это считалось большим грехом, а по некоторым поверьям — предвестником бед в семье сломавшего). Хозяйки продолжали делать заготовки из рябины.
Что нужно делать в день отдания Рождества Пресвятой Богородицы 25 сентября
В последний день праздника принято делать то же, что и в сам праздник. По возможности следует избегать тяжелой работы и творить добрые дела во славу Божию. 25 сентября следует уделить время вере внутри себя и понять, насколько она настоящая и чистая.
Если случайно повстречалась змея, ее ни в коем случае нельзя убивать, наоборот нужно оставить ей молоко, яйца или цыплят. Если змея съедала все подношение, считалось, что удача будет всегда с этим человеком.
Что нельзя делать 25 сентября
25 сентября нельзя творить зло и предаваться скверным мыслям, так как Пресвятая Дева Мария олицетворяет собой доброту и искренние намерения.
Нельзя обходить стороной малоимущих, бедных и обездоленных. Помощь людям в эти дни обязательно будет отмечена свыше.
По старым приметам на Артамона Змеевика нельзя ходить в лес, чтобы ненароком не наступить на змею.
Также 25 сентября лучше не стричь волосы и ногти. Предки верили, что нарушившие запрет могут лишиться крепкого здоровья или нескольких лет жизни.
Приметы на 25 сентября
На Артамона Змеевика наблюдают за березовым и дубовым листопадом.
- 25 сентября почти все листья опали — зима будет теплой.
- На деревьях много листвы осталось — зима будет лютой.
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