Трофим и Зосима: что можно и нельзя делать 2 октября

Православная церковь 2 октября чтит память мучеников Трофима Синадского и Зосима Киликийского. Кроме того, в этот день почитают память иеросхимонаха Алексия — старца Смоленской Зосимовой пустыни.

Мученики Трофим Синадский (Фригийский) и Зосим Киликийский

Святой Трофим жил в III веке и был родом из Антиохии. Мученик пострадал за Христа во времена правления римского императора Проба.

Однажды жители отмечали языческий праздник, во время которого совершались жертвоприношения. Народ предавался пьянству, и творилось бесчинство. С горечью смотрел на это святой и просил Господа образумить жителей, участвовавших в языческом гулянье. Трофима схватили и отправили к правителю.

На допросе он твердо исповедал веру во Христа, и, несмотря на пытки, дух его не был сломлен. Желая добиться своего, язычники отправили Трофима в Синад к жестокому истязателю, но и тот не смог заставить его отказаться от веры. После чего святого приговорили к смертной казни.

Преподобный Зосима-пустынник был родом из Киликии и жил в IV веке. Святой, не желая находиться в окружении язычников, удалился в пустыню и стал отшельником. Как-то во время охоты старца повстречал правитель Киликии Дометиан. Императорский сановник был поражен тем, как святого слушались животные, словно понимали его слова.

Но, узнав, что перед ним христианин, правитель приказал арестовать и мучить его до тех пор, пока он не откажется от своей веры. По преданию, Дометиан, издеваясь, обратился к святому: «Если звери повинуются твоему Богу, то пусть сейчас же сюда придет один зверь, и тогда мы все уверуем в твоего Христа!»

Зосима обратился с молитвой к Богу, и тут же рядом с мучеником появился огромный лев. Правитель испугался и приказал отпустить Зосиму. В тот же миг святой умер.

Алексий Зосимовский

Иеросхимонах Зосимовой пустыни Алексий (в миру Федор) родился в 1846 году в Москве в многодетной семье протоиерея Алексея Соловьева.

По неосторожности в восемь лет мальчик получил удар языком колокола в висок, после чего перестал видеть правым глазом. В 17 лет у юноши случился первый сердечный приступ. Болезнь не покидала его до конца жизни.

После семинарии был рукоположен в диакона. Рано овдовел. Отличался смирением, простотой и любовью к людям. Нищие всей округи знали, когда у Алексия зарплата, потому что он никогда не отказывал в подаянии. Бывало, ему приходилось раздавать не только все деньги, но и верхнюю одежду и даже обувь.

В 1895-м был рукоположен в пресвитера и за хорошие вокальные данные определен в штат Кремлевского Успенского собора — главного собора России. Через три года стал протопресвитером.

В 1898-м ушел в монастырь, в Смоленскую Зосимову пустынь, находящуюся к северу от Москвы на железнодорожной станции Арсаки. При постриге в иеромонаха принял имя Алексий.

Первое время он претерпевал грубое отношение от другого монаха. Но принимал все смиренно, а если его мучила совесть, среди ночи шел к обидчику и со слезами, на коленях просил прощения. Настороженность братии со временем сменилась уважением, а затем и большой любовью.

За смирение Алексия Зосимовского наделили дарами прозорливости и чудотворений. По молитвам старца стали исцеляться неизлечимо больные люди. Он во всех подробностях, с указанием места и времени, перечислял все грехи пришедшего на исповедь верующего. Он принимал страждущий народ с 5 утра и до 12 ночи.

В 1906-м тяжелобольной отец Алексий перебрался жить из монастыря в небольшую избушку. Он продолжал принимать посетителей, а в 1917-м отправился в Москву на предсоборный монашеский съезд Московской иерархии и Всероссийский Поместный Собор. Старцу Зосимовскому поручили вытянуть по жребию имя следующего патриарха.

В 1919-м иеромонах Алексий был пострижен в схиму. Тогда же от сыпного тифа умер его сын, но прийти на похороны затворнику не разрешили. В 1923-м Зосимовую пустынь официально закрыли. Святой перебрался в Сергиев Посад. Почил старец Зосимовский в 1928 году.

В 1994-м мощи старца Зосимовского перенесли в собор Смоленско-Зосимовой пустыни. А на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года преподобного Алексия причислили к лику святых.

Трофим и Зосима — традиции 2 октября

На Руси 2 октября отмечали праздник меда и пчел — Пчелиную девятину, считалось, что в течение девяти дней с этого момента нужно подготовить ульи и омшаники к зиме. Святого Зосиму считали заступником пчелиного роя.

Во время пчелиной девятины натощак съедали по чайной ложке меда и запивали его теплой водой. Люди верили, что подобное средство сможет защитить от любых недугов.

Растворенный в воде мед принимали внутрь до завтрака и после ужина при болях в животе. Этот напиток помогал избавиться от тошноты, изжоги, болей в желудке и бессонницы. Кроме того, он придавал человеку силу.

www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber

Пасечники устраивали 2 октября медовый праздник. Угощали медом родню, друзей и соседей. Обязательным блюдом на столе считались оладьи, которые перед употреблением обмакивали в свежий мед.

На Руси пчел ценили не только за мед, но и за воск, из которого делаются церковные свечи. Говорили, что пчелы не жалят праведных людей, а вот грешники могут от них пострадать. А пчеловодов считали приближенными к Богу людьми, имеющими особую мудрость. К ним часто ходили за советами, как и к деревенским знахарям.

2 октября молодежь устраивала Трофимовские вечеринки, в ходе которых девушки определялись с выбором женихов. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга.

Что нельзя делать 2 октября

В Трофимов день нельзя нарушать главное правило: обязательно угостить медом другого человека. И чем больше людей попробуют угощение, тем больше счастья придет в следующем году. А кто пожалеет меда, то на протяжении всего года получит только неудачи. На Руси считали, что наибольшее везение принесет угощение медом нищего и бездомного.

2 октября запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, говорят, что любая ссора в этот день приведет к печальным последствиям. Нельзя отправляться на рыбалку и опасно подходить близко к водоемам, так как водный дух может утащить на дно к себе в гости.

2 октября нельзя отказывать в милостыне, чтобы в дом не пришла нужда. Не стоит брать в руки острые предметы, даже столовые ножи и маникюрные ножницы. Можно сильно пораниться.

Тем, кто ищет достатка, не следует пересчитывать мелочь и продукты, иначе большие деньги и серьезные запасы в этот год водиться не будут.

Предки не советуют на Трофима и Зосима связываться со сплетниками. Если начать обсуждать кого-то в негативном ключе, можно испортить собственную судьбу. Поэтому в старину второй день второго месяца осени старались провести с веселыми разговорами и добрыми мыслями.

Что можно делать на Трофима и Зосиму

На Трофима и Зосиму на стол обязательно на стол блюдце с медом, чтобы каждый из домочадцев попробовал хотя бы ложечку. Предки верили, что это поможет укрепить здоровье на весь год;

Женщины 2 октября пекли калачи на меду, медовое печенье, медовые пироги, которыми угощали не только своих домочадцев, но и соседей. Считалось, что так зима в доме пройдет слаще. Существовала примета: если не угостить нищего медом, весь год будет неудачным;

У пасечников на этот период был особенный обряд. Каждое утро в течение следующих девяти дней после Трофима и Зосимы необходимо съесть ложку меда, запить ее теплой водой и произнести три раза молитву «Отче наш». Верили, что этот обряд помогает избавиться от усталости и продолжить работу, а также защитить от болезней;

2 октября на Руси устраивали Трофимовы вечерки, на которых молодые люди выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Считалось, что именно Трофим помогает молодым найти друг друга. И если пара встретилась 2 октября, то брак обречен на счастье;

Также 2 октября девушки гадали на суженого. По приметам, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно ответит взаимностью. «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним», — говорили люди.

Приметы 2 октября