Осия Колесник: почему 30 октября нельзя мыться

На Руси в это время было принято проверять телеги на исправность, после этого их ставили в сараи до весны.

Православные верующие 30 октября отдают дань памяти ветхозаветному пророку Осию.

Пророк Осия

Пророк Осия жил в IX веке до Рождества Христова в Израильском царстве. Он происходил из колена Иссахарова.

На протяжении всей своей жизни — более шести десятков лет — Осия боролся с идолопоклонничеством и старался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу.

Святой Осия обличал беззаконие жителей Израиля и возвещал им великие бедствия от врагов и переселение в плен ассирийский. Почти за тысячу лет до пришествия Спасителя он говорил, что прекратится ветхозаветное жертвоприношение, а по всей земле распространится истинное богопознание. Осия также предсказал возвращение Христа из Египта, его воскрешение на тридцатый день и победу над смертью.

© РИА Новости / В. Дружков

Про­ро­че­ства свя­то­го вклю­че­ны в чис­ло книг Свя­щен­но­го Пи­са­ния.

Известно, что пророк Осия вопреки общественному порицанию взял в жены двух блудниц и хранил им верность. Более того, он не отрекся от незаконнорожденных детей, а дал им странные имена. Например, мальчик обрел имя Ло-Амми, что значит «не мой народ», а девочка — Ло-Рухама, то есть «не помилованная».

Своим отношением к происходящему пророк Осия демонстрировал, что зачастую люди в повседневной жизни, хвастаясь своими заслугами перед Всевышним, на деле совершают греховные деяния. Сам он готов был принять и простить людей, если они оставят служение идолам и распутство.

Осия Колесник — традиции 30 октябя

30 октября на Руси почитался как окончательный рубеж между временами года. «На пророка Осия колесо прощается до весны с осью», — говорили наши предки. Это означало конец летнего и установление санного пути.

Поэтому пророка Осию прозвали Колесником. 30 октября в деревнях уделяли много внимания колесам. Телеги проверяли на исправность, а затем ставили в сараи до весны. Если было необходимо, транспорт чинили. При этом крестьянам приходилось снимать колеса с осей, что перекликалось с именем святого.

По последнему скрипу колес можно было гадать. Считалось, что если на Осию Колесника колеса едут тихо и не скрипят, то это предвещает богатый урожай хлеба и овощей. Также в день Осии детям загадывали загадки о колесах и телегах и вспоминали поговорки об осени.

Второе название праздника — Осия Грязник — связано с осенней распутицей из-за обильных дождей.

Что нельзя делать 30 октября

Издавна категорически не рекомендуется 30 октября ходить в баню и мыться вообще, хотя объяснения этому запрету не найдено.

Также не стоит начинать новых дел. В случае ощущения переутомления — физического или умственного — нужно принять меры предосторожности, выпить святой воды и умыться ею.

В этот день может повториться неприятное дежавю — нужно быть настороже.

Не стоит брать деньги в долг, а лучше найти способ для дополнительного заработка.

Что нужно делать на Осия Колесника

Максимальное внимание необходимо уделить всей поступающей информации. От того, насколько будут осмысленны новые данные, зависит успех предстоящих начинаний. Лучше провести день в уединении, в своих мыслях.

Приметы на 30 октября

Кошка спит крепко — к теплу.

Если звезды на небе редкие — к метели или даже вьюге.

Кроме того, наши предки по скрипу колес телеги на день Осия гадали об урожае.

Поговорки