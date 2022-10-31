Капризы судьбы неизбежны: таро-прогноз для Дев на 2023 год

На новый год у каждого человека большие надежды. Все верят, что как только оторвется последний лист календаря, старые проблемы уйдут, а в жизни наступит светлая полоса. Особые ожидания на 2023-й у Дев. Представители земной стихии уже наверняка составили план, какие события непременно должны произойти с ними в новом году. Но у судьбы на этот счет свое мнение.

Какие коррективы внесет фортуна в судьбу Дев, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года для Девы (карта таро Император в перевернутом положении)

Дев в 2023-м ожидают изменения в фундаментальных сферах. Расклад таро показал, что многие представители этого знака сменят работу или место жительства. Возможной причиной таких глобальных корректив станет решение начальства или других людей, чье мнение для Дев особенно важно.

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«Это карта, которая связана с властью, и она означает, что в результате действий руководства могут произойти перемены. Какие перемены — это будет понятно уже потом, в течение года. Мне кажется, что, скорее всего, летом начнутся такие изменения», — рассказала таролог.

Неизвестность всегда пугает, поэтому Девам стоит заранее подготовиться к новостям. Они обязательно должны позаботиться о том, чтобы у них не возникло проблем с финансами. Нужно понимать, что находясь в зоне риска, важно максимально бережно относиться к собственным сбережениям и идти на компромисс в сложные моменты жизни.

Деньги (карта таро Тройка пентаклей в перевернутом положении)

Финансовая сфера заставит Дев впасть в уныние. Рожденным под покровительством земной стихии предстоит преодолеть кризис собственной ценности. Им покажется недостаточным доход, коим они располагают. Будет казаться, что труд Дев на работе недостаточно ценят. Исправить ситуацию подвластно только им самим. Следует серьезно заняться повышением уровня квалификации.

«Возможно, это путь для получения каких-то новых практических навыков, нового образования. То есть как-то изменить надо ситуацию, потому что по деньгам будет так себе», — отметила эксперт.

Согласно раскладу карт таро, источником трудностей в финансовой сфере станут перемены на работе. Может случиться так, что, например, начальник снизит зарплату, произведет кадровые сокращения или примет политику, которая не устроит Деву, и ей придется сменить сферу деятельности. Отчаиваться преждевременно, так как грамотные решения помогут справиться со сложностями в материальном плане.

Здоровье (карта таро Королева кубков в перевернутом положении)

Причиной проблем со здоровьем станет излишняя эмоциональность знака. Истеричность и нервозность сыграют злую шутку с физическим состоянием Дев. Женщины, обнажив свои отрицательные черты, рискуют негативно повлиять на здоровье своего партнера, да и у них самих возникнут причины обратиться к врачу.

«Если вы Дева-женщина, имейте в виду, что вам нужно разобраться с собой, чтобы не внутри все это держать, а как-то прорабатывать. Вот если это Дева-мужчина, то нужно понимать, что в окружении могут появиться такие люди, которые будут очень сильно дестабилизировать обстановку», — сообщила таролог, сверяясь с раскладом.

Негативные эмоции способны привести к расстройствам нервной системы, поэтому стоит обращать внимание на свое психологическое состояние. Также у представителей знака возможны нарушения водно-солевого баланса и функции почек.

Любовь (карта таро Шут в прямом положении)

Многие Девы обретут в 2023-м личное счастье. Одинокие представители знака зодиака встретят новую любовь. Время благоприятно для вступления в брак и рождения детей.

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Для того чтобы обрести счастье, Девам нельзя сидеть на месте. Важно расширять горизонты и не бояться делать первый шаг. Именно это поможет в любви. Не стоит бояться отказа со стороны понравившегося человека и вздыхать о том, что женщинам этого знака зодиака суждено умереть старыми девами, так как они недостаточно хороши собой. Судьба в новом году благоволит для того, чтобы рожденные под стихией земли обрели вторую половинку и личное счастье.

Совет на 2023 год для Дев (карта таро Смерть в прямом положении)

Многие события, которые случатся в жизни Дев в 2023-м, будут раздражать их. Негативные эмоции плохо отразятся на всех сферах жизни.

Чтобы очистить свою внутреннюю энергию, не надо отчаиваться — время искать новые горизонты. Важно найти выход и освободиться от неприятных чувств. Если Девы верят в то, что могут больше, нужно идти по пути развития, начать строить новую жизнь.

«Человек устает, понимает, что нужно что-то новое. И если просто вовремя не принимать решений, то ситуация потом будет сложна для изменения», — поделилась таролог.

Девам надо не затягивать и смело заканчивать старое. Новые сферы деятельности только благоприятно отразятся на их судьбе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие глобальные изменения произойдут в 2023 году в жизни каждого.