Анастасия Овечница: почему 11 ноября нужно печь пироги

11 ноября начинали прясть нитки из овечьей шерсти и обязательно пекли пироги.

Русская православная церковь отмечает 11 ноября день памяти святой Анастасии Римляныни, а также Авраамия Ростовского. Оба этих святых покровительствовали пастухам — первая присматривала за овцами, а второй — за самими овчарами.

Анастасия Римляныня

Анастасия Римляныня осталась в младенчестве сиротой, и ее взяла под покровительство настоятельница женского монастыря, который находился около Рима, София. В этом же монастыре Анастасия приняла иночество.

Когда будущая святая выросла, многие красивые и богатые мужчины сватались к ней, но она решила остаться в монастыре и вести праведную жизнь.

В это время император Декий устроил жестокие гонения на христиан. Языч­ни­ки силой вывели Ана­ста­сию Римляныню из мо­на­сты­ря и при­ве­ли к пра­ви­те­лю го­ро­да. Они об­ви­ня­ли ее в том, что она не толь­ко пре­зи­ра­ет знат­ных и бо­га­тых же­ни­хов, но и почитает Иисуса Христа.

Градоначальник Пров, увидев ее молодость и красоту, сначала пытался лестью соблазнить ее и заставить отречься от веры Христовой, убеждая, что та губит свои лучшие годы в монастыре, но девушка ответила ему отказом.

Тогда святую начали пытать. Истекая кровью, она стала изнемогать и попросила воды. Наблюдавший за ее мучениями некто Кирилл сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, и мученице отрезали язык. Решив, что Кирилл, напоивший ее водой, в тайне исповедует христианство, мучители схватили его и тоже казнили.

Народ, видя бесчеловечные издевательства над святой, вознегодовал, и правители города вынуждены были прекратить пытки, но успели обезглавить мученицу. Тело Анастасии Римляныни бросили за городом на съедение диким зверям, но игуменья София, извещенная Господом, нашла истерзанное тело и с двумя помощниками-христианами предала его земле.

Авраамий Ростовский

Преподобный Авраамий, в миру Иверик, родился в X веке в городе Чухлома. Родители его были язычниками, сам же он после долгих размышлений принял христианство и в возрасте 17 лет крестился под именем Аверкий, а потом постригся в иноки с именем Авраамий.

Авраамий Ростовский. Источник фото: Овчинников Александр / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Вскоре после этого святой переехал в Ростов и поселился в келье около озера Неро. В те времена в Ростовской области было много язычников, и преподобный усиленно трудился над обращением их в христианство. Недалеко от места жительства святого Авраамия Ростовского было капище, где поклонялись каменному идолу Велесу (Волосу), который наводил страх на жителей Ростова.

Авраамий, желая искоренить остатки язычества, молил Господа Бога о даровании ему силы и благодати сокрушить идола. Однажды святому пришло видение, в котором перед ним предстал апостол Иоанн Богослов и дал ему жезл, увенчанный крестом, которым преподобный сокрушил идола.

Позднее на месте языческого храма святой основал обитель в честь Богоявления и стал ее настоятелем. Преподобный продолжал ревностно проповедовать христианство, благодаря чему крестились многие язычники. Всех приходящих в обитель святой принимал с любовью. Жизнь его была повседневным подвигом молитвы и труда: он колол дрова для пекарни, стирал одежды иноков, носил воду для кухни.

Многие под влиянием Авраамия Ростовского принимали монашеский постриг, и братия обители увеличивалась. Видя возрастание и процветание монастыря, Ростовский епископ возвел Аврамиев монастырь на степень архимандритии, а преподобного поставил в архимандриты. С того времени Аврамий стал еще усерднее подвизаться, предаваясь посту и молитве.

Преставился святой около 1073–1077 году в глубокой старости и был погребен в храме Богоявления.

Традиции 11 ноября — Авраамий Овчар и Анастасия Овечница

На Руси этот день называли «Настасьи-овечницы», «Настя-овчарница», «Настасья-стригальница», «Анастасия-овечница», «Анастасия-овчарница», «овчарный праздник», «овечница», «стригальницы», «праздник овчаров», «овчары», «Анастасия-узорешительница», «Авраамий», «Авраамий и Настасья». Анастасию считали заступницей овец, а Авраамия — покровителем овчаров.

Считалось, что к этому времени следовало закончить со стрижкой шерсти у своей отары. Также пастухи и их семьи отправлялись в церковь, чтобы вознести молитвы своей заступнице Анастасии. Считалось, что она помогает от болезней и отводить волков от стада. Также молились и Авраамию, чтобы он уберег овчаров от беды во время работы.

Кроме того, женщинам следовало 11 ноября напечь пирогов из муки нового урожая и отблагодарить пастухов за то, что они хорошо выполняли свою работу. Также овчары обычно получали заработок за весь год работы и устраивали себе настоящий праздник — «овчарный день».

В этот день многие делали пряжу из шерсти, начинали ткать, вязали носки и варежки, тянули нити. Детей просили найти ответы на загадки про овец. По поверьям, прежде чем приступить к стрижке овец, хозяин или хозяйка должны были взять клочок шерсти и вложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков. Крестьяне часто молились великомученице и приносили в поле, где пасутся овцы, иконы Анастасии и Авраамия. Реликвии считали надежной защитой от всех напастей, которые могут приключиться со стадом.

Несмотря на то, что часто пастухами становились уже люди в возрасте или больные, которые не могли в полную силу работать в поле, их очень уважали. Считалось, что овчар даже знается с лешим, который может как навредить стаду — например, погубить скотину, наслать на нее медведя или волка, так и помочь присматривать за ним. Так, чтобы сохранить свой покой, пастух должен был «наладить контакт» с лешим — пообещать ему не разорять леса и приносить съестное. Считалось, что за правильное поведение лесной дух мог даже помочь найти отбившуюся овцу.

Приметы на 11 ноября

Если в этот день раскаркались вороны — это к похолоданию.

Воркование голубей на Анастасию Овечницу — к теплу.

Если на деревьях в ночь на 11 ноября был иней, то снега днем можно не ждать.

А вот если на небосклоне собрались низкие облака и тучи — быть морозу.

А если шел дождь, то 21 ноября на Михайлов день ожидалась оттепель.

Надеть девушке коралловые бусы сулило к счастью и радости. А повесить такие бусы на видном месте в доме — к защите от злых сил.

Что можно делать 11 ноября

На Авраамия Овчара и Анастасию Овечницу следовало к обеду готовить пирог из муки нового урожая, пшеничную кашу и баранину. И съесть это все в семейном кругу, чтобы в доме был мир и покой.

Нужно уделить время своим супругам и детям, чтобы укрепить отношения с ними.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя стричь овец, не вложив предварительно в ножницы клочок их шерсти. Иначе можно было разгневать злых духов.

Нельзя оставлять детей без присмотра — быть беде или болезни.

Не стоит общаться с незнакомцами или проводить время с малознакомыми людьми, чтобы избежать ссор и конфликтов в будущем.