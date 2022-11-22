Феодор Студит: почему 24 ноября нужно обязательно съесть щи

Православные верующие 24 ноября почитают память византийского монаха, аскета и писателя — преподобного Феодора Студита.

Феодор Студит

Церковный деятель родился в Константинополе в благородной и богатой семье. Получил хорошее образование. Когда Феодору исполнилось 32 года, он вместе с супругой Анной решил уйти в иночество.

С 798 года святой исполнял обязанности игумена Студийского монастыря в Константинополе. Отсюда же пошло и его прозвище — Студит. В 22 года Феодор принял постриг. За супругом последовала и жена — Анна. Феодор считал, что провел свои юношеские годы в праздности и достатке, поэтому в монастыре он упорно работал и брался за самые тяжелые дела: выкорчевывал деревья, носил воду, занимался земледелием.

Несколько раз преподобный противостоял императорам: он обличал их в греховных делах и открыто не соглашался с решениями. За свою непокорность Феодота ссылали, но каждый раз он возвращался в родную обитель и продолжал свое дело. Феодот оставил после себя устав Студийского монастыря. Позже эти правила переняли и христиане на Руси. До XIV века по уставу жили в русских монастырях. Преподобный Феодот также запомнился противостоянием движению иконоборчества и оставил потомкам множество богословских писем и сочинений.

Традиции 24 ноября

На Руси говорили, что в этот день, 24 ноября, Феодор начинает студить землю. Погода стояла холодная и поэтому люди стали называть этот праздник Студитом.

Так как в северной местности в это время уже вовсю лежал снег, открывался санный путь.

Девицы вечерами гадали на суженых. Брали головку чеснока, чистили ее и пересчитывали зубчики. Коли их количество было четным, то и свадьбе быть в ближайший год. Если количество зубчиков было нечетным, то предстояло еще год в девках сидеть.

Перед сном обязательно нужно было съесть что-то соленое, например, рыбу или огурец. На столе в комнате девица оставляла стакан с водой. Засыпая, она произносила про себя: «Суженый-ряженый во сне приди, мне попить водицы принеси». Будущий муж после этого должен был явиться во сне.

Крестьяне до 24 ноября старались закончить все сельхозработы. Люди верили, что если не успеют к этой дате, то следующий год станет для них тяжелым и неурожайным.

Наши предки старались 24 ноября оставаться дома и быть поближе к печи.

Хозяйки перебирали посуду и избавлялись от треснутых тарелок и бокалов — иначе не будет достатка.

Также на день Федора Студита варили щи. Люди верили, что если их съесть горячими, то зима будет теплой.

Что нельзя делать 24 ноября

В этот день не играли свадьбы и не сватались. В противном случае семейная жизнь молодых терпела неудачи, и они быстро расходились.

Нельзя грубить, употреблять много пищи и долго спать.

Приметы 24 ноября