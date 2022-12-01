Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: смысл и традиции праздника

События одного из важнейших православных праздников напоминают о жизни Приснодевы Марии с детства до замужества.

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие 4 декабря. Это один из двенадцати важнейших праздников Православной Церкви.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Икона Введение во храм Пресвятой Богородицы. Олег Варов / patriarchia.ru

В основе праздника лежит церковное предание о введении юной Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Родители Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и Анна, дали обет, если у них родится дитя, посвятить его Богу. До трех лет Мария жила с родителями в Назарете. Когда ей исполнилось три года, Иоаким и Анна, собрав родственников и знакомых, с пением священных песен и зажженными свечами повели дочь в Иерусалимский храм.

По сохранившимся свидетельствам древних святых отцов церкви, шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха. Впереди процессии шли юные девы с зажженными свечами, за ними следовали Иоаким и Анна, которые вели за руку дочь, шедшую между родителями. Шествие замыкали родные и знакомые. Когда процессия достигла Иерусалимского храма, навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией.

Праведная Анна подвела Марию к самому входу в Иерусалимский храм. Входом в храм служила площадка, к которой вели с земли 15 ступеней по числу 15 псалмов, воспевавшихся священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили Марию на первой ступени. Несмотря на юный возраст, Пресвятая Дева без всякой посторонней помощи поднялась на остальные 14 ступеней и стала на верху церковного помоста, чем удивила всех присутствующих.

Встречать Деву Марию вышли священники храма и сам первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя. По внушению свыше, он ввел Пресвятую Деву в Святая святых, куда из всех людей только раз в году входил первосвященник с очистительной жертвенной кровью и там указал ей место молитвы. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем, и только одной Марии, со времени ее введения, было позволено входить для молитвы во внутренний алтарь.

Патриаршее служение в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя. Олег Варов / patriarchia.ru

Праведные Иоаким и Анна, оставив Дочь в храме, возвратились домой. Мария же, по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, осталась в помещении при храме. Вокруг храма имелось много жилых помещений, в которых пребывали посвященные на служение Богу. В Церковном предании сохранились сведения, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась.

Патриаршее служение в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя. Олег Варов / patriarchia.ru

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось 15 лет, первосвященник и священники стали советовать ей оставить храм и, как полагалось тогда, выйти замуж. На это она поведала им о своем обете остаться навсегда девой, чем немало их удивила — по учению раввинов, каждая израильтянка и каждый израильтянин должны вступить в брак. Тогда священник Захария предложил ее родственнику, престарелому Иосифу, стать опекуном Марии. Чтобы исполнить закон, он обручился с ней, но на деле — стать хранителем ее обета. После обручения праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой в Галилею, в свой город Назарет.

Когда и как появился праздник

Праздник Введения Богородицы относится к числу двунадесятых праздников. Двунадесятыми называются важные праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и богородичные (посвященные Божией Матери).

В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В IV веке упоминание об этом празднике есть у святителя Григория Нисского. В VIII веке праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы появился в церковных календарях и богослужебной литературе — проповеди в день Введения произносили святители Герман и Тарасий, Константинопольские патриархи.

С IX столетия праздник получил широкое распространение на христианском Востоке.

В качестве даты празднования практически повсеместно принято 4 декабря (21 ноября по старому стилю). Исключение составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение во храм Богородицы отмечается 29 ноября, а также отдельные календари, бытующие в римской церкви, где оно было подвижным праздником и праздновалось в воскресный день после 11 ноября.

Как праздновать Введение во храм Пресвятой Богородицы

Патриаршее служение в канун праздника Введения во храм Богородицы в Храме Христа Спасителя в Москве. Олег Варов / patriarchia.ru

4 декабря и накануне важно посетить храм. Праздничное богослужение состоит из малой вечерни, всенощного бдения (с литией), часов и литургии. Устав службы практически не отличается от устава других двунадесятых богородичных служб (Рождества Богородицы и Успения Девы Марии). Поются специальные песнопения, а священнослужители в этот день одеты в белые и/или голубые облачения.

В день Введения во храм Пресвятой Богородицы принято приводить детей на первую исповедь. По православной традиции обычно дети начинают исповедоваться с семи лет. В этот день в проповедях священники говорят о том, как важно приобщать детей к вере. А после посещения богослужения следует дарить своим крестникам санки, другие подарки и угощать сладостями.

В чем смысл праздника 4 декабря

Введение (Вход) во храм Пресвятой Богородицы является очень глубоким по своему содержанию, а также богословскому значению.

В нем отражено глубочайшее стремление Марии к Тайне Божией, к святыне. Для принятия человеческого тела Господь избрал самый чистый сосуд — и родители готовили ее к этому. Переступив заветный порог Иерусалимского храма, Мария сама была уготована стать «одушевленным Храмом» и приняла волю Божию.

Следующие годы она провела в молитвах и праведной жизни, что является примером каждому человеку, насколько важно поддерживать в молитвенном состоянии душу и созидать радостные, богоугодные отношения в семье между супругами, а также тщательно относиться к воспитанию детей.

Всякий человек так же вводится в Церковь через Таинства Крещения — это и есть введение человека во храм. Образ посвящения родителями Приснодевы Марии Богу используется, когда в алтарь вносится каждый мальчик или подносится к нему каждая девочка для посвящения Богу, чтобы ребенок воспитывался в благочестии и стремлении к познанию Божьих Тайн. Родители и крестные должны поддерживать эти добрые стремления и стараться не забывать о них, а использовать в жизни.

Народные традиции 4 декабря

На Руси этот праздник коротко называли Введением и ассоциировали его с наступлением зимы. «Введенье пришло — зиму привело», — говорили в старину.

По славянской традиции, в этот день устраивались гулянья, а также совершались пробные выезды на санях. Как правило, начинали гулянье молодожены, которых усаживали в расписные сани. Кроме того, люди ходили на ярмарки, играли в зимние игры и устраивали праздничные посиделки.

По Введению судили и о предстоящей погоде. Крестьяне верили, что если день будет морозным, то холодными будут и все остальные рождественские дни.

Также по погоде в этот день предсказывали, будет ли наступающий год урожайным. Таким образом, мороз и солнце на Введение считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись.

Кроме того, на Введение существовала традиция гадать на любовь. Самым важным гаданием 4 декабря было по первому человеку, кто переступит порог дома. Если это женщина — жди денежных проблем, мужчина — стабильности. Девушка приносила благополучие и любовь, а парень крепкое здоровье. Если первым зашел ребенок, то хозяевам не обойтись без хлопот, а если пришел нищий, придет и недуг. Коровы или свиньи считались удачей.

Чтобы узнать, каким будет суженый, девушки умывались на Введение Богородицы во храм святой водой, заплетали косы и румянили щеки. Затем нужно было встать у окна, прямо в лунный свет и взять в руки чашу с зернами. Доставать по одному зерну и смотрели, какое оно. Рис обещал жениха красивого, но злого, греча — веселого, овес — работящего, перловка — скандалиста. Если молодой особе попадалась рожь, то ей предстояло встретить спокойного супруга. Зерно после гадания нужно было проглотить.

Еще одно гадание в день Введения могло рассказать, сбудется ли заветное желание. За 15 минут до полуночи нужно оказаться у вербы с закрытыми глазами, а после этого загадать желание. И если верба «затрещит», то желание точно сбудется.

Что можно делать 4 декабря

Введение было принято считать началом зимы — поэтому праздник был своего рода отмашкой для зимних ярмарок. 4 декабря считается хорошим днем для совершения сделок, продажи или обмена.

На Руси верили, что в этот день Зима разъезжает на санях от деревни к деревне — поэтому ко Введению принято было приводить в порядок и усовершенствовать сани, чтобы Зима могла при необходимости взять любые. В современных условиях в этот праздник также хорошо будет заняться проверкой и приведением в порядок любого личного транспорта.

Что нельзя делать 4 декабря

Поскольку Введение Богородицы во храм — большой религиозный праздник, запрещено заниматься 4 декабря тяжелым трудом. По возможности, свободное время необходимо посвятить мыслям о духовной жизни и молитвам.

Нельзя 4 декабря суетиться, торопиться и спешить. Считается, что тот, кто Зиму впопыхах встречает — весь год будет спешить, но не успеет.

Праздник Введения считается чистым и благословенным днем, поэтому на всем его протяжении неприемлемо ругаться, ссориться и употреблять алкоголь. На праздник нельзя шить, вышивать, убирать, стирать и выполнять другие дела по хозяйству.

Ни в коем случае не стоит давать кому-либо в долг — на Руси верили, что это сулит убытки и бедность в ближайшие месяцы.

Приметы 4 декабря