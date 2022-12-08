Икона «Знамение» считается одной из наиболее почитаемых в России. Чудотворный образ спас людей в начале XII века.

Православная церковь отмечает 10 декабря праздник Знамения Пресвятой Богородицы. Празднество посвящено чудотворной иконе Божией Матери, именуемой «Знамение». Икона и многие ее списки прославились чудесами, а также непосредственной связью с важными историческими событиями.

Икона Божией Матери «Знамение» — почему так называется

Чудотворная икона создана во второй четверти XII века. Но в XVI веке ее поновили, и от старинного изображения остались только детали- От первоначальной древней живописи сохранились только фрагменты мафория и платья Богородицы и медальона вокруг образа младенца Иисуса. При этом ооборотная сторона осталась полностью нетронутой.

Икона Божией Матери на Руси получила название «Знамение» после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 году.

Икона Божией Матери «Знамение». © РИА Новости / А. Иоффе

В тот год объединенные силы русских князей во главе с сыном суздальского князя Андрея Боголюбского осадили Великий Новгород, желая наказать новгородцев за неповиновение и незаконную дань с княжеской Двинской земли. Новгородцы были не в силах отбиться, и им оставалось только молиться Богу о спасении. Через три дня архиепископ Иоанн услышал глас, повелевающий взять икону Богородицы из Преображенской церкви и обнести ею крепостную стену.

По преданию, во время крестного хода осаждавшие выпустили по процессии тучу стрел, и одна из них поразила лик Богородицы. Из глаз Девы Марии полились слезы, и она обратила лик к новгородцам. В это время нападавших объял неизъяснимый ужас. Они побросали оружие и стали поспешно отходить от города. Новгородцы преследовали противника и одержали полную победу.

В воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной архиепископ Илия тогда же в XII веке установил праздник в честь Знамения Божией Матери.

В 1356 году икону перенесли в церковь Знамения Богородицы. В XVII веке в честь иконы построили большой каменный Знаменский собор.

После революции 1917 года икона находилась в собрании Новгородского музея-заповедника. В 1991-м чудотворный образ был передан Русской православной церкви и помещен в соборе Святой Софии в Великом Новгороде в киоте перед иконостасом.

Из известных списков иконы «Знамение» можно отметить следующие: Курская, Абалакская, Серафимо-Понетаевская, Дионисиево-Глушицкая и другие. Свои названия списки получили по месту явления чудес.

С 30 сентября по 11 октября 2009-го список чудотворной иконы на российском космическом корабле «Союз ТМА-16» 176 облетел вокруг Земли в рамках проекта «Православная экспедиция».

О чем молятся иконе «Знамение»

Принесение Курской Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Москву. patriarchia.ru

В истории великой богородичной иконы «Знамение» насчитывается бесчисленное множество чудес.

Икона издавна помогала людям, возносящим перед ней молитвы в различных жизненных ситуациях. Ее просят о ниспослании мира, спасении от войн, о защите от недоброжелателей, завистников, врагов, стихийных бедствий, несчастий, болезней, пожаров и вражды.

Святой образ «Знамение» помогает бороться с тяжелыми хроническими болезнями и дарит исцеление. Перед ликом святой Девы Марии верующие читают молитвы об укреплении семьи и разрешении внутренних распрей между родственниками. Богородица читается покровительницей и заступницей всех людей, которые страдают от душевной боли и физических увечий.

Иконография чудотворной иконы Знамение

В календаре Русской православной церкви существует более двухсот чтимых и чудотворных икон Богородицы, а в мире их насчитывается более восьмисот. Все это разнообразие образов делятся по типу изображения на них Божией Матери. Одним из наиболее ранних типов изображения Богородицы называется «Оранта», что в переводе с греческого значит «молящаяся».

Икона Божией Матери «Знамение». XVI век. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Спасо-Андроников монастырь. © РИА Новости

На иконе «Знамение» Богородица изображается с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями. Этот традиционный жест интерпретируется как совершение заступнической молитвы.

Младенец Иисус изображен у Божией Матери на груди. Название «Знамение» означает знак милости Богоматери к людям.

Чудотворная икона находится в Софийском соборе Великого Новгорода. Это двусторонний, выносной образ: на задней стороне изображены, возможно, праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, молящиеся Иисусу Христу. Есть также предположение, что это апостол Петр и мученица Наталия.

Икона имеет древко, то есть представляет собой выносную икону. Датируется второй четвертью XII века. На полях иконы изображены ростовые фигуры святых Георгия Победоносца, Иакова Персянина, Петра Афонского и Онуфрия Великого (или Макария Египетского).

Народные традиции на Знамение

Икона Богаматери «Знамение», со святителем Николаем Чудотворцем и преподобной Марией Египетской на полях («Абалацкая» около 1715 года) на выставке «Выбор времени. © РИА Новости / Евгений Биятов

На Руси 10 декабря люди верили, что сегодня следует внимательнее относиться к различным знакам, которые посылает судьба, чтобы избежать проблем, неприятностей и бед в будущем. Считается, что именно на Знамение подсказки становятся более явными.

На Руси верили, что если 1 декабря утром встать лицом к северному ветру, то он унесет с собой все горести и тягости.

Никаких особенных правил на праздник не предусмотрено. Верующие ходят в церковь на молебен, зажигают свечи в доме рядом с образом Богоматери, особенно если имеется икона «Знамение».

В деревнях считали, что 10 декабря лоси сбрасывают рога. Тому, кто их найдет, они станут оберегом и помогут осуществить задуманное.

Не полагалось в этот день шить и вязать: считалось, что можно «зашить тепло» и придут лютые морозы, из-за которых погибнут озимые и станет хворать скот.

Не советовали сегодня приглашать в дом нищих и больных — верили, что их беды и болезни могут перейти на хозяев.

А вот убираться разрешалось, причем выметенный мусор нужно отнести подальше от дома — с ним уйдут и различные трудности.

Что можно делать 10 декабря

На Знамение обычно молятся Пресвятой Богородице о прекращении войн и вражды, а также о мирном разрешении любых конфликтов. А также в этот день можно попросить защиту от клеветы, завистников и от воров.

По народным приметам хорошо провести уборку, чтобы вместе с вынесенным мусором избавиться от неприятностей и проблем.

Что нельзя делать 10 декабря

Патриарший молебен у чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Мюнхене. patriarchia.ru

В народе издавна считали, что в этот день не следует пускать в дом бедных и больных, чтобы их хвори и нищета не задержались в жилище на целый год.

Не разрешается на Знамение заниматься тяжелым физическим трудом, а также следовало отложить на следующий день домашние дела, поэтому женщины в этот день не стирали, не шили, не вязали и не пряли.

Рыбалка 10 декабря считалась бессмысленной, потому что все рыбы к Знамению, по народным поверьям, должны попрятаться в омуты.

Приметы на Знамение