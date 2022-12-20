Придется потрудиться: финансовый гороскоп на 2023 год для Стрельцов

Символ Нового года — Черный Водяной Кролик — принесет в своих пушистых лапках денежную удачу каждому человеку. Звезды говорят, что в мире наконец стабилизируется экономическая ситуация. Покровитель 2023-го предоставит возможности для развития бизнеса и процветания промышленности. Те, кто потерял работу в непростое время, смогут найти отличное место или открыть для себя новую сферу деятельности, которая придется им по душе.

Финансовый успех в новом году ждет и Стрельцов. Однако гороскоп предупреждает: мягкая энергия Водяного Кролика может погасить их внутренний огонь. Представители знака зодиака станут более пассивными и захотят просто плыть по течению, забыв о своих устремлениях. Но в 2023-м нельзя поддаваться апатии. Только инициативность и решительность позволят им добиться успеха. Что еще стоит учесть Стрельцам в новом году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Карьера и источники денежной удачи Стрельцов в 2023 году

В 2023-м Стрельцам по гороскопу улыбнется денежная удача. Год Кролика поможет им осуществить все мечты на их профессиональном поприще, но для того, чтобы все задуманное сбылось, представителям знака зодиака надо самим не забывать прилагать усилия к достижению целей.

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Год будет достаточно динамичным и в некоторых аспектах даже суетливым, поэтому гороскоп предупреждает: долгое раскачивание перед принятием решения может навредить рожденным под властью огненной стихии. Стрельцам следует постоянно восполнять внутреннюю энергию и ставить перед собой новые цели. Тогда представителей знака зодиака ждет успех в карьере, который позитивным образом отразится на их финансах.

Но особенно сложно Стрельцам придется в начале 2023-го. Им окажется тяжело вникнуть в дела после новогодних праздников, но представителям знака зодиака необходимо быстро собраться и решить накопившиеся проблемы. От этого будет зависеть их финансовый успех.

«Если брать январь, то тут пока присутствует энергия застоя. Вам достаточно непросто будет влиться в активный ритм жизни. Но уже к февралю вы сможете его преодолеть и начать активно действовать», — поделилась эксперт.

В конце зимы ситуация в сфере карьеры у Стрельцов по гороскопу стабилизируется. Они задумаются о самосовершенствовании и решат повысить уровень образования. Прохождение профильных курсов поможет им улучшить деловые качества и вырасти в глазах начальства и коллег. Приобретенные знания позволят представителям знака зодиака занять новую должность и увеличить доход.

«Вы сможете усилить авторитет, повысить профессионализм, к вам начнут прислушиваться. Вы будете иметь большой вес в своих профессиональных кругах. И это, конечно же, повлечет рост ваших доходов. Обязательно воспользуйтесь этой ситуацией в 2023 году», — порекомендовала астролог, сверяясь с гороскопом.

Наибольших результатов в карьере Стрельцы достигнут в апреле и июле. В эти месяцы откроются новые возможности для самореализации, поэтому если в воздухе повис вопрос, связанный с датой подписания выгодных контрактов или проведения важного мероприятия, то смело можно запланировать их на указанный период.

Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Год для Стрельцов сложится удачно в финансовом плане. Кролик под занавес 2023-го одарит их потрясающими подарками в денежной сфере. В декабре подопечных огненной стихии ждет премия. Полученные деньги они смогут потратить на романтическое путешествие с любимым человеком или на семейный отдых.

Стрельцы хорошо потрудятся в новом году, поэтому смогут себе позволить в конце 2023 года отойти от глобальных проблем и расслабиться на побережье какой-нибудь жаркой страны. Они это заслужат, если будут отвественно подходить к рабочим задачам.

Траты и приобретения Стрельцов в 2023 году

Новый год для Стрельцов будет насыщен различными событиями. Но на первое место для них все-таки выйдет семья. И представители знака зодиака будут добиваться повышений по службе и прибавки к зарплате, чтобы обеспечить себя и своих близких. Все достижения в новом году они также посвятят им.

Судя по гороскопу, большие траты в течение года у Стрельцов окажутся связаны именно с семьей. Возможно, они наконец смогут купить недвижимость или запланируют ремонт. Предприятия эти довольно затратные, но близкие не оставят в беде и помогут сэкономить. Возможно, кто-то из них найдет объявление о продаже квартиры, которая будет идеально подходить для данного знака зодиака, а потом вместе с дружной семьей они сделают в ней прекрасный ремонт.

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Сменить место жительства Стрельцов по гороскопу способно заставить и вдруг появившееся желание перестроить свой образ жизни. Но перед тем как переехать в другой регион или сменить страну представители знака зодиака должны хорошо подумать. Расставшись с семьей, они могут лишиться важной части жизни, а потом жалеть о поспешно принятом решении, но изменить ситуацию будет уже нельзя. В новом году Стрельцы в главных вопросах должны советоваться с родными и уважать их мнение. Именно родственники станут для огненного знака зодиака опорой и поддержкой. В кругу близких они смогут зарядиться позитивной энергией и восстановить внутреннюю гармонию.

Огненному знаку в 2023-м предстоит усердно трудиться, но перерабатывать не следует, так как переутомление негативным образом отразится на здоровье. Стрельцы могут сами не заметить, что с ними что-то не так. На их состояние первыми обратят внимание близкие и посоветуют обратиться к врачу. Экономить на себе в вопросах здоровья гороскоп не советует. При возникновении болей и других неприятных симптомов надо пройти специальные обследования. На это, конечно, потребуются силы и средства, но лучше выявить источник проблем со здоровьем на ранних стадиях. Это позволит быстрее восстановиться.

Поддерживать организм в тонусе Стрельцам поможет активная физическая нагрузка. Им надо начать бегать по утрам, заниматься зарядкой, записаться в спортзал или пойти на занятия йогой, а летом лучшим вариантом укрепления здоровья станет поездка на море или в горы.

В течение 2023 года важно также уделять внимание второй половинке, не скупиться на подарки и чаще бывать с избранником наедине. Общий досуг и милые презенты помогут укрепить отношения между влюбленными.

Таро-прогноз — 2023: что ждет все знаки зодиака в Новом году

Если Стрельцы давно нашли суженого, то, возможно, в год Кролика они решат вывести отношения на новый уровень. Свадьба или ожидание пополнения в семье также потребуют от знака зодиака материальных вложений, но затраты эти будут особенно приятными.

Финансовые риски для Стрельцов в 2023 году

Новый 2023 год поможет вывести Стрельцов из кризиса. Звезды обещают, что проблем с финансами у огненного знака не предвидится.

«Этот год можно назвать финансово стабильным, с регулярными финансовыми поступлениями и ростом ваших доходов», — рассказала специалист.

Основные риски у Стрельцов могут возникнуть, если они будут спускать деньги на ненужные развлечения и пустые покупки. Если представители знака зодиака все-таки решили побаловать себя, то надо сделать так, чтобы покупка не сильно отразилась на бюджете. Это поможет огненному знаку не только удержаться на плаву, но и накопить деньги на более серьезные вещи — недвижимость или получение нового образования.

Гороскоп предупреждает: негативно сказаться на бюджете может излишняя эмоциональность и вспыльчивость Стрельцов. Для данного знака зодиака обычное дело сначала махать кулаками, а потом слезно извиняться перед человеком. В год Кролика все вопросы получится урегулировать дипломатически. Споры с коллегами и начальством надо решать с особым чувством такта. Только тогда можно рассчитывать на благоприятный результат.

На доходы огненного знака также повлияют настойчивость и целеустремленность. Если Стрельцы ищут новое место работы, важно активно себя проявлять, постоянно обновлять резюме, писать и звонить в перспективные организации, а не рассчитывать на подарок судьбы. Народная мудрость гласит, что под лежачий камень вода не течет. Так обстоит дело и с позитивной энергией Кролика. Она не будет дарить новые возможности тем, кто стоит на месте. Только усердие и настойчивость помогут реализовать творческий потенциал в новом году.

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