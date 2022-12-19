О нем говорила Ванга: SHAMAN сделал откровенное признание и развенчал мифы

Певец SHAMAN откровенно прокомментировал слухи о личной жизни, отношении к алкоголю и шумным вечеринкам. Что из рассказов поклонников — правда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец SHAMAN несколько лет скрывал супругу. Артист не любит выставлять личную жизнь напоказ. Женщина сама рассекретила их отношения в социальной сети. Сам SHAMAN никогда не появлялся с ней на публике. Да и вообще, шумным вечеринкам артист предпочитает тихие домашние посиделки. Что еще известно о личной жизни певца и правда ли, что музыкант принципиально не пьет в новогоднюю ночь, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

SHAMAN 15 лет шел к славе. Он выступал в ресторанах, участвовал в масштабных музыкальных конкурсах. Но только год назад ему удалось стать популярным. Сейчас артист собирает полные залы. Поклонники боготворят музыканта и считают, что он обладает уникальным голосом, который способен исцелять от болезней. А недавно кто-то распустил слух, что появление исполнителя на эстраде предсказала известная болгарская ясновидящая Ванга еще в 1980-х.

«Появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух населения», — говорила провидица.

Однако некоторые коллеги по цеху уверяют, что на самом деле это всего лишь выдумка фанатов.

«У нас всегда делают культ личности из кого-нибудь. Наверное, просто новая персона», — прокомментировала слухи актриса Ирина Безрукова.

Певец со звучным псевдонимом теперь у всех на устах. Сам Ярослав Дронов — так по-настоящему зовут музыканта — не скрывает, что ему очень приятно производить загадочное впечатление и быть объектом легенд, но признается: в нем нет ничего таинственного и мистического.

«Если люди так говорят, не нужно им мешать. Я считаю, что должен делать в первую очередь свою музыку и свое творчество», — поделился певец.

Занимаясь любимым делом, SHAMAN не ощущает себя суперзвездой. Свободное от работы время предпочитает проводить дома.

«Вот реально ничего не делаю, просто лежу на диване и сериалы смотрю или киношку какую-нибудь», — рассказал о досуге музыкант.

Певец не любит шумные вечеринки и совершенно не пьет алкоголь.

«Равнодушие какое-то появилось, и мне кажется, что я даже в Новый год, и как в предыдущие, даже шампанское не выпью», — раскрыл тайны домашнего застолья SHAMAN.

Артист и на работе ведет себя скромно. Он сам подбирает ткани для концертных костюмов, до сих пор не обращается за помощью к стилистам. Только знаменитые дреды ему делает профессиональный парикмахер.

SHAMAN: В этой жизни меня вдохновляют смерть и любовь

Певец признается, он всегда максимально откровенен с поклонниками. SHAMAN не афиширует только свою личную жизнь. Известно, что он находится во втором браке. Но артист не появляется с женой на публике. Впрочем, недавно избранница знаменитости сама рассекретила себя. Елена Мартынова опубликовала совместное фото с мужем.

«Сегодня ровно пять лет со дня нашей с Ярославом свадьбы. Наш первый юбилей», — написала женщина в социальной сети.

Про Елену известно немного. Она — топ-менеджер крупной сотовой компании, была замужем за писателем Александром Цыпкиным, развелась пять лет назад. Женщина на 14 лет старше SHAMAN. Но влюбленных разница в возрасте нисколько не смущает.

«Она вообще мне посвятила жизнь. Это подарок, который не перестает дарить сам себя», — говорит об избраннице SHAMAN.

Читайте также Чего боится певец SHAMAN

Коллеги по цеху с уважением относятся к выбору певца. Многие считают, что в браке важны не цифры в паспорте, а чувства, поэтому не видят ничего страшного в том, что супруга намного старше.

«Если они друг друга любят, бог <…> в помощь, а если нет, то какая разница, какого они возраста», — поделился мнением Родион Газманов.

Некоторые артисты отмечают, что бывают пары и с более серьезной разницей в возрасте.

«Есть женщины, которые младше своих мужей на 40 лет, то есть это почему-то привычно, а когда женщина старше… Мне кажется, неважно сколько лет, если им хорошо вместе», — прокомментировала певица Юлия Беретта.

Первой супругой музыканта была преподаватель вокала Марина Рощупкина из Новомосковска. Она подарила артисту дочь Варвару. Но вскоре SHAMAN переехал в Москву и развелся с женой. По официальной версии, они не смогли сохранить любовь на расстоянии. Но недавно в СМИ появилась информация, что женщина тайно встречалась с другим.

«Про роман замужней Марины с Олегом Паламарчуком люди в Новомосковске знали. Начался он, когда Ярослав уже работал в Москве, он снял хорошую квартиру для жены и маленькой дочки. Но Марина категорически отказалась переезжать к мужу: находила для этого странные предлоги», — поделилась жительница Новомосковска.

Более того, знакомые пары уверяли, что SHAMAN до последнего не знал об изменах супруги. Он много лет винил во всем себя и считал: брак разрушила его популярность.

«Когда был на телепроектах, я считаю, что допустил ошибку, рассказав, поведав о своей, на тот момент, супруге, что она у меня есть, потому что, конечно, это она человек непубличный, ей это абсолютно не нужно», — рассказал певец.

На этом скандалы вокруг его имени не закончились. Вскоре вышло интервью бывшего коллеги Ярослава, в котором тот обвинил музыканта в отсутствии таланта. Но сам артист к этому отнесся спокойно.

«Я прекрасно понимал и понимаю законы жанра и, в общем-то, внутреннее к этому готов, оброс, скажем так, панцирем, потому что все-таки мне не 16, как говорится, а 32 года», — прокомментировал SHAMAN.

Музыкант считает, ему завидуют и хотят на его имени заработать. Поэтому он не намерен давать обратную реакцию хейтерам. SHAMAN не хочет строить карьеру на скандалах и конфликтах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о раннем браке певца.