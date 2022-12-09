SHAMAN: В этой жизни меня вдохновляют смерть и любовь

Певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) полностью все продумывает сам. Это коснулось и визуализации нового трека «Вороны мои». Ярослав стал идеологом и сценаристом клипа, который в итоге превратился в исторический короткометражный фильм.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко он рассказал о том, какую основную философию он в нее вложил и какая главная тема вдохновляет его в творчестве.

Если говорить о клипах и мы вспоминали твое увлечение историей. «Вороны мои», последний клип, который недавно вышел. Мне кажется, это очень прямая связь с историей государства Российского. Я читала комментарии фанатов, они многие сравнивали это с Куликовской битвой, то, что происходило в клипе. Было ли это так? Или там какая-то другая битва? Какая-то фантастическая?

Это скорее не стоит привязывать это к какой-то конкретный битве. Это действительно. Ну, на самом деле, я уже говорил, история клипа и сценарий, который родился у меня в голове, была следующей — мой предок, древнерусский воин, был в сражении ранен заклятым врагом, но при этом выстоял героически. И остался, в общем-то, стоять непобежденным. Но вражеские стрелы попали в его грудь и все-таки он погиб, но оставил в наследие свою мощь, свою силу в мече, в своем кресте. А я как, в общем-то, продолжатель его чувствую в своей крови зов своего предка продолжил эстафету, взял меч, понес его крест и сделался воином света. Такой вот красивый сценарий был заложен в клипе.

Воин света: SHAMAN оставил знаменитые белые дреды ради борьбы со злом

Но все же многие провели ассоциации с сегодняшними событиями, смотря на этот клип, и говорили о том, что вот она, собственно, некая правильная линия воспоминания зова предков, для того, чтобы сейчас победить в той битве, которая происходит сейчас у нас. И это не только о прямых боевых действиях. Мы же все говорим о том, что последние годы у нас идет битва за души.

Абсолютно верно. Это самая главная тема всей моей жизни. Философия. Это любовь и смерть, и битва темных и светлых сил, которая происходит не то, что каждый день, она происходит каждый миг. И на самом деле, как я считаю, что у человека есть только два выбора: либо да, либо нет. И если человек, вот если попытаться в сухом остатке начать свой день, когда ты открываешь глаза, встаешь с кровати, начинаешь что-то, ты можешь сразу элементарно пойти в ванну — «Да/Нет». Взять телефон — «Да/Нет». Позвонить кому-то, набрать, что я телефон в этом телефоне сделаю, наберу я этому человеку да или нет. Пойду позавтракаю или не пойду. Вот, если так, на самом деле, в сухом остатке у нас есть только да или нет, я живу по такому принципу.

И, конечно, от этого выбора зависит наша дальнейшая судьба. От этих выборов. Мы совершаем на самом деле в день их огромное количество. Просто многие это не замечают. Недавно был случай, я шел по улице и увидел, как на дороге случилась авария. Судя по тому, как это было, это была смертельная история какая-то, исход. И вот какие-то такие моменты действительно расставляют по местам все лично в моей жизни. И я просто понимаю, а вот человек, который сидел за рулем, он же, ведь ехал по своим делам. Он же ведь не был готов к тому, чтобы здесь и сейчас умереть. А это произошло. И здесь, понимаете, такая история тоже ведь. Ну, с каждым человеком такое может произойти, и об этом нельзя забывать. И Булгаков прав — «Человек не только смертен, но и может быть внезапно смертен».

Поэтому вот какая-то такая философия, которая пропитывает мою жизнь, мое творчество. И я бы хотел, чтобы это находило отражение в моем творчестве, в моей музыке. И этот клип о борьбе, о выборе, о борьбе добра и зла, где в результате, конечно же, добро побеждает. И вот этот воин, который остался. У него крылья там сзади, меч. Такой решительный взгляд. Это же все-таки символ добра. А потому что оно победило в итоге. Я, конечно же, в это верю. Вот и все. Поэтому в этой жизни меня вдохновляют смерть и любовь.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».