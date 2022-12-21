Никонов день: что можно и нельзя делать 24 декабря
На Руси в этот день зажигали дома свечи в знак борьбы с нечистой силой.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Православный мир 24 декабря вспоминает преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря.
Никон Печерский
Святой Никон жил на рубеже XI–XII веков в Киеве. Он был первым сподвижником и последователем преподобного Антония, основателя Киево-Печерской обители.
Никон Печерский постригал в монахи новоприбывших в обитель. Однажды он постриг придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость и был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность. Поселившись на полуострове Тмутаракань (ныне Краснодарский край, Таманский полуостров — Прим.ред.) Никон Печерский усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и основал там монастырь Пресвятой Богородицы.
После святой смог вернуться обратно в Киево-Печерскую лавру и впоследствии был избран игуменом.
В 1096 году Никон был взят в плен половецкими войсками. Он провел в неволе несколько лет и терпеливо сносил все мучения. Согласно преданию, Господь послал святому дар — своей молитвой он мог исцелять других людей.
Святой Никон именуется «сухим», потому что высох от голода и других испытаний за годы пребывания в плену. Однако он отличался необыкновенной силой духа и усердием к молитве, благодаря чему совершил много богоугодных дел.
Преподобный умер в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония.
Никонов день — традиции 24 декабря
На Руси святой Никон стал символом борьбы с нечистой силой, а также тем, кто способен даровать успокоение любой душе.
24 декабря принято дома зажигать свечи, именно так крестьяне «призывали» солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечисть. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.
Что нельзя делать 24 декабря
Издавна в этот день вечером женщинам нельзя было ничего делать по дому, а мужчинам охотиться или рыбачить. Запрещено гадать и ворожить, надевать старую или нестираную одежду, сквернословить, ругаться или ссориться.
Запрещено заниматься домашними делами после захода солнца. Не стоит и переступать порог дома после заката, а также заглядывать в чужие окна. Мужчинам нельзя ходить на охоту и рыбалку. Запрещается выносить любые вещи из жилища и что-то одалживать.
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