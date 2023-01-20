«Это данность»: Анастасия Мельникова рассказала о проблемах со здоровьем и гибели близких

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Александра Саливанова
Александра Саливанова Эксклюзив 45

Актриса Анастасия Мельникова назвала гормональную терапию причиной проблем с внешностью

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Актриса Анастасия Мельникова откровенно рассказала о преследующих ее трагедиях. Какие события происходят в ее жизни и судьбе других российских звезд, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Биография звезды сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Литейный» Анастасии Мельниковой складывалась нелегко. Откровенными подробностями своей жизни она поделилась в эксклюзивном интервью программы Пятого канала «Светская хроника».

Актриса рассказала, почему первый муж запрещал ей играть на сцене и сниматься в кино, что заставило ее задуматься об уходе в монастырь, какие трагедии ей пришлось пережить в последнее время и что произошло с внешностью Мельниковой, связано ли это с неизлечимой болезнью.

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Черная полоса сейчас преследует и других звезд. Вся страна следит за состоянием олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже неделю находится в коме. Родные артиста прокомментировали слухи о том, что фигурист нырял в прорубь с температурой. От болезней в последнее время пострадали и другие знаменитости. Тяжело перенес грипп режиссер Никита Михалков. Некоторые из звезд шоу-бизнеса признались, что с трудом оправились от ковида. Зачем звезды спорта и эстрады рискуют здоровьем?

Филипп Киркоров признался, что сделал пластику. Говорят, фанаты даже не узнали своего кумира, но это не последняя перемена в его образе. Полное преображение зрители, по некоторым данным, смогут оценить ко дню рождения короля поп-сцены. Стало известно, какие изменения произошли с внешностью певца, сколько денег он потратил на преображение и кого из коллег вдохновил тоже лечь под нож.

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Лолита откровенно рассказала, как развивается ее роман с новым возлюбленным. Фанаты артистки гадают, правда ли, мужчина был обычным поклонником звезды и как он смог добиться расположения знаменитости. Вероятно, благодаря новому ухажеру Лолита решилась кардинально изменить свое поведение. Певица полностью отказалась от спиртного и призналась, за какой поступок ей стыдно до сих пор.

Выйдет ли Ольга Бузова замуж: что предопределило ее судьбу

Ольга Бузова поделилась планами на 2023 год. Теледива решила наладить личную жизнь. Поклонники гадают, неужели знаменитость предрекла себе скорую свадьбу и кто станет ее новым избранником. Фолловеры склоняются к тому, что у Бузовой роман с Тимуром Батрутдиновы. Открылось, что связывает телеведущую и юмориста.

Смотрите свежий выпуск программы «Светская хроника» на Пятом канале.

Тема:
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