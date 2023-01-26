Февраль в плане любви и брака станет запоминающимся. Гороскоп обещает перемены и выход на новый уровень отношений.

Кому стоит взять бразды правления в свои руки, чтобы завоевать избранницу или избранника? А кому звезды уже приготовили праздник жизни — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог и астротаролог Анжелика Петрищева.

Любовный гороскоп на февраль 2023 — общая характеристика месяца для всех знаков зодиака

В феврале все планеты директные, энергия для свершений увеличивается. 12 февраля Меркурий войдет в восьмой дом гороскопа. Это означает высокую фертильность, рождение, смерть, наследство, богатство. Знакомства могут легко состояться в финансовых учреждениях, к примеру, на приеме у нотариуса. По словам астролога, при таких аспектах планет, даже посещая кладбище, не исключено знакомство с вдовцом.

15 и 16 февраля Венера встречается с Нептуном. Астрологическое событие принесет романы издалека, закрытые отношения и вещие сны. Есть риск увлечься несвободным человеком.

«В этот период нужно жечь свечи, заниматься ароматерапией, музицировать, медитировать или посетить храм — кому что ближе», — порекомендовала астролог.

27 и 28 февраля Венера сойдутся с Юпитером. Могут быть важные встречи. Планеты наградят те знаки зодиака, которые хорошо себя ведут.

Овен — любовный гороскоп на февраль 2023

Любовный февраль принесет ряд интересных встреч и возможностей. 16 февраля Венера встретится с Нептуном.

«Овны, не упустите свой шанс! Если у вас не сложилось свидание на Валентинов день, то попробуйте перезагрузку ближе 16 февраля», — рассказала эксперт.

Планета Нептун дарит романтичность и иногда иллюзию. Стоит проявить осторожность и не верить на слово первому встречному.

Встреча 21 февраля Венеры и Марса обернется влюбленностью, незапланированным свиданием. В целом месяц должен быть страстным и ярким.

Телец — любовный гороскоп на февраль 2023

В феврале Тельцов ждет необычный любовный гороскоп, потому что их двенадцатый дом аспектируют сразу несколько планет: Венера, Нептун и Юпитер. Возможны встречи с несвободными партнерами, отношения издалека, неожиданный роман в санатории или на курорте.

Однако могут активизироваться брачные мошенники и аферисты. Звезды предостерегают также от лжепророков и лжедуховников.

Близнецы — любовный гороскоп на февраль 2023

Конец зимы будет ознаменован акцентом на статусы. Это может быть как замужество, так и развод. Станет ребром вопрос об официальных отношениях. Уже с 21 февраля Венера обещает Близнецам удачу во всех социальных проектах.

«Ведите блоги в социальных сетях, поменяйте аватарку, встречайтесь с друзьями, ходите на массовые мероприятия, где тусуется молодежь, IT-специалисты», — посоветовала астротаролог.

Подобная инициатива может принести желанные плоды, особенно тем, кто ищет свою половинку.

Рак — любовный гороскоп на февраль 2023

Месяц обещает быть интересным в плане всего иностранного. Не исключена встреча с программистом или знакомство с адвокатом в стенах суда.

«Будьте внимательны! К концу месяца во главе угла — вопросы с государственными органами. Если вам предстоит пойти к МФЦ, строительную организацию или в поликлинику к стоматологу, то ваша любовь может поджидать вас в именно таких местах», — считает астротаролог.

Лев — любовный гороскоп на февраль 2023

Февраль для представителей знака зодиака станет отличным временем для начинаний, в том числе любовных отношений.

«Львы, вы — фавориты месяца. В вашем знаке состоится полнолуние, а также Лилит (фиктивная точка, апогей лунной орбиты по центру Земли) добавит искушений, магнетизма и харизмы. Не упустите удачу, презентуйте себя без ложной скромности», — пояснила эксперт.

К концу месяца произойдет любовная встреча, которая в хорошем смысле перевернет жизнь с ног на голову у Львов.

Дева — любовный гороскоп на февраль 2023

Отношения с партнером у Дев готовы выйти на новый уровень. Гороскоп подсказывает представителям знака зодиака, что месяц будет наполнен спонтанными свиданиями и романтическими приключениями.

Несмотря вихрь эмоциональных событий, стоит постараться сохранить голову на плечах и не потерять рассудок от избытка впечатлений. Свободным Девам звезды сулят судьбоносные встречи в банках, различных крупных организациях, страховых компаниях.

Весы — любовный гороскоп на февраль 2023

Звезды обещают представителям знака неоднозначное завершение зимы. Любовь может вспыхнуть в офисе или по пути на работу.

«Ходите почаще на дипломатические тусовки, наряжайтесь. Радуйте Венеру — дарите женщинам цветы и комплименты. По пятницам (день Венеры) ешьте сладкое и встречайтесь с подружками», — пояснила астротаролог.

И, конечно, Весы не должны забывать про флирт. Гороскоп напоминает, что если оставаться активным, то Вселенная непременно одарит своей благосклонностью.

Скорпион — любовный гороскоп на февраль 2023

Этот месяц создан для любви у Скорпионов. Планеты благоволят представителям знака зодиака.

«Будьте яркими, веселитесь, ходите на концерты или отправляйтесь в отпуск. Там вы можете зачать желанного ребенка или, наоборот, встретить подходящего партнера. Праздник жизни вам обеспечен», — рассказала Анжелика Петрищева.

Любопытную встречу в плане флирта может принести хобби. Главное действовать и не сидеть, сложа руки.

Стрелец — любовный гороскоп на февраль 2023

В феврале основными темами для Стрельцов станут семья, родина, недвижимость, питание. Во всех этих зонах можно встретить свою любовь.

«Что это может дать? Роман выльется в семью, любовь принесет плоды — детей, вы можете съехаться с партнером. А еще четвертый дом может дать роман с иностранцем, любовь за океаном, покупку семейного гнездышка у моря», — рассказала эксперт.

По словам астролога, отличным аспектом для материализации мечты может стать экскурсия в престижный район с «целью аренды апартаментов», поход на выставку элитной недвижимости или фестиваль еды.

У Стрельцов весь февраль в седьмом доме партнерства и брака будет Марс, который приносит энергию огня.

«Сделайте стрижку, займитесь вместе физическим трудом, сходите на сальсу или танго. Не ссорьтесь, на таких аспектах даже бывший может превратиться в заклятого врага», — не сомневается астролог.

Козерог — любовный гороскоп на февраль 2023

Последний зимний месяц принесет пополнение в семье или, наоборот, близкие люди познакомят Козерогов с потенциальной половинкой.

«Как можно активнее общайтесь, к примеру, с соседями в лифте и на заправках с посетителями, интересуйтесь, как пройти в библиотеку у симпатичных личностей, спрашивайте сколько времени у милых попутчиков», — пояснила астролог.

До 28 февраля важно успеть сделать шаг в направлении своей мечты. Если друзья позвали в путешествие — не надо отказываться. Организуется встреча выпускников, родительское собрание — стоит обязательно сходить.

Водолей — любовный гороскоп на февраль 2023

Водолеи — фавориты месяца. С 15 по 17 февраля Нептун аспектирует Венеру. Поэтому после Дня святого Валентина желательно проявлять активность и инициативность.

«Ходите на ювелирные выставки, туда, где продаются красивые вещи и сладости. Там можно встретить своего избранника или избранницу», — порекомендовала Анжелика Петрищева.

Марс переместился в пятый дом любовников, так что отправляясь в отпуск, Водолеям стоит отдать предпочтение спортивным видам отдыха.

Рыбы — любовный гороскоп на февраль 2023

Февраль подарит Рыбам возможность выиграть в любовную лотерею. Венера начнет реализовывать романтические мечты.

«Вы можете встретить объект своего обожания на выставке, в галерее — местах, где люди самопрезентуются. А также в салонах красоты, парфюмерных магазинах, то есть местах, где ухаживают за собой», — пояснила астролог.

В этом месяце представителем знака зодиака стоит быть как можно ближе к красоте во всех ее проявлениях. Особенно это касается тех Рыб, которые родились в период с 10 по 20 марта.