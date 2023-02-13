Провел спиритический сеанс: Никита Джигурда пытается найти убийцу подруги

Никита Джигурда хочет выяснить, как умерла его подруга Людмила Браташ. Почему он не верит официальным выводам по делу, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Никита Джигурда предоставил новые шокирующие доказательства убийства Людмилы Браташ. Кого артист обвинил в смерти подруги? Правда, чтобы выяснить истину, шоумен провел спиритический сеанс с погибшей? И удалось ли ему отстоять многомиллионное наследство у сестры покойной бизнесвумен? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

После смерти миллионерши Людмилы Браташ прошло уже семь лет. Никита Джигурда до сих пор оплакивает свою покойную подругу. Они много лет дружили семьями. Бизнесвумен стала крестной его сына Мика-Анжеля-Криста и еще при жизни завещала все свои богатства шоумену и его супруге Марине Анисиной.

«Наследственное имущество включает в себя квартиру в Париже, три квартиры в Москве вместе с машиноместами и денежные средства на счетах Сбербанка (в сумме — 800 тысяч евро с процентами)», — уточнила адвокат Оксана Филачева.

Однако звездная пара до сих пор не вступила в наследство. Все это время Джигурда и Анисина судятся с родной сестрой погибшей женщины. Светлана Романова настаивает, что завещание поддельное и только она имеет право на имущество Браташ. Недавно звездные супруги проиграли ей очередную тяжбу. Но артист не сдался и подал кассационную жалобу.

«На сегодняшний день имущество арестовано. То есть гражданка Романова не может продать эту недвижимость, чтобы потом, когда кассационка отменит и мы выиграем, она сказала: „А я все продала за долги, на зарплату адвокатам“. Она не может», — рассказал шоумен.

Джигурда не сомневается в своей победе. Он уже подготовил новые доказательства против Светланы. Так, на днях он выяснил: Романова сдает в аренду одну из московских квартир покойной сестры. Это запрещено законом. Актер заручился поддержкой иностранных юристов.

«Новый документ, заверенный нью-йоркскими нотариусами, заверенный вице-консулом российского консульства в Нью-Йорке. Документ, при помощи которого можно вообще отменить все решения судов», — отметил Никита.

«Завещания нет! Она, по-моему, говорила об этом», — уверяет адвокат Светланы Романовой Анна Бочарова.

Также Джигурда пытается привлечь родственницу Браташ к уголовной ответственности. Он уверен: бизнесвумен умерла насильственной смертью, и якобы ее сестра к этому причастна.

«Я считаю, что она соучастница этих процессов. А она молчит и прячется», — высказал свое подозрение Никита Джигурда.

«Если есть такое уголовное дело, то очень интересно. Пока я о нем не слышала. Она (Романова. — Прим. ред.) не на территории России, поэтому не пришла на судебное заседание», — объяснила адвокат Бочарова.

Никита с самого начала не поверил официальной причине гибели Людмилы. Писали, что 56-летнюю женщину нашли мертвой в собственной квартире с разбитой головой в окружении пустых бутылок. Как показала экспертиза, у нее оторвался тромб. Однако в 2018 году в руках шоумена оказалось совсем другое заключение о смерти бизнесвумен. Оно гласило: Браташ стала жертвой нападения. На ее теле были множественные травмы и гематомы.

«Это воспроизведение того, где у нее гематомы: на груди, на подбородке», — показал документы шоумен.

Джигурда выражал уверенность: смерть Браташ могла быть выгодна ее личному водителю Дмитрию Куронову, который якобы находился в сговоре с уборщицей и родной сестрой своей начальницы. Еще при жизни Людмила относилась к персоналу с подозрением и даже прописала особую строчку в завещании.

«В завещании написано: „Для моих крестника и воспитанницы“. А ниже строка: „но при этом прошу учесть: не доверять моей сестре Светлане Романовой, Куронову и женщине, которая убирается у нее в квартире“. Она же не просто так это сделала в 2010 году!» — рассказала адвокат Филачева.

Джигурда говорит: незадолго до гибели Людмилы именно Куронов возил ее в банк, где покойная сняла 300 тысяч рублей, которые затем пропали.

«Гражданка Романова, ты не хочешь поинтересоваться, кто замочил твою сестру? Кто деньги украл? Почему на Куронове Lexus, который принадлежал Браташ? Почему после его признаний о том, что он открывал неоднократно сейф, пользовался карточкой, давал таблетки и алкоголь несовместимые… Все эти признания в полиции есть», — обратился шоумен к сестре покойной.

А на днях Джигурда обнародовал запись с камер наблюдения, на которой видно, что водитель был последним, кто застал Браташ живой. Он приходил к ней в дом за три часа до ее смерти в компании неустановленных лиц.

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«В 11:03 пришли, в 11:57 покидают Браташ в день смерти. Через три часа наступает смерть. Уходят через 50 минут и оставляют Люсю в таком состоянии (показывает фото тела. — Прим. ред.). Это может быть падением с высоты собственного роста?» — задается вопросом Никита.

Чтобы доказать, что подругу убили, Джигурда решил пойти на необычный шаг. Он провел спиритический сеанс и якобы лично побеседовал с духом Людмилы.

«Ей было очень тяжело. Ее душе тяжело было выйти из тела, потому что темечко было пробито в трех местах, сердечная чакра не настолько открыта, чтобы душа вышла легко через душевную чакру. Она очень мучилась», — заявил артист.

Джигурда уверяет: он не сумасшедший и запросто общается с загробным миром. Впрочем, что ему сказал дух покойной Людмилы, озвучивать не стал. Вряд ли суд сочтет его мистический опыт серьезным аргументом. Никита решил доказать убийство Браташ вполне мирскими способами и продолжает собирать для этого улики.