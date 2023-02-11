«Я — за молодняк»: Джигурда похвалил Моргенштерна* и Милохина

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 44

Джигурда признался в любви к творчеству молодых реп-исполнителей

Фото, видео: Natalia Chernokhatova, URA.Ru / ТАСС; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Любить по-русски» сам пишет рэп с 20 лет, но берет пример с молодых музыкантов.

Российский актер Никита Джигурда поддержал уехавших из страны рэперов — Даню Милохина и Моргенштерна*. В отличие от многих коллег, артист не точит зуб на молодых людей. Он искренне считает, что те просто оступились, ошиблись, запутались. Зато какая у них аудитория, и это — показатель, уверен актер. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Он признался, что приобщился к современной рэперской культуре благодаря своей дочери. С тех пор у Моргенштерна стало одним поклонником больше.

«Моя дочка звонит: «Папа, ты знаешь Моргенштерна?» Я от нее о нем и узнал. И вот как-то в Доме кино слышу от коллег про Моргенштерна, Бузову, что они все портят. Я говорю: «Если вы импотенты, не можете создать яркий, красочный, современный продукт духовный, чего вы их обвиняете?». <…> Поэтому я — за молодняк, я — противник охоты на «ведьм», — говорит собеседник.

По словам звезды фильма «Любить по-русски», он и сам примерно лет в 20 обнаружил в себе талант писать стихи для рэпа. Правда, много лет назад этого слова никто не знал. Зато теперь у актера есть возможность развернуться — он сам сочиняет и с другими сотрудничает. Приоритет отдает молодым коллегам — у них, уверен знаменитость, есть чему поучиться.

Но соглашается артист не на все. И форма, и содержание — ключевые моменты. Уж если «хулиганить», то культурно.

«Я сейчас открыт к сотрудничеству, молодые тоже предлагают, но, как правило, форма яркая, классная, но у текста нет глубины, я в таком не участвую. Я похулиганить могу, как когда-то на Красной площади. Но не обжигать истиной, а давать в игровой форме», — подчеркнул Джигурда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети Джигурды не живут с отцом в России.

* — Признан в России иноагентом.

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