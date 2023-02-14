Может себе позволить: сколько Екатерина Климова потратила на продление молодости

45-летняя Екатерина Климова похожа на старшую сестру своих детей. Как ей удается поддерживать себя в отличной форме, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Климова раскрыла секрет своей молодости и красоты. Правда ли, ее внешность — результат работы пластических хирургов? Сколько денег артистка потратила на свое преображение? Удалось ли ей выиграть суд против бывшего мужа Игоря Петренко? И свободно ли сейчас сердце звезды кино? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Екатерина Климова произвела фурор на красной дорожке одной из недавних кинопремий. Актриса была одета в черное платье с открытыми плечами и глубоким разрезом, которое подчеркивало ее идеальную фигуру.

«Я не ожидала, безусловно, такой реакции. Конечно же, я отношу это ко всем тем, кто помогал мне. Я не занимаюсь своим образом на какие-то выходы. Все-таки советуюсь с профессионалами», — поделилась Екатерина.

Тайна вечной молодости Климовой уже давно будоражит умы ее поклонников. 45-летняя актриса выглядит как старшая сестра своих детей, которых у нее, между прочим, четверо. Старшей дочери в 2022-м исполнился 21 год. Сама артистка уверяет: все дело в правильном образе жизни. Она регулярно занимается спортом и тщательно следит за питанием.

«Мне нравится пилатес, если говорить про спорт. Конечно же, диеты. Это основное», — рассказала артистка.

Большую роль играет настрой. Екатерина старается меньше нервничать по пустякам и относиться ко всему позитивно.

«Контроль того, что ты делаешь, говоришь и думаешь тоже очень важен. Когда все-таки женщина журчит, она выглядит моложе, чем когда ворчит. И это все влияет, мне кажется, на внешность», — высказала свое мнение звезда.

Но Климова не скрывает: одними мыслями возрастные изменения не остановишь. Поэтому в ее обязательную программу ухода за собой входят визиты к косметологу.

«Мне кажется, сейчас такое время, когда все женщины делают максимально для того, чтобы выглядеть внешне хорошо», — считает Климова.

По словам Екатерины, она пока обходится щадящими процедурами.

«Я всегда стараюсь советоваться со специалистами, и мы разрабатываем некий план. Просто его потом придерживаемся», — сказала актриса.

Однако профессионалы считают: кинозвезда лукавит. И на самом деле уже не раз прибегала к услугам пластических хирургов.

«Она могла сделать блефаропластику нижних век, инъекции ботокса, какие-то филлеры легкие косметологические», — предположила пластический хирург Ирина Константинова.

Оставаться молодой и красивой — дорогое удовольствие. По информации СМИ, недавно Екатерина потратила на апгрейд лица около миллиона рублей. Но артистка может себе это позволить. Она востребована в профессии, активно снимается в кино и сериалах. К тому же бывший муж Игорь Петренко вернул ей крупный долг.

Супруги прожили вместе десять лет. Воспитывали сыновей Матвея и Корнея и считались одной из самых крепких пар российского кино. После развода они пытались сохранить теплые отношения. Но потом Игорь женился на актрисе Кристине Бродской, стал отцом еще троих детей. И почему-то перестал платить деньги наследникам от предыдущего брака. Когда сумма долга по алиментам превысила шесть миллионов рублей, Климова обратилась в суд.

«Бывает, что детям необходимо оказать какое-то внимание», — уверена Екатерина.

Видимо, Петренко не захотел ругаться с бывшей женой и перечислил ей практически всю сумму. Климова рада, что справедливость восторжествовала. Объясняет: ей тяжело находиться с кем-то в состоянии конфликта. Поэтому старается всегда держать нейтралитет. С еще одним экс-супругом Гелой Месхи Екатерина дружит и после расставания. У них есть общая дочь Белла. И ради нее они часто проводят время вместе.

Гела Месхи посвятил Климовой странное послание: «Не трогайте, не целуйте»

«Мы садимся за круглый стол, что-то обсуждаем. Потому что дети растут, и проблемы какие-то возникают», — рассказала актриса.

Климова делится: из-за постоянных съемок в разных концах света она не может уделять детям столько внимания, как хотелось бы. Но если появляется выходной, старается посвятить его наследникам. Недавно они всей семьей отмечали юбилей актрисы. Дочери и сыновья приготовили маме подарки.

«Моя старшая испекла мне очень вкусный торт. Она, конечно, печет не так как я, а просто божественно. Младшая нарисовала мне рисунок, такую красивую открытку раздвижную. Мальчики подарили мне цветы. Корней снял какое-то смешное видео. В общем, у меня сначала была такая домашняя пати утренняя, в пижамах», — вспоминает артистка.

Екатерина признается: сейчас у нее есть все, о чем только можно мечтать: любимая работа, дети, друзья. По секрету рассказала, что и в личной жизни все хорошо.

«Я всегда в кого-то влюблена», — заявила Климова.

Имени избранника артистка не называет. Но говорит, что рядом с ним она ощущает себя еще более счастливой.