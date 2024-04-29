Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

NOS: Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост главы НАТО

Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост генсека НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe

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Премьеру удалось заручиться поддержкой турецкого лидера во время личной встречи в Стамбуле.

Турция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники в альянсе.

«Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО», — говорится в публикации.

Ранее за назначение Рютте генсеком НАТО выступили 28 стран-участниц блока. При этом для вступления кандидата в должность необходима единогласная поддержка всех 32 членов альянса.

На прошлой неделе Рютте встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы, как писала газета De Telegraaf, заручиться его поддержкой.

О возможном назначении Рютте генсеком НАТО в феврале заявил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, который занимал этот пост в 2004–2009 годах. По его словам, кандидатуру Рютте поддерживает большая часть стран.

Претендентом на пост генсека НАТО также была председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, однако канцлер Германии Олаф Шольц не допустил ее выдвижения из-за радикально антироссийской позиции главы ЕК.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг возглавляет альянс с 2014 года. Он должен был покинуть пост генсека еще 1 октября 2022-го. Однако в марте того же года лидеры стран альянса на фоне событий на Украине продлили его мандат до 30 сентября 2023 года. Позднее Столтенберг заявил, что останется на своем посту еще на год — до 1 октября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему в Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас на посту верховного представителя организации по иностранным делам и политике безопасности после отставки Жозепа Борреля.

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