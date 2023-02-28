Овсянки: традиции, запреты и приметы 3 марта 2023
По поверью, в этот день нельзя выбрасывать хлеб, делать ремонт и проводить вечер в одиночестве.
Фото: www.globallookpress.com / J. Pfeiffer
По церковному календарю православные верующие 3 марта чтут память святителя Агапита и святителя Льва I Папы Римского.
Кто такой святитель Агапит
Святитель Агапит родился в Каппадокии в правление императоров Диоклетиана и Максимиана на рубеже III и IV веков. Его родители были христиане. С молодых лет будущий святитель стремился к иноческой жизни. Он поступил в монастырь.
Агапит сподобился дара чудотворений. Император Ликиний узнал, что инок был крепок физически и приказал отправить его на военную службу. Во время гонения на христиан, воздвигнутого Ликинием, святой Агапит присоединился к святым мученикам Виктору, Дорофею, Феодуле и Агриппе. Он был ранен копьем, но остался жив. После смерти Ликиния Агапит получил возможность освободиться от военной обязанности.
Позже равноапостольный царь Константин Великий узнал, что святой Агапит молитвами исцеляет людей. Он послал к нему своего больного слугу, который получил исцеление. Император хотел щедро наградить святого, но тот просил только одного: чтобы ему было разрешено оставить военную службу и вернуться в монастырь.
После возвращения в обитель святитель был рукоположен в сан пресвитера, а позже избран на кафедру епископа Синадского. Он мудро управлял паствой, наставляя ее в православной вере и добродетельной жизни. Окончив свой земной подвиг, святитель мирно отошел к Господу.
Кто такой святитель Лев I Папа Римский
Святитель Лев Великий родился в середине V века. Он получил прекрасное образование, которое открывало перед ним блестящую светскую карьеру. Однако он избрал духовный путь и стал архидиаконом при папе Сиксте III, а после его смерти был избран папой Римской Церкви.
Святой умел совмещать пастырскую мягкость и доброту с несокрушимой твердостью в вопросах вероисповедания. Он явился основным защитником православия против ереси Евтихия и Диоскора. Лев употребил все свое влияние для того, чтобы умирить смущаемую еретиками Церковь и своими посланиями к святым Константинопольским царям Феодосию II и Маркиану способствовал созыву IV Вселенского Халкидонского Собора для осуждения ереси монофизитов. Святитель Лев явился также защитником своего отечества от натиска варваров. В 452 году он силою слова удержал предводителя гуннов Аттилу от разорения Италии.
Святитель дожил до глубокой старости. Он заранее знал о смерти и успел к ней подготовиться. Его похоронили в Риме, в Ватиканском соборе. Литературное и богословское наследие святого состоит из 96 проповедей и 143 посланий, из которых самое знаменитое — к святителю Флавиану.
Праздник Овсянки — почему так называется
В народе 3 марта прозвали праздником Овсянки. В этот день чествовали языческого бога Ярило и подкармливали желтую птичку овсянку — символ наступившей весны.
Вместе с овсянкой теплу радовались и люди: проводили гулянья с песнями и хороводами, а вечером собирались дома на посиделки. Частично праздник Овсянки — это продолжение отмечаемого 1 марта Ярилина дня.
3 марта мужчины в деревнях начинали готовиться к полевым работам: ремонтировали плуг, борону и другой сельскохозяйственный инвентарь.
Что можно делать 3 марта
В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку овсянку. Если она поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.
Чем больше хозяйка наготовит угощений, тем больше благополучия придет в ее дом.
На Овсянки нужно надеть что-нибудь желтое на удачу.
В этот день заговаривали детей на любовь к родителям и гадали на беременность.
Что нельзя делать на праздник Овсянки
Самым главным грехом считалось грустить, пребывать в унынии и ругаться. Считалось, какое настроение будет 3 марта, таким будет и целый год.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь череду неудач. А вот если это произойдет случайно — быть добру.
На Овсянки запрещалось носить одежду темного цвета. Кто ослушается — будет долго в трауре ходить. Лучше надеть что-то яркое или светлое.
Также на Овсянки нельзя бездельничать. Тот, кто хорошенько потрудится, не будет знать забот весь год. Однако чинить вещи или выносить мусор не стоит — считалось, что так можно накликать болезни. Кроме этого, 3 марта старались не играть свадьбы или закатывать шумные праздники.
Приметы и поверья 3 марта 2023
Народ верил, что ничего не происходит случайно. Они всегда прислушивались и присматривались к знакам в природе, по которым определяли, хорошо или плохо пройдет месяц или даже целый сезон. Поэтому большинство примет в праздник Овсянки связано с урожаем.
- День сухой — грядет отличный урожай.
- На Овсянки начинается половодье — летом будет хороший сенокос.
- На небе мерцают звезды — к похолоданию.
- Бледный месяц — к сильному снегопаду, ясный — к стуже.
- Услышать в этот день гром — к обильному урожаю.
- Заяц перебежит дорогу — к неудаче.
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