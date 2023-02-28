Овсянки: традиции, запреты и приметы 3 марта 2023

По церковному календарю православные верующие 3 марта чтут память святителя Агапита и святителя Льва I Папы Римского.

Кто такой святитель Агапит

Святитель Агапит родился в Каппадокии в правление императоров Диоклетиана и Максимиана на рубеже III и IV веков. Его родители были христиане. С молодых лет будущий святитель стремился к иноческой жизни. Он поступил в монастырь.

Агапит сподобился дара чудотворений. Император Ликиний узнал, что инок был крепок физически и приказал отправить его на военную службу. Во время гонения на христиан, воздвигнутого Ликинием, святой Агапит присоединился к святым мученикам Виктору, Дорофею, Феодуле и Агриппе. Он был ранен копьем, но остался жив. После смерти Ликиния Агапит получил возможность освободиться от военной обязанности.

Позже равноапостольный царь Константин Великий узнал, что святой Агапит молитвами исцеляет людей. Он послал к нему своего больного слугу, который получил исцеление. Император хотел щедро наградить святого, но тот просил только одного: чтобы ему было разрешено оставить военную службу и вернуться в монастырь.

После возвращения в обитель святитель был рукоположен в сан пресвитера, а позже избран на кафедру епископа Синадского. Он мудро управлял паствой, наставляя ее в православной вере и добродетельной жизни. Окончив свой земной подвиг, святитель мирно отошел к Господу.

Кто такой святитель Лев I Папа Римский

Свя­ти­тель Лев Ве­ли­кий родился в середине V века. Он по­лу­чил пре­крас­ное об­ра­зо­ва­ние, ко­то­рое от­кры­ва­ло пе­ред ним бле­стя­щую свет­скую ка­рье­ру. Од­на­ко он из­брал духовный путь и стал ар­хи­ди­а­ко­ном при па­пе Сиксте III, а по­сле его смер­ти был из­бран па­пой Рим­ской Церк­ви.

Свя­той умел сов­ме­щать пас­тыр­скую мяг­кость и доб­ро­ту с несо­кру­ши­мой твер­до­стью в во­про­сах ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Он явил­ся ос­нов­ным за­щит­ни­ком пра­во­сла­вия про­тив ере­си Ев­ти­хия и Ди­о­ско­ра. Лев упо­тре­бил все свое вли­я­ние для то­го, чтобы уми­рить сму­ща­е­мую ере­ти­ка­ми Цер­ковь и сво­и­ми по­сла­ни­я­ми к свя­тым Кон­стан­ти­но­поль­ским ца­рям Фе­о­до­сию II и Мар­ки­а­ну спо­соб­ство­вал со­зы­ву IV Все­лен­ско­го Хал­ки­дон­ско­го Со­бо­ра для осуж­де­ния ере­си мо­но­фи­зи­тов. Свя­ти­тель Лев явил­ся так­же за­щит­ни­ком сво­е­го оте­че­ства от на­тис­ка вар­ва­ров. В 452 го­ду он си­лою сло­ва удер­жал пред­во­ди­те­ля гун­нов Ат­ти­лу от ра­зо­ре­ния Ита­лии.

Свя­ти­тель до­жил до глу­бо­кой ста­ро­сти. Он за­ра­нее знал о смер­ти и успел к ней подготовиться. Его похоронили в Ри­ме, в Ва­ти­кан­ском со­бо­ре. Ли­те­ра­тур­ное и бо­го­слов­ское на­сле­дие святого со­сто­ит из 96 про­по­ве­дей и 143 по­сла­ний, из ко­то­рых са­мое зна­ме­ни­тое — к свя­ти­те­лю Фла­виа­ну.

Праздник Овсянки — почему так называется

В народе 3 марта прозвали праздником Овсянки. В этот день чествовали языческого бога Ярило и подкармливали желтую птичку овсянку — символ наступившей весны.

Вместе с овсянкой теплу радовались и люди: проводили гулянья с песнями и хороводами, а вечером собирались дома на посиделки. Частично праздник Овсянки — это продолжение отмечаемого 1 марта Ярилина дня.

3 марта мужчины в деревнях начинали готовиться к полевым работам: ремонтировали плуг, борону и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Что можно делать 3 марта

В этот день женщины по традиции пекли пирожки из овсяной муки, овсяное печенье и булочки в форме птичек. Сдобой угощали родных и близких, а также птичку овсянку. Если она поклюет предназначенное ей подношение, то весна придет быстро.

Чем больше хозяйка наготовит угощений, тем больше благополучия придет в ее дом.

На Овсянки нужно надеть что-нибудь желтое на удачу.

В этот день заговаривали детей на любовь к родителям и гадали на беременность.

Что нельзя делать на праздник Овсянки

Самым главным грехом считалось грустить, пребывать в унынии и ругаться. Считалось, какое настроение будет 3 марта, таким будет и целый год.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно искать птичку овсянку — можно навлечь череду неудач. А вот если это произойдет случайно — быть добру.

На Овсянки запрещалось носить одежду темного цвета. Кто ослушается — будет долго в трауре ходить. Лучше надеть что-то яркое или светлое.

Также на Овсянки нельзя бездельничать. Тот, кто хорошенько потрудится, не будет знать забот весь год. Однако чинить вещи или выносить мусор не стоит — считалось, что так можно накликать болезни. Кроме этого, 3 марта старались не играть свадьбы или закатывать шумные праздники.

Приметы и поверья 3 марта 2023

Народ верил, что ничего не происходит случайно. Они всегда прислушивались и присматривались к знакам в природе, по которым определяли, хорошо или плохо пройдет месяц или даже целый сезон. Поэтому большинство примет в праздник Овсянки связано с урожаем.