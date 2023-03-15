Павел Капельник: почему 20 марта нельзя заниматься рассадой

В народном календаре 20 марта отмечается День Павла Капельника, а верующие вспоминают преподобного Павла Препростого.

Павел Препростый

Святой Павел жил в III–IV веке в Египте. Его прозвали Препростым, так как он был добросердечным и простым христианином.

Житие святого очень краткое, поскольку большую часть жизни Павел жил в миру и был женат. Он терпеливо сносил многолетние нападки со стороны супруги в свой адрес, пока в возрасте 60 лет не узнал об измене и тогда решил оставить ее, сказав любовникам: «Хорошо, хорошо, мне до этого нет никакого дела. Клянусь Иисусом, я эту женщину больше не приму. Иди возьми ее и детей ее. А я ухожу, чтобы стать монахом».

Преподобный отправился в пустыню к святому Антонию Египетскому (Великому). Тот сначала не хотел принимать Павла, посчитав его неспособным переносить лишения и тяготы жизни отшельника, и предложил ему отправиться в ближайший монастырь с менее строгими правилами. Однако мужчина три дня стоял у келлии без воды и еды, заверяя учителя, что скорее умрет, чем уйдет. Тогда Антоний решил проверить крепость духа пришедшего и заставлял его держать пост, петь псалмы и молиться всю ночь. Лишь когда тот выдержал череду испытаний со смирением, святой позволил ему остаться и жить в соседней келлии.

За усердные молитвы Павел Препростый спустя год был наделен прозорливостью и властью изгонять из людей бесов. Один раз к его учителю привели бесноватого юношу, но тот не стал браться сам, а отправил одержимого к Павлу, сказав: «Это не мое дело. Я пока не удостоился такой благодати, чтобы справиться с княжеским легионом, но это дело Павла Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими». Несколько раз он пытался изгнать нечистую силу, а когда не получилось, вышел в раскаленную от солнца пустыню, стал на камень и воззвал к Иисусу: «Я не сойду с этого камня, не буду ни есть, ни пить, пока не умру, если Ты не изгонишь духа из этого человека и не освободишь его!». Тогда бес покинул тело юноши, превратился в огромного змея и устремился в Красное море.

20 марта — Павел Капельник

На Руси верили, что в день памяти святого Павла Препростого начиналась настоящая теплая солнечная весна, которая, впрочем, еще могла удивить холодами. И все равно потепление чувствовалось по звонкой капели, превратившимися в ручьи сугробам и падающему с крыш льду и снегу.

В народе говорили: «С крыш капает, а за нос цапает!». Поэтому за Павлом и закрепилось прозвище Капельник. Считалось, что так громко с крыш падают тяжкие грехи. Поэтому люди молились и просили также быстро очистить их души.

На Павла Капельника по традиции приглашали врача или знахаря, чтобы поправить здоровье или убедиться, что у каждого из домочадцев все в порядке.

Что нельзя делать 20 марта на Павла Капельника

Люди издревле знали, чего стоит остерегаться на Павла Капельника.

Например, 20 марта запрещалось грустить. Это вовсе не означало, что весь день стоило проводить в безудержном веселии. Наиболее благоприятным считалось на Павла Препростого пребывать в позитивных мыслях, бороться с хандрой и не унывать. По возможности найти время для семьи и провести время с близкими. Оказать помощь нуждающимся, особенно если они попросят сами, и воздержаться от сплетен.

Нехорошо считалось выяснять отношения на Павла Капельника. Ссоры могли привести к тому, что повздорившие долго не помирятся. Помимо грусти запрещалось 20 марта думать о плохом. Дурные мысли могут найти воплощение и в жизни.

Хозяйкам не советовали пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством. Велик риск, что растения не приживутся.

Что можно делать на Павла Препростого

В день памяти Павла Препростого самое время подумать о любви. Согласно поверью, именно 20 марта влюбленный парень имеет все шансы приворожить понравившуюся девушку.

Внимательно относились люди и к сновидениям — что приснится, обязательно сбудется, но только через три года.

Народные приметы 20 марта