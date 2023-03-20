Сороки: почему 22 марта нужно обязательно сходить в церковь

Православная церковь 22 марта почитает память сорока Севастийских мучеников, которые приняли жестокую смерть во имя христианской веры. Праздник относится к кругу наиболее значимых. В этот день дается послабление тем, кто соблюдает Великий пост.

Кто такие Севастийские мученики

40 Севастийских мучеников были военными из армянского города Севастия (находится на территории современной Турции. — Прим. ред.). Храбрая дружина победила ни одно сражение, но впала в немилость язычника-военачальника, выполняющего приказ правителя. Во II веке император Лициний готовился к войне против Константина I Великого и, будучи противником новой веры, решил очистить от христиан свое войско.

Когда Севастийские воины дважды отказались принести жертву языческим богам, их заключили в тюрьму, а потом приговорили к избиению камнями. Однако это не причинило им никакого вреда: камни отлетали от 40 мучеников и попадали в их мучителей. Во время ночных молитв они дважды слышали Иисуса: «Претерпевший до конца, тот спасен будет», «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримете венцы нетленные».

Видя, что их воля непреклонна, суд велел вывести 40 воинов раздетыми на замерзшее озеро и держать всю ночь на невыносимом холоде. На берегу специально растопили баню, чтобы заставить мужчин сдаться. Когда мороз стал нестерпимым, один из воинов побежал к спасительному теплу, но как только переступил порог и упал замертво. А тем, кто остался непреклонен, через два часа пришло спасение: лед на озере внезапно растаял, и вода согрелась. Один из стражников увидел над головами Севастийских мучеников светящиеся венцы. Тогда он тоже разделся, бросился в воду и стал молиться: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами».

Утром Севастийских мучеников ждало последнее испытание: их вывели на берег, а затем каждому из 40 перебили голени. Все, кроме самого юного воина, умерли от боли. Их тела побросали на колесницы и повезли на сожжение. Последний еще дышал, поэтому его оставили умирать на земле. Тогда его мать, присутствовавшая при страшном истязании и подбадривавшая сына претерпеть все мучения, взвалила его себе на спину и понесла следом. Когда тот умер, его бросили в костер вместе с остальными воинами.

Останки Севастийских мучеников было приказано выбросить в реку, чтобы никто не смог найти их. Спустя три дня 40 мучеников явились во сне епископу Севастийскому и велели найти их кости, которые светились ночью в воде, и предать погребению.

Почему 22 марта называют Сороки или Жаворонки

В народе день памяти сорока Севастийских мучеников получил название Сороки. В деревнях говорили: «На 40 мучеников прилетают 40 птиц», «На Сороки день с ночью меряется, зима заканчивается, весна начинается». В этот день происходила символическая вторая встреча весны.

22 марта хозяйки обязательно пекли 40 булочек по количеству святых и придавали им форму жаворонков. Поэтому второе название праздника — Жаворонки. Фигурки «золотили» медом. Они символизировали летящие к Богу души мучеников. Выпечку традиционно дарили детям, соседям, родственникам, а также развешивали на деревьях. Считалось, что это обережет домашнюю птицу от болезней и мора. Для мужчин в одну булочку-птичку пряталась монетка. Кому она попадется, тот и начинает сеять зерно.

В дополнение на Сороки пекли 40 шариков-«орехов» из овсяной или ржаной муки. С 22 марта ежедневно по одному шарику бросали на улицу, приговаривая: «Мороз, красный нос! Вот тебе хлеб и овес! А теперь уходи подобру-поздорову!». Такое задабривание погоды связано с поверьем, что после 22 марта каждый из 40 мучеников принесет по одному морозному утру, но если мороз наестся хлеба, то уйдет раньше и не тронет посева.

Кроме того, 22 марта поминали усопших: посещали могилы, заказывали молебны в храме. Женщины молились сорока мученикам, чтобы муж или сын невредимыми вернулись с войны.

Молодые девушки на Сороки совершали обряд замыкания зимы и размыкания весны. Для этого они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек, символически разрывая козни и путы нечистой силы, сковывающей землю холодом.

Что можно делать на Сороки

Все православные верующие в День 40 святых обязательно должны посетить храм, помолиться и по традиции поставить 40 свечей и совершить 40 поклонов. Женщины 22 марта просят Севастийских мучеников защитить мужей и сыновей.

В этот праздник можно гадать и призывать весну. Например, молодые девушки при помощи печенья гадали на суженого. «Жаворонка» бросали через плечо, и куда хвостом укажет птичка, с той стороны придет любовь. Другой способ узнать свою судьбу: «жаворонков» клали на пороге и звали собаку — чью птичку она съест первой, та первая выйдет замуж.

Парням на Сороки надлежало непременно покачаться на качелях. На Руси считали, что это принесет счастье и урожайный год.

Что нельзя делать на Сороки

22 марта нежелательно выполнять любую физическую работу и заниматься уборкой дома. Это также относится к стирке, шитью, рукоделию или ремонту.

На Севастийских мучеников нельзя брать деньги взаймы, а также гневаться, злиться и сквернословить.

На сны с 21 на 22 марта лучше не надеяться — они не исполнятся.

Народные приметы 22 марта