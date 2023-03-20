Василиса Указительница: зачем 23 марта нужно в доме зажечь лампаду

В православном календаре 23 марта посвящен почитанию мученицы Василиссы Коринфской.

Кто такая Василисса Коринфская

Раннехристианская святая Василисса из города Коринф пострадала за веру в III веке по приказу правителя-язычника Декия.

Ее и других прихожан проповедника Кондрата в Коринфе бросили на растерзание зверям, однако животные их не тронули. Тогда верующих обрекли на страшные мучения. Василиссу вместе с остальными христианами привязали за ноги к колесницам и провезли по городу, пока жители бросали в несчастных камни. Позже их приговорили к казни. Перед тем как положить голову на плаху, Василисса Коринфская сначала помолилась, а потом приняла мученическую смерть.

Почему Василису Коринфскую прозвали Указительницей

Имя святой в народной традиции потеряло одну букву «с». На Руси Василису почитали как владычицу вешних вод. Поэтому ее так и называли — Василиса вешних вод Указительница. Люди верили, что святая Василиса наделяет весенние ручьи памятью и способностью видеть тайное.

Считалось, что 23 марта начинались первые грозы, а зима уже окончательно отступила. Природа пробуждалась после холодов, день становился длиннее ночи. Утром еще часто бывали заморозки, но они мягкие и непродолжительные.

Мученице Василисе молились, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки. Если все-таки такое случалось, говорили, что это наказание за совершенные в прошедшем году грехи.

Что можно делать 23 марта

На Василису Указительницу разрешалось побаловать близких вкусной едой и выпечкой, но при этом не организовывать большое пиршество. День считался благоприятным для уборки жилища. Нужно было зажечь на целый день лампаду или красную свечу, окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой. Знахари с 23 марта специальными заговорами начинали лечить куриную слепоту.

Что нельзя делать 23 марта

Считалось, что в это время девушкам нельзя надевать материнские шапки и платки, иначе могут начаться проблемы с женским здоровьем. На Василису Указительницу не советовали менять постельное белье, чтобы в ближайшие ночи не снились кошмары.

Сыздавна верили, что 23 марта не стоит планировать операции, особенно связанные с зубами. Восстановление после хирургического вмешательства может затянуться.

Как уже говорилось, устраивать пышные застолья и переедать также не рекомендуется — по древним поверьям, это может навлечь неприятности.

Приметы на Василису Указительницу