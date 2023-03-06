«Все повышается»: Игорь Саруханов ответил про интимную жизнь с молодой женой

Игорь Саруханов похорошел рядом с молодой супругой. Почему же Лесю Садовскую обвиняют в неискренности, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Игорь Саруханов поделился подробностями жизни с молодой женой. Как разница в возрасте сказывается на интимных отношениях пары? Какими подарками композитор балует любимую? И почему хейтеры считают, что девушка преследует корыстные цели? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы давно были знакомы, многие годы. А потом я посмотрел, что ж такое, нельзя позволить пройти мимо такому человеку!» — поделился певец.

В конце декабря прошлого года Игорь Саруханов женился в седьмой раз. Его супругой стала дизайнер Леся Садовская. Она на 30 лет моложе артиста. Влюбленные сыграли скромную свадьбу: тайно расписались в ЗАГСе и отметили событие в узком семейном кругу. Невеста сама сшила подвенечные наряды себе и мужу.

«Сделала для Игоря рубашку. Это подарок был мой ему на свадьбу. Он не ожидал совершенно. Я принесла день в день ее и подобрала, как вы видите (показывает рубашку. — Прим. ред.), цвет в цвет», — рассказала дизайнер Леся Садовская.

О смене статуса Саруханов признался поклонникам только спустя месяц после свадьбы. Однако вместо поздравлений в адрес молодоженов обрушился шквал критики. Одним не понравилось, что девушка выше супруга на 15 сантиметров.

«Просто она на каблуках, чувак. Посмотри вниз», — заявил Игорь Саруханов.

Другие осудили пару за мезальянс и обвинили новую жену певца в неискренности, чем довели ее до слез.

«Плакала. Да всякую гадость (писали. — Прим. ред.): „Нашла себе дедушку“. А одна тетка мне написала, „Что это за мода — на детях жениться?“ То есть на дочках и внучках», — уточнил певец.

Саруханов посоветовал супруге не обращать внимания на хейтеров. Певец уверяет: между ними настоящие чувства.

«Чем покорил меня Игорь? Всем. Он самый лучший мужчина! Ну как он может ухаживать, он мне пел под гитару, дарил цветы», — вспоминает Садовская.

По словам певца, Леся и сама неплохо зарабатывает. Много лет она шьет концертные костюмы для артиста, имеет собственный бизнес и не нуждается в финансовой поддержке.

«Она сама себе купила машину. В принципе, да. И у нее тоже нормальное, калым», — ответил артист на вопрос о приданом жены.

Саруханов уверяет: они с Лесей совершенно не чувствуют разницы в возрасте. Супруги прекрасно ладят в быту и не испытывают никаких проблем в интимной сфере.

«Все повышается, если рядом нормальный человек. А если нет, то уменьшается все», — считает певец.

«Какая разница, сколько лет? Что за советские подходы, что должны быть одного возраста или максимум разница два года. Это бред! Если люди любят друг друга, если им по кайфу друг с другом, почему нет? Хоть 20, хоть 30, да хоть 40», — заявила певица Настя Крайнова.

У Садовской за плечами два неудачных брака, у Саруханова — шесть. Оба имеют детей от предыдущих отношений, но планируют совместных.

«Люди женятся, чтобы иметь детей, правильно? Чтобы их завести, семью. А так что, можно было встречаться. Да, нам мало, мы еще хотим. И мальчика, и девочку», — поделился Игорь.

«У американских психологов есть такой тест. Если ты смотришь на партнера и говоришь, что хочешь с ним детей, значит, ты его действительно любишь», — рассказала певица Леся Ярославская.

Рядом с молодой супругой Игорь Саруханов и сам похорошел. Он стал стильно одеваться, сел на диету и сбросил 12 килограммов.

«Происходит нормальный обмен веществ. Все нарушения исчезли в организме. Эндокринная система стала работать хорошо. Обычно из-за этого все проблемы, толстеют. И просто соблюдение калорий», — объяснил изменения в весе певец.

Саруханов постоянно балует жену подарками. Недавно он преподнес молодой супруге дорогие ювелирные украшения.

«Это секрет, я оставлю для себя. Всякое разное», — отказалась рассказывать о презентах Садовская.

Саруханов никогда не скрывал: он расстается с женщиной, как только в отношениях исчезает романтика. Поклонники артиста надеются, что в этот раз он, наконец, остепенится и построит крепкую семью.