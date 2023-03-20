Инь и ян: что скрывается за стальным характером Си Цзиньпина

Дружба России и Китая вызывает много опасений у Североатлантического альянса. Почему фигура Си Цзиньпина наводит ужас на США.

Россия стала первой страной, которую председатель КНР Си Цзиньпин посетил после переизбрания. При этом в Москве лидер Китая намерен провести целых три дня: с 20 по 22 марта.

Как и положено, в столице гостя встретили с присущим россиянам радушием и хлебосольностью. Первым делом ожидается неформальный обед с президентом РФ Владимиром Путиным. Затем главы государств обсудят вопросы партнерства Москвы и Пекина.

На следующий день между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным состоятся переговоры, на которых планируется обсудить военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетику. В частности, на брифинге поднимут тему мирного урегулирования украинского кризиса, предложенного Китаем. Ожидается подписание ряда двусторонних договоров.

Известно, что лидеров двух стран связывает давняя дружба. Причем при каждом визите главы государств встречали друг друга подарками и национальными угощениями. Как бы то ни было в этом году ни один их шаг точно не останется без внимания. В особенности, за ходом встречи будут пристально следить страны Запада.

Си Цзиньпин назвал условия для прекращения конфликта на Украине

Это не первый раз, когда политик приезжает в Россию. Так, в 2018-м Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. А в 2014-м председатель КНР присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Настоящий визит в Россию станет девятым для лидера Китая.

По этому случаю физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности Си Цзиньпина и рассказала, что у них общего в характере с Владимиром Путиным.

Физиогномика — техника чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Трудное детство Си Цзиньпина: от сына врага народа до «отца» Поднебесной

Си Цзиньпин стал надеждой и опорой китайского народа. Он трижды был избран председателем КНР (2012, 2017, 2022). Ему не понаслышке знакомы трудности, с которыми приходится сталкиваться рядовому жителю страны. Принимая их заботы близко к сердцу, политик поставил перед собой задачу не только облегчить их участь, но и привести Поднебесную к невиданному процветанию. За годы правления ему многое удалось сделать, однако путь его был тернист.

«Си Цзиньпин — порядочный, добрый и отзывчивый человек. Но такое ощущение, что он уже устал. Устал либо от обязанностей, либо от жизни. Это прослеживается в его лице на физиогномическом уровне», — объяснила эксперт.

Политик появился на свет 15 июня 1953 в семье госслужащих в Пекине. Поначалу семья жила в достатке и ни в чем не нуждалась. Еще бы: его отец Си Чжунсунь входил в число ближайших соратников лидера Китая Мао Цзэдуна и даже дослужился до вице-премьера Госсовета, однако в 1962-м ветер резко переменился — его обвинили в госизмене. Это событие в корне перевернуло привычную жизнь. Во время «культурной революции» отец мальчика находился под арестом.

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Девятилетнему Си Цзиньпину вместе с остальными членами семьи пришлось также испытать на себе социальное давление. Тяжелее всего пришлось его матери Ци Синь, которой приходилось совмещать работу и заботу о трех детях. Женщина считала своим долгом воспитать в них патриотизм и трудолюбие. Именно она познакомила сына с миром литературы. В 5 лет мальчик получил от нее в подарок книгу про национального героя Юэ Фэя.

По воспоминаниям главы государства, его особенно впечатлил эпизод, когда мама Юэ Фея сделала ему на спине татуировку со словами «Преданно служить своей Родине». Тогда он воскликнул: «Это же так больно!» На что ему мать ответила: «Конечно, больно! Зато навсегда запомнится». С тех пор эти слова врезались в память Си Цзиньпина.

«В его лице есть женские черты. Скорее всего, его воспитанием больше занималась мама или бабушка. Возможно, он взял больше от матери, чем от отца. Например, можно заметить „мешочки“ в уголках губ — этот счастливый денежный знак чаще всего встречается именно на женских лицах», — обратила внимание физиогномист.

Второй страстью, помимо книг, был спорт. По признанию Си Цзиньпина, в подростковом возрасте он часто катался на коньках и играл футбол. Даже много лет спустя глава государства укрепляет здоровье гимнастикой цигун и плаванием, а в свободное время расслабляется за просмотром телепередач.

«По нему видно, что он любит спорт. Причем, скорее всего, какие-нибудь благородные виды физической активности, например, фехтование или боевые искусства», — считает Мифф.

Фото: www.globallookpress.com / She Yingbu

Тем не менее, по мнению физиогномиста, творческое начало в нем выражено сильнее, нежели атлетические данные.

«В нем есть скрытый талант к искусству. Уверена, когда он завершит карьеру, мы точно узнаем о нем много интересного. Возможно, он даже пишет картины. Вообще Си Цзиньпин– творческий и добрый человек, прирожденный политик. На это указывает квадратный верх лица и ярко выраженная нижняя, округлая часть лица. Скорее всего, на пенсии он займется музыкой. Творчества в нем больше, чем спорта», — подчеркнула эксперт.

В 1969-м Си-младшего, как сына врага народа, отправили на «трудовое перевоспитание» в Шэнси, одну из беднейших провинций КНР. Там почти семь лет Си Цзиньпин находился на самом дне: вместо дома он жил в пещере, где приходилось спать на кирпичах, служивших кроватью, и справлять нужду в единственное ведро. Позднее политик вспоминал, что годы лишений и тяжелый физический труд сформировали в нем понимание того, чем живет «простой китаец», заставив встать на защиту их интересов. Именно тогда он проникся коммунистической идеологией и в 1971-м вступил в китайский комсомол.

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Примерно в это же время ему было позволено вернуться, несмотря на то что отец все еще сидел в тюрьме. В 1974-м Си Цзиньпина приняли в Коммунистическую партию Китая (КПК), а спустя год он поступил на химико-технологический факультет в престижный пекинский Университет Цинхуа.

«Си Цзиньпин — образованный и творческий лидер. Об этом говорит волнистая линия волос в области висков. При этом у него смешанный тип лица: само лицо круглое, верхняя часть — квадратная, а нижняя — треугольная. Последняя черта как раз указывает на то, что, скорее всего, в детстве он хотел заниматься чем-то творческим, но во взрослом возрасте выбрал техническое направление. Люди с таким типажом внешности часто идут в юриспруденцию либо политику», — пояснила физиогномист.

По окончании вуза в 1979-м юноша становится секретарем канцелярий Госсовета и Центрального военного совета. К тому времени отец Си Цзиньпина возвратился из заключения и возобновил политическую деятельность с приходом к власти Дэн Сяопина: Си Чжунсунь был назначен не только партийным руководителем, но и губернатором провинции Гуандун.

Через тернии к звездам: взлет карьеры Си Цзиньпина

Фото: www.globallookpress.com / Yan Yan

Фактически обладая родственными связями в политике, Си Цзиньпин считается одним из так называемых красных принцев — потомков крупных партийных чиновников. Однако своими привилегиями он ни разу не злоупотребил.

«В нем чувствуется благородная кровь. Думаю, он продолжает дело своей династии», — уверена Мифф.

В 1983-м ему удалось улучшить экономику в Чжэндине, а в 1999-м в качестве губернатора прибрежной провинции Фуззянь наладить контакты и торговлю с Тайванем. Заняв пост губернатора провинции Чжэцзян, Си Цзиньпин получил репутацию непримиримого борца с коррупцией. За заслуги его перевели в Шанхай на аналогичную должность.

В марте 2008-го на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП) политик был избран заместителем председателя КНР. В частности, огромное доверие он заслужил благодаря борьбе со взяточничеством при строительстве объектов для Олимпиады в Пекине.

«У Си Цзиньпина очень решительный взгляд. Он хороший управленец: „Сказал — сделал“. О его лидерских качествах говорит твердый подбородок грушевидной формы», — пояснила физиогномист.

Все чаще Си Цзиньпин стал выносить на обсуждение вопросы социально-политического развития страны. Позднее они сформировались в концепцию «китайской мечты» — идею о великом возрождении китайской нации, которую он провозгласил уже на посту председателя КНР. Впервые на эту должность он был избран в 2012-м, а затем переизбран на второй срок в 2017-м и на третий — в 2022-м.

Отдельное внимание глава государства уделил инициативе «Один пояс и один путь», которая, по сути, является аналогом Шелкового пути, расширяющего внешнеэкономическое влияние Китая. Причем главным звеном в этом проекте должна играть Россия и страны бывшего СССР. Результатом усилий стало наращивание влияния в рамках ШОС (Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран), а также экономического альянса БРИКС (помимо Китая, в него входят Бразилия, Россия, Индия и Южная Африка).

Кроме того, за время карьеры Си Цзиньпин постепенно обрастал связями с военными. Еще в 1982-м он стал секретарем министра обороны, а спустя пять лет назначен первым секретарем военного округа Фуцзянь Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В настоящий момент он также является верховным главнокомандующим.

«Самый счастливый мужчина»: личная жизнь Си Цзиньпина

© РИА Новости / Павел Лисицын

О личной жизни Си Цзиньпина известно немного. Председателю КНР не свойственна демонстративность. Сам он всегда был довольно замкнутым по характеру и не слишком сходился со сверстниками. Даже подростком его больше интересовали книги, чем девушки. Тем не менее, высокий рост (1,8 метра), ум и приятные манеры располагали к нему людей.

«Вообще пухлые губы и нос при квадратном лице — очень феминная черта. Думаю, что у Си Цзиньпина по этому поводу всегда были комплексы. Возможно, он не был таким драчуном, как его одногодки. Отсюда и кажется, что он замкнутый и вообще себе на уме. Тем не менее, думаю, что в восприятии играет роль культурная особенность. Скрытность присуща китайцам, это „пропечатано“ в их ДНК», — объяснила физиогномист.

Впервые политик женился в начале 1980-х на Кэ Линлин, дочери посла Китая в Великобритании Кэ Хуа в начале 80-х годов. Семейная жизнь не задалась: пара часто ссорилась. После развода она переехала в Англию, а Си Цзиньпин — повстречал новую любовь.

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Второй женой политика стала певица Пэн Лиюань, на которой он женился в 1987-м. Причем на тот момент артистка, исполнявшая народные и военные песни, была гораздо популярнее своего мужа. Когда они сыграли свадьбу, многие поклонники недоумевали, почему она выбрала именно его. Несмотря на статус чиновника, на тот момент Си Цзиньпин жил очень скромно, однако ему удалось очаровать звезду сцены вниманием и ухаживаниями. Сам политик не чувствовал дискомфорта, находясь в ее тени.

«Отсутствие подбородка у Си Цзиньпина говорит о том, что он — подкаблучник, самый счастливый мужчина», — прокомментировала Мифф.

При этом в выборе партнера председатель КНР довольно рационален. Известно, что перед заключением брака он сказал своей возлюбленной, что ни при каких обстоятельствах не сможет свернуть с избранного им пути — служения народу и приверженности коммунизму.

«Си Цзиньпин — романтик, но при этом он практичен и все решения принимает с холодной головой. Последнее слово должно быть за ним, то есть все будет, как он скажет», — считает эксперт.

Несмотря на то, что жене часто приходилось уезжать на гастроли, а мужу проводить время на работе, их брак оказался крепким. Артистка стала настоящей опорой своему мужу. Сегодня она не только продолжает заниматься творческой деятельностью, но и сопровождает Си Цзиньпина во всех поездах. Ее манеры и стиль вызывают всеобщее восхищение.

www.globallookpress.com / Eric Lalmand

Об уровне доверия Си Цзиньпина к супруге свидетельствует хотя бы то, что Пэн Лиюань носит звание генерал-майора НОАК. Кроме того, она является послом доброй воли ВОЗ по вопросам туберкулеза и СПИДа, а также активно борется с детской преступностью по всему миру.

«Как умный человек, в личном общении лидер Китая ценит интересные факты, феномены, научные открытия, однако его также легко растрогать. Но это должно быть что-то человечное и милое. Он с виду строгий, но сердце у него большое и доброе», — уверена физиогномист.

В 1992-м у пары родилась дочь Си Минцзэ, имя которой в переводе с китайского языка означает «Жить чистой жизнью и быть полезным для общества человеком». По некоторым данным, девушка учится в Гарварде под вымышленным именем. Оба родителя души не чают в своей дочери.

Семья всегда была главной ценностью для Си Цзиньпина, однако из-за служебных обязанностей он на протяжении многих лет не мог приехать в родной город для встречи Нового года. Так, когда он занимал должность главы провинции Фуцзянь, со своей матерью он смог поговорить по телефону лишь во время праздника Весны в 2001-м.

«Дорогой сын, в этом году ты не сможешь приехать на праздник Весны. Главное, выполняй хорошо свою работу. Это и будет самым большим проявлением твоей любви к родителям», — заверила тогда Ци Синь.

По-видимому, это мнение разделяет и супруга китайского лидера Пэн Лиюань, которая ни разу не вставала между мужем и его государственным долгом.

«Он гиперответственный человек, отсюда и усталость в лице. На это указывают нависшие верхние веки и такой слегка потухший взгляд. Видно, что он хотел бы иногда пожить для себя. Улыбка у него искренняя. Это видно по фотографиям с его женой. Очень добрый мужчина», — отметила эксперт.

Новая «большая двойка»: почему Китай и Россия укрепляют сотрудничество

www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным — одно из самых ожидаемых политических событий весны 2023. Его приезд в страну рассматривается как акт мира в условиях санкционного давления США и стран Европы.

«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: „Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!“ Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг — как родной брат. В этом наши народы очень схожи», — отметил Владимир Путин.

В таком же ключе о дружбе двух стран выразился представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Данный визит <…> будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем, он позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами», — заявил на брифинге политик.

«Придерживаемся концепции вечной дружбы»: Си Цзиньпин об отношениях Китая и РФ

Примечательно, что перед визитом в Россию глава государства добился мира в Персидском заливе. Именно при посредничестве Пекина представители Саудовской Аравии и Ирана подписали соглашение о восстановлении дипломатических отношений, разорванных в 2016-м. В отличие от США, которые однозначно поддержали Эр-Рияд, Китай не выбирал сторон, а нашел взвешенное и выгодное решение для обеих стран. Эта дипломатическая победа упрочила ее статус в мире.

Аналогичные шаги Си Цзиньпин планирует предпринять касательно украинского конфликта, в который также оказались вовлечены страны североатлантического альянса. Несмотря на разного рода провокации и угрозы санкциями со стороны Запада, Китай твердо держит нейтралитет и по-прежнему считает Россию стратегическим партнером.

Союз двух стран у многих вызывает противоречивые чувства. Некоторые эксперты считают, что КНР попросту использует Россию в качестве ресурсной базы и щита в возможном военном конфликте с другими странами. В частности, такого мнения придерживаются западные лидеры, однако их провокации только подталкивают Россию и Китай к более тесному сотрудничеству.

«Если говорить о его стиле управления, думаю, Си Цзиньпин — дипломат, но у него есть четкая линия того, что он задумал осуществить. Он не позволит использовать себя в качестве марионетки, поэтому это скорее авторитарный лидер. Несмотря на его „яблочные“ щечки, у него стальной характер. Последнее слово будет за ним», — уверена эксперт.

www.globallookpress.com / Ju Peng

Реакцию председателя КНР действительно сложно предугадать: Си Цзиньпин не отличается демонстративностью и эмоциональностью. Однако это вовсе не означает, что в решительный момент он не даст отпор.

По мнению Мифф, Си Цзиньпин не действует сгоряча, но при этом обид не прощает. Особенно он не терпит насмешек, что связано с личными комплексами политика. Об этом говорит хотя бы негласный запрет на Винни-Пуха, после того как в 2013-м появились мемы-коллажи, в которых Си Цзиньпина сравнивали с диснеевским персонажем. С тех пор плюшевый медведь не раз становился жертвой цензуры.

«С виду Си Цзиньпин действительно напоминает колобка или Винни-Пуха, но если приглядеться, то можно заметить его хладнокровный взгляд и поджатые губы. Прямая спинка носа и морщинка между бровей говорят о лидерских качествах. Прежде всего, его решительности и интеллекте. Запрет на Винни-Пуха, уверена, связан с комплексами политика. В его лице много женских черт, поэтому он тяжело переносит внимание к своей внешности», — подчеркнула физиогномист.

Однако с некоторых пор председателя КНР в Сети также часто сравнивают по характеру с Владимиром Путиным. Причем по некоторым китайским каналам президента России часто показывают очень положительно, делая акцент на том, что он настоящий защитник страны и просто привлекательный мужчина. О сходстве двух лидеров также упоминал Джо Байден. Американский президент назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными, но авторитарными правителями.

«Несмотря на то что некоторые находят сходства между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, думаю, все-таки на китайского лидера нет такого давления, как на нашего президента со стороны Запада. А похожи они, наверное, стальным характером. При этом Путин хитрее его, но у Си Цзиньпина запас прочности выше. С Китаем пока никто не воюет. При этом Путин не диктатор, а Си Цзиньпин– да», — считает Мифф.

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В целом пользователи в соцсетях находят, что оба правителя недемонстративны, но при этом отличаются патриотизмом и решительностью. Путин часто любит говорить пословицами, а Си Цзиньпин — цитировать китайских философов. Причем многие отмечали, что на общих встречах они даже одеваются похоже. Любопытно, но этот факт, кажется, не огорчает ни российского, ни китайского лидера. По-видимому, причина кроется в их теплых отношениях. Причем ни много ни мало друг друга они называют друзьями.

Так, в начале 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил специальную поездку в Россию для присутствия на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. «Когда у соседа радостные события, я обязательно приезжаю поздравить лично», — Владимир Путин был очень тронут этим приветствием. В 2021-м по аналогичному поводу его приедет с Олимпиадой поздравить российский президент. Он отметил, что Россия и Китай «являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают в развитии».

Еще одна важная встреча глав государств состоялась 9 мая 2015 года в Москве. Любопытно, что лидеры западных стран намеренно бойкотировали 70-летнюю годовщину со дня Великой Отечественной войны, что совершенно не остановило волевого председателя КНР, своим присутствием продемонстрировавшим уважение и добрые намерения к соседу. Для Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань были отведены почетные места. Это неудивительно: в День Победы русские солдаты маршировали по Красной площади вместе с китайскими солдатами.

Примечательно, что аналогичный праздник 3 сентября, который считается Днем победы Китая над милитаристской Японией, главы государств снова отметили вместе. На этот раз на военный парад в Пекин прибыл Владимир Путин.

© РИА Новости / Михаил Климентьев

Особенно лидеры двух стран сошлись на вопросах кулинарии. Так, на саммите ШОС в 2018-м Путин также нашел время для общего досуга с Си Цзиньпином,. Вместе они выпили чай и собственноручно лепили тяньцзинские пельмени баоцзы гоубули. Позднее российский президент также угостил своего коллегу блюдом национальной кухни. В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке они попробовали мед и вместе испекли блины с черной и красной икрой.

«Заметно, что Си Цзиньпин любит вкусно покушать и выпить. Но это указывают припухлые ноздри. При всей его скромности, думаю, что лидер Китая любит праздный образ жизни», — обратила внимание эксперт.

Кроме того, главы государств любят обмениваться подарками. В 2019-м Владимир Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое, которое тому очень понравилось во время прошлого визита. Председатель КНР, в свою очередь, договорится с президентом России о передаче бамбуковых панд, продолжая традицию панда-дипломатии, которую начал еще Мао Цзэдун в середине 1950-х. Москва с радостью приняла животных, назвав это жестом доверия и дружбы.