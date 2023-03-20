Си Цзиньпин назвал условия для прекращения конфликта на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал соблюдение принципов Устава ООН условием прекращения конфликта на Украине
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель КНР заявил, что проявления гегемонии и деспотизма наносят серьезный ущерб всему миру.
Председатель КНР Си Цзиньпин объяснил, при каких условиях возможно прекращение украинского кризиса. Свое мнение он высказал в авторской статье для российских СМИ, опубликованной изданием «Российская газета». Китайский лидер отметил, что его страна неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию относительно ситуации на Украине, а также активно содействует примирению и мирным переговорам.
Председатель КНР подчеркнул, что соблюдение целей и принципов Устава ООН являются одним из необходимых аспектов в этом вопросе. В частности, это уважение к резонным озабоченностям всех государств в области безопасности, направление усилий на мирное урегулирование и обеспечение стабильности глобальных цепочек производства и поставок.
«Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе», — отметил Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин.
В своей статье председатель КНР также заявил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик уверен, что сегодня приоритетами глобальной политики являются многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей. Китайский лидер призвал опираться на них при разрешении конфликтных ситуаций и противостоянии всевозможным вызовам в сфере безопасности.
По мнению Си Цзиньпина, для восстановления мировой экономики международному сообществу придется преодолеть очень долгий путь. Он отметил, что во всех странах мира «бьют большую тревогу», и планета как никогда нуждается в путях выхода из кризиса. Все большее число государств, добавил политик, объединяется в общем стремлении к построению чистого и прекрасного мира, где царят всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин опубликовал свой взгляд на перспективы партнерства России и Китая.
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