Все зависит от региона: как выбрать надежную летнюю резину

Некачественная летняя резина способна вызвать серьезные проблемы на дороге и привести к повторной замене покрышек.

В России водители автомобилей обязаны каждую весну «переобувать» своих железных коней. Езда на зимних покрышках с июня по август запрещена, так как шипы на колесах разрушают дорожное полотно. Конечно, существуют универсальные всесезонные шины, но они менее эффективны на дорогах, чем специализированные летние и зимние, поэтому лучше все-таки потратиться и приобрести резину на сезон.

При покупке у многих владельцев возникает вопрос: какие критерии выдают качественную резину. «Самая полезная программа» выяснила, чем нужно руководствоваться при покупке резины для машины.

Когда нужно менять резину и как ее выбрать

Время смены резины зависит от погодных условий. Пора, как утверждают эксперты, начинается с середины весны, когда столбик термометра уверенно переваливает отметку в пять градусов тепла, а дороги становятся полностью расчищены от снега и льда.

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Несвоевременная замена шин приводит к опасным ситуациям на трассе. Если «переобуть» машину раньше, то транспорт может заносить на поворотах, что часто становится причиной аварий на дорогах в начале весны.

Позже делать это тоже не следует. Зимние покрышки более мягкие, чем летние, поэтому хорошо выдерживают даже сильные морозы, а вот на голом асфальте в теплое время года эта их особенность сказывается отрицательно. Шины быстро приходят в негодность, поэтому использовать их экономически не выгодно.

Перед покупкой стоит провести оценку по нескольким показателям:

правильность размера;

соответствие индекса скорости и нагрузки покрышки техническим характеристикам транспортного средства;

минимальная остаточная глубина протектора для легковых авто составляет 1,6 миллиметра;

целостность резиновой поверхности.

Стоит помнить, что поврежденные колеса использовать категорически нельзя. Увидев машину с бракованными колесами, инспекторы ГИБДД могут выписать штраф в размере 500 рублей.

Как выбрать летнюю резину по регионам

Но поставить летнюю резину вовремя недостаточно. Важно подобрать правильные и качественные шины. А сделать это не так-то просто.

«К особенности выбора летних покрышек относятся те факторы, которые важны именно вам: место эксплуатации, скоростной режим, погодные условия. Также необходимо учитывать и то, на какой интенсивности вы будете использовать их», — поделился рекомендациями Вячеслав Житков, специалист по подбору автомобильных шин.

При выборе летней резины специалист советует обращать внимание на рисунок протектора. Для южных регионов подойдут симметричные ненаправленные покрышки. Они хорошо держат сцепление на сухой дороге, однако могут потерять устойчивость на мокром асфальте.

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В населенных пунктах, где часто идут дожди, лучше использовать шины с направленным рисунком на протекторе. На них канавки повернуты в одну сторону, за счет чего эффективнее отводится вода из-под колес. Недостаток таких моделей заключается в том, что их непросто установить самостоятельно.

«Эти шины надо ставить определенным образом, чтобы направление протектора смотрело сторону движения. Обычно это выделяется на боковой части шины стрелочкой и надписью outside», — прокомментировал эксперт.

Владельцы машин часто недовольны такой резиной еще и потому, что из-за широких канавок направленные покрышки не очень устойчивы на поворотах.

Универсальными считаются шины c асимметричным протектором на внутренней и внешней сторонах колеса. Одна часть помогает бороться с аквапланированием, вторая — удерживает машину от заносов.

«Преимущество в том, что их можно ставить с любой стороны автомобиля: и на правую, и на левую. Все равно от этого их характеристики не ухудшаются. Эти шины являются более универсальными, подходят для разных условий и для города, и для трассы», — отметил специалист.

Какая жесткость должна быть у летних покрышек

Еще один важный параметр — жесткость резины. Мягкие шины больше подходят для размеренной езды.

«Они меньше шумят, позволяют ездить с большим комфортом по трассе, так как поглощают дефекты дорожного полотна. Минусы таких покрышек в том, что они хуже держат направление движения», — поделился автомеханик.

Также мягкие шины быстрее изнашиваются, поэтому лучше на лето ставить резину средней или высокой жесткости. Она не деформируется от жары и сможет прослужить весь сезон.

«Жесткая резина очень износостойкая, устойчивая на виражах и хорошо держит траекторию автомобиля. Но при этом есть минусы в виде повышенной шумности, жесткости при прохождении неровностей по дорожному полотну», — прокомментировал специалист.

Сколько стоит летняя резина

Самое трудное при выборе шин — определиться с производителем. Раньше популярными у владельцев машин были летние покрышки от европейских брендов. Но после того как многие западные компании ушли с российского рынка, а те, что остались, существенно подняли цены, в качестве альтернативы автолюбителям предлагают отечественные и китайские шины.

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Чтобы узнать, летние покрышки какого производства прослужат дольше, провели эксперимент. В ходе опыта протестировали шины 15-го радиуса от китайского, российского и европейского брендов.

Разница оказалась заметна еще на моменте покупки. Резина из Поднебесной обошлась в 3700 рублей, отечественная — в 4500, а европейская в 6000. На первый взгляд, отличие не столь высокое, но замена всех четырех колес способна ударить по кошельку. Наиболее дешевый вариант обойдется владельцу машины почти в 15 тысяч, а дорогой — в 24.

При первой поездке на новой резине ее легко повредить, потому что она еще очень твердая. Подобную ситуацию смоделировали в ходе испытания. Каждую подвесили определенным образом и с помощью шлифовальной машины сымитировали движение по трассе.

Китайская покрышка почти сразу начала крошиться, а в помещении появился запах жженой резины.

«Видно, что износ неравномерный, то есть в пятне контакта присутствуют такие вырванные клочки материала, которые говорят о том, что резина, скорее всего, не самого лучшего качества», — прокомментировал автомеханик.

На европейской и отечественной покрышках спустя 20 минут шлифовки остались лишь небольшие потертости. Эксперт пояснил, что на срок службы шины это никак не повлияет.

«Присутствует мелкая резиновая пыль, но протектор, по сути, не износился и не повредился», — подвел итог эксперимента специалист.

Какие шины лучше выдерживают перепады температур

Достаточно хорошенько разогнаться на раскаленном асфальте, и колесо сильно нагреется. Некачественная резина от высокой температуры легко деформируется. В течение минуты шины хорошенько прогрели газовой горелкой.

Меньше всего — почти до 140 градусов — нагрелась покрышка российского производства. Чуть сильнее — до 150 — китайская. Но наиболее устойчивой к жаре оказалась европейская шина. Показатель термометра достиг отметки в 250 градусов. После опыта образцы проверили на износостойкость с помощью шлифовальной машины.

Несмотря на то, что образец от европейского бренда нагрелся сильнее всех, после краш-теста она почти не пострадала.

«Это говорит о том, что качество материала, резиновые смеси, которые используются при производстве данной шины, хорошие. Здесь не экономили, так скажем, на компонентах», — поделился мнением автомеханик.

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Но летняя резина отечественного производства показала себя ничуть не хуже.

«Она сделана из очень плотного материала. Это и ощущается по тактильным восприятиям. Она очень твердая, что позволило ей сохранить целостность», — рассказал специалист.

А вот самая дешевая шина из Китая и этот тест провалила.

«В данной ситуации она у нас получила самые сильные повреждения. Видимо, состав материала низкого качества», — отметил эксперт.

Но хорошая летняя резина должна выдерживать не только жару, но и сильные перепады температуры, так как часто случается, что сначала машина долго стояла на солнце, а потом заехала раскаленными колесами колесами в холодную лужу.

Для имитации подобной ситуации сначала нагрели покрышки, а затем резко осудили и слегка обработали шлифмашинкой. Эту проверку прошли все образцы новых повреждений на них не появилось.

«Визуально с шинами у нас ничего не изменилось. Не произошло. То есть при долгой эксплуатации они не будут терять свои свойства от перепадов температур», — поделился эксперт.

По итогам всех испытаний стало ясно: быстрее всего придет в негодность недорогая китайская шина. Два других образца показали себя примерно одинаково. Вот только европейская стоит дороже российской.