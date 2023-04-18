«Кубики есть»: как Михаилу Галустяну удалось похудеть на 11 килограммов

Актер Михаил Галустян всерьез занялся своей физической формой. Для чего это понадобилось юмористу, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Галустян сел на диету. Сложно ли ему дается похудение? Ради кого актер решил сбросить вес? Ревнует ли артиста жена? Как Ольга Бузова заставила волноваться поклонников артиста? И какие впечатления у Галустяна остались после двух месяцев рядом с теледивой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня есть комната, где я собираю подарки. Складываю это все, храню. И письма, и подарки от поклонников», — признался актер.

Галустян сейчас нарасхват. Съемки в кино и на телевидении отнимают практически все время. В основном это комедийные роли. Но иногда бывают и необычные предложения. Актер рассказал, что готовит новый проект, для которого ему пришлось брать уроки танцев.

«Да, я начал учить танцы и индийские каскадерские трюки», — поделился Михаил Галустян.

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По сценарию артист должен будет выполнять сложные приемы без дублера. А значит, нужна серьезная физическая подготовка.

Галустян теперь активно занимается спортом.

«Скорее не тренировки, а физическая нагрузка. Физическая культура, как я это люблю называть», — уточнил актер.

Чтобы было легче прыгать и танцевать, Михаил решил избавиться от лишних килограммов.

«Диету соблюдаю, после шести не ем», — заявил юморист.

Спорт и питание дали результат. Галустян заметно постройнел. Говорит, что скинул уже 11 килограммов. Но добавляет: это еще не предел.

«Весил 80, сейчас — 69. Хочу 67, еще пару килограммов. Кубики есть, но я вам их не покажу», — похвастался актер.

Жена артиста поддерживает мужа на пути к идеальному телу. Но не боится ли она, что после этого у Галустяна не будет отбоя от поклонниц?

Михаил и Виктория вместе уже 16 лет. И все это время девушка мужественно терпит фанаток супруга, которых, по его словам, немало.

«Она привыкла. Она же понимала, за кого замуж выходит», — уверяет Галустян.

«Он обаяшка, обаяшка. Мне кажется, все женщины любят мужчин с чувством юмора. Если мужчина умеет хорошо шутить, мы, женщины, сразу таем», — считает певица Маруся Левкина.

«В Мише большая особенность, что он веселый. Неважно, какого он роста, неважно, какие у него глаза, в теле он или худой. У него безупречная харизма», — заявила исполнительница Виолетта Чиковани.

Галустян уверяет: он старается не давать поводов для ревности, но иногда это бывает тяжело.

«Во-первых, я не позволяю, чтобы девушки на меня вешались. Во-вторых, я общественный человек, и это нормально, когда девушки подходят и выражают свое восхищение моим творчеством», — сказал юморист.

Женатый Галустян сделал неожиданное предложение Бузовой под дождем: «Придется общаться всю жизнь»

Недавно актер на два месяца уезжал сниматься в Африку. Виктория осталась дома. Рядом с Галустяном все это время была Ольга Бузова.

«Мое самое главное испытание в этом шоу — это Оля Бузова. Я каждый день слушаю ее песни», — признался шоумен.

Теледива, которая привыкла делиться каждым шагом со своей аудиторией, выложила фото Михаила с визажистом.

Подписчики отметили красоту и сексуальность девушки. Сам актер при упоминании визажиста почему-то занервничал.

«А почему вы прицепились к гримеру? Мне не нравятся такие провокационные вопросы», — возмутился Галустян.

Бузова попыталась исправить ситуацию и поспешила успокоить всех неравнодушных. Объяснила, что артист любит свою супругу. И поводов для волнений нет.

«У Миши потрясающая жена, семья. Он всегда с ними на связи. Всегда звонок детям в Facetime, FaceApp. Когда эта связь была, потому что ее там нет часто», — уточнила певица.

Пока Михаил был на другом континенте, супруга с дочками отдыхали на Мальдивах. Но многие подозревают, что в следующий раз Виктория полетит в отпуск только в то место, где будут проходить съемки мужа.