Недолго будет одна: какого мужчину хочет встретить Лолита

После двух лет отношений Лолита осталась одна. Она уверена, что это ненадолго. Каким критериям должен соответствовать будущий избранник певицы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Лолита рассталась с возлюбленным. Чем 59-летней звезде не угодил очередной избранник? Готова ли артистка к новым отношениям? Какими качествами должен обладать ее идеальный мужчина? И с кем знаменитость никогда не пойдет на свидание? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Одним нравятся постарше, некоторым погорячее, кому-то нравится силикон, кому-то нравятся с большой попой, кому-то нравятся мозги. И плевать, что там с 90/60/90», — уверена Милявская.

Лолита всегда привлекала внимание мужчин. Она официально была замужем пять раз, а на шестом десятке лет закрутила роман с поклонником. Он долго добивался артистку, делал щедрые подарки, сопровождал ее в поездках. Но спустя два года отношений звезда неожиданно дала ему отставку. И теперь совершенно свободна.

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«Я давно вышла из возраста, когда один и на всю жизнь. Я этот период прошла. Я считаю: сколько их должно быть, пусть столько и будет. Без всяких вообще заморочек», — заявила певица.

«Она говорит, что ей хочется заниматься любовью сейчас. Это все правильно. Пусть Лолита занимается любовью как можно больше. И можно с разными», — считает светский журналист Денис Сорокин.

После расставания Лолита начала чаще выходить в свет, а ее наряды стали еще откровеннее. На последней премии звезда появилась в дерзком мини со шлейфом и с глубоким декольте.

«Я выгляжу так, что только меня и нужно спрашивать про секс», — убеждена артистка.

Многие решили: Лолита в поисках мужчины. Однако сама певица заверила, что не ищет новую любовь. Милявская никогда не регистрировалась на сайтах знакомств, не обращалась в брачные агентства. При этом артистка считает: она недолго будет одна.

«У меня никогда не было недостатка в том, что называется ухаживания или внимание», — уточнила звезда.

«Лолита — потрясающая женщина. Она одна точно не останется. Она такая женщина, которая любит наслаждаться. Она многого достигла. Если ей мужчина не понравился, и она смогла с ним спокойно расстаться, она найдет другого», — высказалась психолог Снежанна Тон.

Лолита говорит, что каждый кандидат на роль ее возлюбленного пройдет серьезную проверку. Певица часто ошибалась в мужчинах. Попадались и альфонсы. Звезда вспоминает: за некоторых ей даже приходилось платить в ресторане.

«Я вообще с дерьмом не связываюсь. Я могу связаться, но на время. Когда понимаю, что дерьмо, я очень быстро ретируюсь и все. Очень мало было отношений с людьми, которые ни хрена не зарабатывали. А когда ты понимаешь, что он чуть-чуть не зарабатывает, потом еще прошло время, ты просто его не хочешь, теряешь всякий интерес», — призналась Лолита.

Поклонники уверены: певица намекает на пятого мужа, тренера по сквошу Дмитрия Иванова. Пара расставалась со скандалом. Лолита упрекала супруга в том, что он девять лет жил за ее счет и при этом содержал любовницу. Артистке удалось избежать раздела имущества только благодаря брачному договору.

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«Я такая девушка, с которой вряд ли кто-то связываться захочет. И отжать у меня что-то очень сложно, потому что у меня очень хороший адвокат. И я на него зарабатываю», — рассказала звезда.

Певица заявляет, что больше не хочет страстных мачо. Ее будущий избранник должен быть умным, зрелым и самодостаточным мужчиной.

«Выбираю мужиков с мозгами, состоявшихся. Единственное, дедушки мне не нужны. Дедушка — это состояние души. Он может быть и в 20 лет дедушкой. Угрюмый, серый, никому ***** ненужный дедушка», — уточнила Лолита.

Милявская против отношений и с другими звездами.

«Я не вступаю в отношения с артистами, с музыкантами. Когда работаешь в одном цеху, понимаешь, что это не твое. Интересны другие профессии. Не электрик, конечно. Честно, нет. В основном у меня те, с кем я была в отношениях, занимались бизнесом», — объяснила она.

Поклонники интересуются, чем тогда звезде не угодил предыдущий ухажер. Он подходил по всем критериям Лолиты: на восемь лет моложе, бизнесмен. А может, певица просто не готова к серьезным отношениям?

«Секс без состояния души — это так себе занятие. Это же должен совпасть эмоциональный фон. Просто заниматься сексом — для этого есть резиновые куклы», — сказала артистка.

«Это такое счастье на самом деле для мужика. Я не знаю, как можно вытерпеть Лолиту, потому что она очень сильная, конечно. Она своей силой давит мужиков. И я думаю, что мужикам нужно ставить памятник именно за то, что они живут с Лолитой», — считает журналист Сорокин.

Звезда не стала называть причину расставания с возлюбленным. Но рассказала, что не жалеет о принятом решении.