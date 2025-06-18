Без него не обойтись: как подобрать динамометрический ключ для работы с болтами

В интернете есть немало видеороликов, где у машины на полном ходу откручивается колесо. Повезет, если в этом происшествии никто не пострадает. Такая неприятность запросто может произойти из-за недостаточно затянутых крепежных болтов или, наоборот, когда их перетянули. Подобрать правильную силу затяжки поможет специальное устройство — динамометрический ключ.

Как найти на прилавке качественный инструмент? Как увеличить срок его службы? У каких динамометрических ключей выше точность работы? Стоит ли переплачивать за дорогие модели? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зачем нужен динамометрический ключ

Автомеханик Павел Потемкин объяснил: динамометрический ключ — это устройство, которое позволяет закрутить болт или гайку с необходимым усилием.

Не обойтись без него и при ремонте двигателя, например, во время монтажа или замены поддона картера.

«На некоторых моторах между поддоном и блоком должна находиться резиновая прокладка. Если сильно притянуть прокладку, мы ее передавливаем, соответственно, начинает вытекать масло. Если у нас потекло масло, если мы не успели это заметить вовремя, масляное голодание, ремонт двигателя», — уточнил эксперт.

Купить динамометрический ключ можно в любом автомагазине, правда, цены на этот инструмент заметно отличаются. Но главное, чтобы он работал исправно, был удобным в применении и хватило его надолго. Определить самый надежный прибор решили в рамках исследования. Для этого выбрали четыре модели предельного типа. Они считаются наиболее универсальными. Самый дешевый образец обошелся в полторы тысячи рублей, второй стоил две тысячи, третий — три, а четвертый — четыре.

Работать ключами предельного типа просто: на инструменте выставляют силу затяжки, после этого начинают закручивать болт или гайку. Как только ключ дойдет до заданного значения, раздастся щелчок.

«Параметры у наших ключей, в принципе, все одинаковые. Головка соединения у них идет на полдюйма. Диапазон работы от 28 до 210 ньютон-метров. Это самый рабочий диапазон в автомобилях», — рассказал специалист.

Сначала испытатели решили осмотреть каждый образец. Самый дешевый инструмент эксперту сразу не понравился — слишком звонкий звук трещетки, не очень хорошая отливка, и рычажок перекидывается достаточно сложно. С одной стороны, он не слетит сам в процессе работы, как на изношенном ключе. Но с другой стороны, может быть, в нем маловато смазки.

У бюджетной модели обнаружился еще один минус: фиксировать болт придется вручную. На более дорогих моделях это происходит автоматически. Нужно всего лишь нажать на кнопку, надеть головку и отпустить, объяснил автомеханик. Она не слетит сама. На других ключах в качестве фиксирующего механизма, скорее всего, стоит просто пружина.

На втором инструменте рычаг ходил мягко. Дополнительно смазывать его не придется. Еще больше эксперту понравился ключ за три тысячи рублей. Совершенно другой звук трещетки. Чувствовалось, что она заметно потише работает. Возможно, производитель использовал другие материалы или смазку.

Самый дорогой образец на первый взгляд свою цену не оправдывал. Ход рычага показался автомеханику тяжелее, чем у более дешевых моделей. Значит, во время работы придется прилагать больше усилий.

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У каких динамометрических ключей выше точность работы

В идеале погрешность ключа предельного типа должна быть не больше 5%. Проверку инструментов провели при помощи простой установки. Это была ступица, которую зафиксировали максимально прочно к столу. У исследователей были два болта, и их они закручивали.

Проверить точность купленных образцов помог электронный динамометрический ключ. Такие используют на станциях техобслуживания. Погрешность у цифрового прибора около 1%. Правда, и стоит он дороже механических моделей в полтора-два раза. Показания инструментов сравнили с эталонным прибором. Но для начала выставили на всех образцах одинаковый момент затяжки — 48 ньютон-метров.

«Все ключи у нас настраиваются непосредственно перед затяжкой, и хранение ключей в затянутом состоянии приводит к их преждевременному износу. Поэтому, когда приступаете к работе, мы берем ключ, ставим нужные усилия. Производим эту работу, расслабляем ключ, убираем его на хранение. Так проще и безопаснее для ключа», — объяснил эксперт.

При достижении нужного усилия электронный прибор пищит, а лампочка на нем мигает красным. Механический ключ щелкает. В идеале оба сигнала должны были прозвучать одновременно. Но что получилось на практике?

Первый и второй динамометрические ключи щелкнули раньше, чем запищал контрольный адаптер. Образец под номером один — на четыре ньютон-метра, а второй образец — на три ньютон-метра. И это значит, что гайка не до конца дотянута. Погрешности дешевых инструментов чуть выше нормы: 8% и 6%.

Дорогие ключи оказались точнее. Они слегка перетянули гайку: разница в 1,2 ньютон-метра (ключ за три тысячи рублей) и 1,9 ньютон-метра (экземпляр за четыре тысячи рублей). Эксперт подчеркнул, что взял бы эти ключи в работу не задумываясь, зная их погрешность.

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Смогут ли динамометрические ключи долго прослужить

Производители выбранных образцов уверяют, что все инструменты сделаны из легированной стали. То есть коррозия им не страшна. Но так ли это на самом деле?

Образцы опустили в емкость с уксусом. Для наглядности замочили и два бруска из черной низколегированной стали. Их специально зачистили, чтобы был прямой контакт сплава с уксусной кислотой. Это позволило узнать, как ведет себя незащищенный состав.

Уже через 15 минут бруски, как и ожидалось, покрылись ржавчиной. А вот ключи после уксусной ванны все еще выглядят как новые. Выходит и дешевые, и дорогие модели сделаны из качественной стали.

В итоге, по мнению эксперта, динамометрический ключ за три тысячи рублей оказался лучше всех. У него достаточно мягко звучит трещотка, при этом — не самый большой люфт и наименьшая погрешность.

Эксперименты показали, там, где нужна высокая точность, экономить не стоит. Соблюдение нескольких простых правил поможет увеличить срок службы динамометрического ключа: