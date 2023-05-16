Луна закроет Юпитер: 17 мая россияне увидят захватывающее космическое зрелище

Астрономическое чудо ожидается в районе 17:00 по московскому времени.

Редкое и захватывающее астрономическое событие ожидается в среду, 17 марта 2023 года. В этот день Юпитер ненадолго полностью спрячется за Луной — наблюдать за зрелищем можно будет в северных широтах России. Но и для жителей столицы оно не останется незамеченным.

По прогнозам экспертов, начнется покрытие в 17:00 по московскому времени. К этому моменту тонкий серп Луны окажется в тесной близости с Юпитером, а дальше — самое интересное: за 20 минут на глазах у наблюдателей главный великан Солнечной системы полностью окажется в тени ночного светила. Оба космических объекта будут располагаться низко над горизонтом, на угловой высоте от 7° до 3°.

Что такое покрытие планеты

Под покрытием в астрономии понимается явление, когда один космический объект полностью или частично перекрывает другой. По-научному это небесное чудо называется оккультацией.

Применительно к предстоящему событию происходит все следующим образом: Луна проходит между Юпитером и Землей и затмевает газового гиганта. В этот момент наблюдается изменение света на поверхности планеты и ее спутников — на них падает тень.

Объясняется это тем, что Луна, Юпитер и Солнце находятся на одной линии: Луна в это время загораживает Солнце, следом тень ночного светила накрывает Юпитер. При этом тень Луны перемещается по поверхности Юпитера со скоростью, которая зависит от расстояния между двумя космическими объектами.

Как часто Луна затмевает Юпитер

Увидеть такое зрелище можно не так часто — примерно раз в шесть-семь лет и то при определенных условиях и в конкретных местах.

Во-первых, нужно оказаться там, где Луна и Юпитер хорошо видны на ночном небе. Во-вторых, погода должна быть ясной — затянутое небо и осадки почти полностью ограничивают видимость. Однако небольшие шансы стать свидетелем космического чуда все же есть.

Где и как смотреть покрытие Юпитера Луной

Повезет на этот раз жителям северных широт — чем севернее и западнее от Москвы, тем впечатляющей будет картина. Задать ее есть вероятность и в столице, обещают эксперты.

Если обстоятельства складываются в пользу наблюдателя, нужно правильно подготовиться к предстоящему событию:

По возможности выехать за пределы города на открытую местность;

Выбрать место с хорошим обзором западной части неба до самого горизонта;

Заранее установить на смартфон специальное приложение с картой звездного неба, чтобы было проще определять планеты;

Подобрать хороший бинокль.

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Тогда найти Юпитер не составит никакого труда, как и Луну. Если изучать небо невооруженным глазом, в сравнении с ночным светилом пятая планета от Солнца будет выглядеть как яркая звездочка, а ниже и правее, возможно, посчастливится разглядеть две юпитерианские луны — Ганимед и Каллисто.

При использовании мощного бинокля небесная картина будет несколько иной. Юпитер напомнит, скорее, маленький приплюснутый диск. Возможно, омрачит восприятие увиденного малая высота над горизонтом — это все проделки атмосферных искажений. Таких как, солнечный свет, низкий контраст, поглощение и рассеяние света у горизонта. Однако все усилия того стоят.

Правда, в процессе важно не забыть об осторожности. Опасность будет исходить от солнца — к моменту покрытия оно еще не успеет скрыться за горизонт и может очень больно «ужалить» через бинокль или телескоп — риски получить ожоги очень высокие.