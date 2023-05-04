Определили по звездам: ученые рассказали о судьбе Земли через пять миллиардов лет

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Стало известно о судьбе Земли через пять миллиардов лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

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Для космоса — исчезновение нашей планеты будет выглядеть, как крошечный взрыв.

В буквальном смысле по звездам американские ученые смогли определить судьбу Земли через пять миллиардов лет. Накануне они впервые наблюдали, как одна из умирающих звезд поглощает небесное тело. Считается, что большинство планет встречают свой конец, когда ближайшая к ним звезда исчерпает энергию. В этот момент, она сильно расширяется и превращается в красного гиганта, который пожирает все, что оказалось поблизости.

Астрономы предположили, что по сравнению с увиденным ими космическим явлением, поглощение Земли Солнцем произойдет быстро и практически незаметно. Для космоса — исчезновение нашей планеты будет выглядеть, как крошечный взрыв.

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