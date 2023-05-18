Чем опасен птичий грипп и как отличить его от ОРВИ по симптомам

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует пандемию птичьего гриппа.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Данный документ опубликован на сайте мэра.

«В связи с выявлением 16 мая 2023 года случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Братеево города Москвы <…> угрожаемой зоной территорию определить: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Зябликово», — говорится в заявлении.

В этих районах на время карантина действует запрет на ввоз и вывоз инкубационных яиц, продажу корма, содержание птиц на открытом воздухе, а также проведение различных сельскохозяйственных мероприятий, предполагающих перевозку птиц и других животных.

Также в эпизоотическом очаге нельзя лечить больных птиц или отправлять их на убой ради получения таких продуктов птицеводства, как, например, пух и перья. Данные меры по ликвидации инфекции предусмотрены законом РФ о ветеринарии.

Какие признаки указывают на заражение птичьим гриппом? Насколько опасно заболевание для человека? Как уберечь себя от инфекции? Как отличить птичий грипп от ОРВИ? Ответы на эти вопросы — в материале Пятого канала.

Как происходит заражение птичьим гриппом

Птичий грипп — это острая инфекционная болезнь, передающаяся от инфицированных птиц человеку.

Впервые птичий грипп был выявлен в 1878-м итальянским ветеринаром Эдуардо Перрончито, который описал вспышку заразной болезни кур на фермах в пригороде Турина. В течение всего XX века крупные эпизоотии были зарегистрированы в разных странах Европы, Африки, Азии и Северной Америки. Только в 1955-м ученые выявили, что причиной так называемого куриного тифа является вирус гриппа.

Термин «птичий грипп» в медицине начал широко применяться, когда было доказано, что эпидемии у птиц вызывает вирус серотипа А. Вскоре удалось установить связь между вспышками вирусных инфекций у людей и эпизоотиями птиц. Выяснилось, что в основном заражение человека происходит воздушно-капельным путем, через слизистую оболочку и грязные руки.

Симптомы птичьего гриппа у человека

Высокая температура от 38 °C и выше;

Затрудненное дыхание;

Озноб и кашель;

Боль в горле, голове и мышцах;

Тошнота и рвота;

Диарея;

Конъюнктивит.

Инкубационный период составляет 5 дней.

У детей клиническая картина такая же, как у взрослых, но симптомы заболевания проявляются сильнее. При этом высока вероятность осложнений в виде пневмонии или поражений сердца, печени, почек или головного мозга. В группе риске находятся дети младше 2 лет, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

У переболевших птичьим гриппом могут быть синуситы, отиты, одышка, тахикардия, интоксикационный синдром, гипоксическая энцефалопатия, нейротоксикоз, острый респираторный дистресс-синдром и другие последствия недомогания.

Как отличить птичий грипп от ОРВИ

Самостоятельно отличить птичий грипп от ОРВИ при легком течении болезни невозможно, поскольку симптомы практически одинаковые. Главная разница в том, что ОРВИ вызывают разные вирусы гриппа, а птичий грипп — конкретный возбудитель (вирусы H5, H7 и H9). К тому же, ОРВИ передается в основном при общении с больным человеком, а птичий грипп — через контакт с птицами и их продуктами (яйцами, мясом, перьями).

Поэтому при подозрении (например, при вспышке заболевания на птицефабрике) следует немедленно вызывать скорую помощь. Предварительно медики осмотрят пациента. Для диагностики потребуется сделать ПЦР- и ИФА тесты, общий анализ крови и мочи, вирусологическое исследование, рентгенографию легких и КТ. На основе лабораторных данных врач назначит лечение.

При высокой температуре прописываются жаропонижающие препараты. Также назначаются муколитические средства и лекарства против кашля, сосудосуживающие капли в нос, анальгезирующие спреи в горло. Детям первым делом дают противовирусные и жаропонижающие препараты. При выраженной интоксикации им делают антиоксидантную терапию.

При этом категорически противопоказаны для лечения птичьего гриппа ацетилсалициловая кислота и метамизол натрия.

Чем опасен птичий грипп и насколько эффективна вакцина

Возбудителем птичьего гриппа является РНК-содержащий вирус Influenza virus A, обладающий высокой контагиозностью и способный вызвать пандемии. Наиболее опасными штаммами вируса считаются H7–H7N7 и H7N9. Последний, например, в 2016 году был зафиксирован в Китае, где летальность составила 40%.

В марте 2023 года эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди заявил, что мир может столкнуться с новой угрозой пандемии. Он представил данные, показывающие, что птичий грипп приобретает способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом.

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус согласился с мнением коллеги и призвал медицинское сообщество готовиться к разработке новой вакцины. Речь о штамме H5N1, который выявлен у лис, тюленей, выдр, норок и других животных.

В настоящий момент ведутся разговоры о разработке специальной вакцины. Из-за постоянной мутации вирусов сделать это не так просто, поскольку нет гарантии, что вакцина будет иметь высокую степень защиты.

Как предотвратить заражение птичьим гриппом

1. Чтобы избежать заражения, следует соблюдать меры профилактики и защиты. Важно знать, что вирус обладает устойчивостью во внешней среде, поэтому не стоит применять в пищу и использовать в производстве туши мертвых птиц, если они заражены.

2. Вирус птичьего гриппа может жить долгие годы при температуре -70 °C, но гибнет при термической обработке при температуре от +60 °C. Поэтому любые предметы, в том числе посуду, после контакта с зараженным человеком или животным следует помыть в кипяченой воде. Строгое соблюдение гигиены позволит уберечь здоровье.

3. Рекомендуется носить средства индивидуальной защиты при контакте с зараженными — маски, перчатки, бахилы, а также регулярно мыть руки.

4. В зоне риска находятся работники птицефабрик, фермеры и продавцы, которые непосредственно контактируют с переносчиками заболевания или продуктами птицеводства. Для них надежным способом защититься от болезни является вакцинация.

5. При объявлении карантина нежелательно длительное пребывание в зонах эпизоотии.

6. Стоит ограничить контакт с птицами, а также употребление в пищу яйца и мясо птиц, а также использование продуктов их производства, например, подушек, набитых перьями.

7. Самый верный способ защититься от заражения птичьим гриппом — вакцинация, содержащая антигены вируса А и Б. Если прививка и не защитит полностью, то хотя бы сгладит симптомы болезни.