Майские продолжаются: как не потратить все деньги за праздники

Во время каникул часто есть соблазн закупиться всем и сразу, однако не все знают простые правила, позволяющие не остаться без денег в самый важный момент.

Большинство россиян хотя бы раз в год совершают необдуманные покупки. Об этом рассказало издание Газета.ру со ссылкой на исследования маркет-менеджера Натальи Беловой.

Согласно данным из опроса, всего около 78% сограждан делают импульсивные покупки. При этом 21% респондентов делают это каждый месяц, 20% — раз в несколько месяцев, 19% — постоянно.

Эксперты советуют таким людям заранее планировать свой бюджет. Прежде всего, нужно сначала выписать и посчитать сумму всех обязательных расходов.

Например, это могут быть расходы на коммунальные услуги, телефон, интернет, школу, детский сад, кредитные обязательства.

Также рекомендуется откладывать около десяти процентов своего дохода на сбережения, если есть такая возможность.

Только после этого эксперт планируйте траты на подарки, отдых и угощения. Не забывайте также пользоваться различными скидками и акциями в магазинах, а также кэшбек-сервисами. Часто это помогает сохранить существенную часть суммы.

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