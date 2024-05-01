Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту УПЦ в Запорожье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту Запорожскому УПЦ Луке

Сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту УПЦ в Запорожье

Фото: pravoslavie.ru

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

В чем украинские спецслужбы подозревают священнослужителя?

Украинские спецслужбы проводят обыски у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожского и Мелитопольского Луки. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в СБУ.

«Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье. Подробности в СБУ обещают позже», — говорится в материале.

Точные причины СМИ не называют, среди вероятных — его возможная поддержка российской спецоперации и солидарность России и смелые высказывания в адрес действующих властей Украины.

Стоит отметить, что именно митрополит заявлял еще в 2023 году о беспрецедентных гонениях на каноническую Украинскую православную церковь, которую устроил киевский режим.

Последние годы силовики силой отбирают храмы у прихожан, срезают замки с корпусов, где живут паломники и монахи, и выгоняют. Кроме того, прихожане УПЦ подвергаются преследованиям, им угрожают, а иногда применяют физическое насилие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РПЦ отказались от попыток к пасхальному перемирию на Украине.

Тема:
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