«Я в потоке, я в моменте»: как быть всегда в ресурсе и избежать выгорания

В последнее время все чаще ведутся разговоры о ресурсных состояниях. Но не каждый знает, как оставаться в потоке даже в самых напряженных обстоятельствах.

Внутренние ресурсы — важный аспект благополучия. Когда энергия бьет ключом, все в жизни легко удается. Взять любые высоты в таком случае кажется простым делом. Однако в современном мире люди стали больше расходовать силы впустую.

Накопившаяся усталость, стрессы и другие факторы заглушают внутренний огонь, вследствие чего обитатели мегаполисов все чаще ощущают апатию и пассивность. Вроде бы хочется свернуть горы, найти новую работу, начать новый перспективный проект, но сил на реализацию задуманного не хватает. При подобном раскладе добиться успеха в любой сфере, особенно финансовой, невозможно.

Как постоянно оставаться в тонусе, эксклюзивно Пятому каналу рассказала бизнес-психолог, специалист по развитию мышления Екатерина Князева.

Что такое ресурсное состояние

Ресурсное состояние — это комплекс показателей физического и душевного здоровья. Проявляется оно ощущением душевной наполненности и эмоционального подъема. Человеку незачем жаловаться на судьбу, потому что все происходящее вокруг наполняет его позитивом и гармонией.

Читайте также Каждый сталкивался с этим: какие необычные симптомы выдают выгорание

Внутренняя одухотворенность и хорошее настроение способствуют успеху в карьере и росту финансов, так как ресурсное состояние помогает сохранять продуктивность и собранность при решении важных деловых вопросов.

«Человек чувствует подъем энергии, когда у него есть желание, <…> хочется идти дальше, забираться на горы и осуществлять мечты», — прокомментировала эксперт.

Работнику, который постоянно находится в ресурсном состоянии, проще добиться повышения и получить продвижение по карьерной лестнице, так как его потенциал и старательность видны невооруженным глазом. Он нацелен на результат, творчески подходит к решению сложных задач, никогда не откладывает дела и четко соблюдает дедлайны, что радует руководство компании и заставляет начальников поощрять труд подчиненного.

Какие признаки выдают выгорание

Когда у сотрудника садятся батарейки, это сразу становится заметно. Индивид выглядит вялым и апатичным. Если внутренняя энергия не восполняется в течение долгого времени, вероятно даже возникновение депрессии или каких-либо других проблем с ментальным и физическим здоровьем.

«Часто у человека бывает такое настроение, что он ничего не хочет, утром встает уже уставшим или чувствует себя грустно, плохо, его преследует много негативных мыслей», — описала состояние выгорания психолог.

Бить тревогу следует, когда возникают следующие симптомы:

опустошенность;

безразличие ко всему, что происходит вокруг;

нежелание с кем-либо выходить на контакт;

повышенная тревожность;

излишняя критичность к себе;

потеря аппетита;

повышенная сонливость;

преследующая усталость.

В таком состоянии человеку свойственно откладывать дела в долгий ящик и постоянно отвлекаться от задания по мелочам. В течение дня сотрудник не успевает выполнить то, что планировал, постоянно делает ошибки, что приводит к проблемам на работе.

Что приводит к истощению ресурсов

Эмоциональное истощение происходит, когда силы расходуются не по назначению.

«Если сравнивать наш ресурс с бочкой, то ее важно наполнять. Но когда в бочке есть дырка, вода вытекает. Так же и с энергией. На первых этапах нужно понять, куда уходит ваша энергия, почему вы не в ресурсном состоянии», — объяснила специалист.

Силы могут уходить по разным причинам. Основными факторами, выкачивающими внутреннюю энергию, считаются:

Физиология. Человек может выходить из ресурсного состояния, когда постоянно нарушает режим дня, питается несбалансированно и нерегулярно или имеет скрытые проблемы со здоровьем. Даже гормональный сбой может приводить к уменьшению жизненных сил.

«Важно понять, что с вашим здоровьем. Достаточно элементарно сходить провериться», — посоветовала психолог.

Круг общения. Внутренняя энергия может уходить из-за токсичных отношений с родственниками, друзьями или коллегами. Это необязательно должна быть крупная ссора или неприятный конфликт. Достаточно регулярно испытывать огорчение, разочарование или обиду, чтобы незаметно терять силы.

«Если вы с кем-то пообщались и чувствуете, что стало плохо, грустно или пошли какие-то негативные мысли, сделайте шаг назад и посмотрите: а что сейчас произошло. <…> И тогда вы поймете, что высасывает ресурс. Может быть, вам сказали какие-то неприятные вещи, на которые раньше вы не особо обращали внимание, но <…> все негативные мысли со стороны другого человека оттягивают ресурс», — поделилась специалист.

«Сядь ровно!», или Как неправильная осанка приводит к депрессии

Незавершенные дела. Работник с кучей проблем, постоянно нарушающий дедлайны, все время отвлекается и ощущает внутренний дискомфорт или вину за то, что не смог что-то выполнить. На это тоже расходуются моральные силы.

«Вы постоянно об этом думаете, и у вас фокус внимания сдвинут, и создается тревожный фон: что-то надо доделать, что-то не так. И подобное состояние прямо забирает энергию», — поделилась специалист.

Обиды. Неприятное чувство, вызванное несправедливой критикой или едким замечанием, камнем оседает в душе и мешает совершать решительные шаги на пути к мечте.

«Вы знаете, клиенты видят обиду как такую большую бетонную плиту или огромный камень. И когда мы убираем это чувство, <…> вырастают крылья. Человек вздыхает, расправляются плечи, и открывается доступ к энергии», — поделилась практическим опытом психолог.

Чаще всего обиды мертвым грузом лежат в душе индивида долгие годы. Зародиться они могли еще в детстве. Их источником нередко становятся родители.

«Где-то не похвалили, где-то сказали неласковые слова… Конечно же, наши добрые мамы стараются сделать нашу жизнь лучше благодаря каким-то наставлениям, причем не всегда приятным», — рассказала о распространенной практике возникновения негативных ощущений специалист.

Отпустить обиды очень важно для дальнейшего полноценного развития во всех сферах жизни.

Как восполнить свой ресурс

Поддержание ресурсного состояния — это каждодневная, но приятная работа. Если неприятные чувства в душе только появились, то исправить ситуацию довольно легко, однако когда потеря жизненной энергии ощущается в течение долгого времени, потребуется серьезная психологическая помощь.

В любом случае чтобы восполнить ресурсы, нужно понять две вещи:

на что расходуются душевные силы;

каким способом можно восполнить уровень энергии.

Для повышения заряда бодрости следует:

нормализовать график питания и режим сна;

перестать контактировать с людьми, которые вызывают отрицательные эмоции.

«Если это человек близкий, постарайтесь выровнять с ним отношения или дать обратную связь, сказав: „Мне неприятно, что ты говоришь. Пожалуйста, больше не говори так. Меня это расстраивает"», — порекомендовала специалист.

уделять внимание хобби;

медитировать;

записаться на прием к психологу.

Как быстро войти в ресурсное состояние: упражнение «Пять удовольствий»

Существует множество упражнений, которые помогают наполниться ресурсом, но выполнять их нужно как можно чаще.

«Вы кушайте три раза в день, спите как минимум один раз в день, и это вас наполняет. Тогда почему вы не думайте над тем, как регулярно наполнять себя ресурсом? Это тоже важно», — заявила эксперт.

Одной из самых эффективных методик, по словам психолога, является техника «Пять удовольствий». Чтобы постоянно находиться в тонусе и избежать выгорания, следует добавить в свой график несколько занятий, которые радуют, и следовать новому расписанию. Например, выпить чашечку кофе с коллегами в обед, а вечером поиграть с детьми, погулять в парке, послушать музыку или посетить занятие танцами.

Ресурсное состояние поможет избавиться от проблем в разных сферах жизни. Душевный подъем усилит концентрацию внимания на работе и повысит продуктивность, что не останется незамеченным. Важно лишь следить за своими внутренними ощущениями и вовремя давать себе отдохнуть и наполнится позитивной энергией.