У него на это пять причин: что толкает мужчину на измену

Ни внешность, ни кулинарные таланты или сексуальные потребности женщины зачастую не влияют на желание мужчины завести роман на стороне.

Вступая в брак, многие не задумываются о том, что семья — это не только романтика, но и серьезная работа. Быт, карьерные изменения и неумение грамотно выстраивать отношения часто приводят к сложностям. Когда лодка любви сталкивается со штормами, нередко люди вспоминают о тех временах, когда они не были связаны узами брака, и начинают заглядываться на представительниц противоположного пола, считая, что просто ошиблись с выбором партнерши. Согласно статистике, чаще решаются на измену мужчины.

Уличив любимого в неверности, важно понять причины, по которым он так поступил. Зачастую они связаны с определенными психологическими проблемами, сформированными на фоне негативных установок и детских травм, поэтому иногда, чтобы понять, почему мужа тянет на сторону, нужно обратиться за помощью к специалисту.

Какие обстоятельства могут толкнуть супруга в объятия другой женщины, эксклюзивно Пятому каналу рассказала клинический психолог Олеся Иневская.

Тактильный голод

Супружеской неверности подвержены мужчины, которые были лишены материнской любви и ласки. Ребенок, особенно на ранних этапах развития, испытывает особую потребность в прикосновениях. Если по какой-то причине он недополучает тактильных ощущений, то формируется голод.

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Особенно часто с подобной проблемой сталкиваются мужчины, чьи мамы намеренно отказывали им в ласке.

«Мама в какой-то момент решает, что у нее же мужик растет, поэтому его не надо гладить по голове, обнимать, прижимать. <…> Или когда вдруг ребенок сталкивается с какими-то проблемами, неприятностями, она ему говорит: «Не плачь, соберись, что ты, как тряпка!», — рассказала о феномене психолог.

Важно помнить, что прикосновения необходимы для нормального психологического развития малыша, потому что эмоциональный отклик помогает справляться с тревогой.

В процессе жизни человек учится сам справляться с переживаниями и регулировать эмоциональные состояния, но в детстве ему требуется особая поддержка от мамы и папы. Также прикосновения — это свидетельство того, что ребенка замечают. Когда в семье его обнимают и целуют, то мальчик осознает, что находится в безопасности.

Человек с тактильным голодом сложно переносит тревожные ситуации. В попытках успокоиться он часто ищет того, с кем сможет сблизиться. Если рядом нет жены, то утешение супруг может попытаться найти в объятиях другой девушки.

«При этом сначала он очень вовлечен и желает этого контакта, потому что вот эта тесная близость, которая есть, — для него единственный шанс утолить голод, но потом с утра просыпается, думает: «Что это за женщина? Зачем она здесь?», — прокомментировала специалист.

Пытаясь оправдаться перед супругой, если ей становится известно об измене, муж даже не понимает, почему та устраивает скандал, ведь он не был влюблен в партнершу и, возможно, видел всего пару раз в жизни.

Тревожно-избегающий тип привязанности

Бывает так, что в браке супругу сложно сблизиться с партнершей, а напряженные моменты вызывают у него стресс и желание куда-то исчезнуть. Такие мужья могут во время ссоры уезжать к родителям или просто уходить из дома. Постоянно в конфликтных ситуациях проскакивают фразы, что этот брак был поспешен и обречен на развод. Все это свидетельствует о том, что у избранника тревожно-избегающий тип привязанности.

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Такие люди боятся оказаться брошенными, поэтому стараются при возникновении первых проблем найти замену текущему партнеру. Измена в таком случае выглядит как тест-драйв кандидатки. Мужчины с подобным расстройством как бы кочуют из одних отношений в другие. Поэтому при возникновении ссор и скандалов такой муж способен сразу озадачиться поиском новой пассии, чтобы в случае разрыва обеспечить себе «надежный тыл».

Другим проявлением тревожно-избегающего типа привязанности бывает чрезмерная увлеченность человека работой. Зачастую, избегая личных привязанностей, муж уходит с головой в другие сферы жизни, лишая себя возможности завести романтические отношения. Если похожая ситуация была у избранника до свадьбы, то нужно ее обязательно проработать с психологом, иначе измены не миновать.

Способ самоутверждения и показатель статуса

Бытует мнение, что от природы мужчины полигамны, поэтому им сложно хранить верность какой-то одной женщине, даже если она самая красивая и любимая.

Получив повышение по работе или войдя в круг более богатых персон, муж обратит внимание, что у многих вышестоящих руководителей есть любовницы. В таком случае он сам может пойти на измену. Например, завести эффектную девушку для повышения социального статуса и даже начать ее содержать.

«Когда жена об этом узнает, возникает недопонимание: «Я же не считаю внутри себя это изменой, потому что та женщина мне нужна для удовлетворения определенных потребностей не столько физических, сколько в некоем статусе и признании», — прокомментировала подобную ситуацию эксперт.

Эмоциональной близости между такими партнерами обычно не возникает, но муж может начать проводить больше времени со своей новой спутницей, брать ее на какие-то деловые мероприятия, забывая о жене, которая, по его мнению, не соответствует тем требованиям, что есть в «его круге общения».

Разочарование в семейной жизни

Измены часто возникают на почве того, что мужу пришлось отказаться ради семьи от чего-то очень важного. Например, длительных турпоходов, дорогостоящих поездок, регулярных встреч с друзьями и так далее. Также иногда в процессе брака мужья чувствуют неудовлетворение своей семейной жизнью.

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Оказывается, при ведении совместного быта происходит все не так, как грезилось перед вступлением в брак. Супруга с рождением детей начинает все меньше внимания уделять мужу, меняется внешне и внутренне. Это вводит человека в состояние подавленности и заставляет задуматься, что именно избранница виновата во всех жизненных неудачах, а значит, ее нужно заменить.

Замалчивание проблем

Есть вещи, о которых в семьях не принято говорить, чтобы избежать конфликта. Из-за этого в супругах накапливается неудовлетворенность и обиды друг на друга. В поисках успокоения мужчина может обратиться на сторону и найти женщину, способную, как ему кажется, понять и поддержать его в достижении новых целей.

Например, муж хочет начать бегать по утрам, но вместо этого вынужден водить ребенка в детский сад. При этом возникает обида на жену, потому что он думает, что все знакомые женщины справляются сами с этой обязанностью, а только его супруга не может организовать свое время.

Если в подобный момент появляется девушка, которая тоже бегает по утрам, может себе позволить без проблем куда-то уехать, проводить все свое свободное время с любимым человеком, то у них могут завязаться отношения. В таком случае муж скорее всего даже не будет чувствовать вины за измену.

Часто именно подобные истории становятся причиной развода. Муж уходит к очередной спутнице, но это еще не гарантия того, что она останется такой же идеальной через несколько лет. После рождения совместных детей новая супруга способна превратиться в такую же уставшую женщину, что и бывшая, и начнет требовать помощи по дому и участия в жизни малышей. Замалчивание проблем в другой семье способно спровоцировать новый развод.