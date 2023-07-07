Лучшая альтернатива окрошке: рецепт незабываемого гаспачо с клубникой от шефа

Гаспачо — прекрасная альтернатива окрошке. Легкий, полезный и невероятно вкусный суп отлично впишется в летнее меню. Готовится быстро, обходится недорого и съедается в два счета.

Но чтобы блюдо получилось идеальным, нужно знать некоторые нюансы и хитрости. В них как раз и посвятил шеф-повар Дмитрий Ознобишин. Гуру кулинарии предлагает приготовить необычный гаспачо — «изюминкой на торте» станет клубника, которая придаст супу необыкновенный пикантный вкус.

История рецепта супа гаспачо

Как русская кухня немыслима без щей, так и испанская без гаспачо. Несмотря на простой состав, сегодня большинство россиян воспринимают блюдо как деликатес, но много веков назад это была еда бедного сельского труженика.

Рецепт появился в Испании еще в VIII веке, правда, тогда основу супа составляли размоченный черствый хлеб, оливковое масло, уксус, дробленый миндаль и чеснок. Это было подобием древнеримской тюри. И только к XVI веку рецепт дополнили новыми ингредиентами — томатом и перцем. Впрочем, ничего удивительно в столь поздней модификации нет, поскольку овощи появились в Европе после открытия Америки. И тем не менее еще несколько столетий гаспачо считали едой сенокосцев и прочего грубого люда.

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И только в XIX веке рецепт получил популярность как у испанской буржуазии, так и у аристократии, в том числе в королевской семье, а томат закрепился в качестве обязательного ингредиента летнего супа.

Сегодня гаспачо занимает третью строчку в списке самых любимых блюд испанцев. Местные жители даже празднуют Международный день гаспачо, который приходится на 21 июля.

Не попробовать блюдо, приехав в Испанию, считается большим упущением для туриста. Ведь любое знакомство со страной, ее культурой, историей начинается через еду.

Шеф-повар Дмитрий Ознобишин предлагает всем, кто так ни разу так и не отведал гаспачо, восполнить пробел. Причем приобщаться к испанской кухне рекомендует с нетрадиционного рецепта. Речь идет о томатном супе с клубникой. Блюдо не оставит равнодушными даже самых неисправимых скептиков в кулинарии.

Ингредиенты для приготовления гаспачо

В основе блюда десять ключевых ингредиентов:

томаты азербайджанские — 800 граммов;

болгарский перец — 1 штука (большой);

чеснок — 2 зубчика;

хлеб белый — 150 граммов;

лук репчатый — ½ головки;.

клубника — 400 граммов;

бальзамический уксус — 15 граммов;

соль — по вкусу;

масло растительное — 100 миллилитров;.

соус шрирача или табаско.

При подаче понадобятся болгарский перец, огурец, перец чили и оливковое масло.

Как выбрать продукты для гаспачо

Поскольку речь идет о томатном супе — к выбору помидоров нужно отнестись со всей щепетильностью. Дешевые полуспелые плоды желаемого вкуса не дадут — нужны вызревшие и желательно грунтовые томаты. Предпочтение шеф советует отдать именно азербайджанским овощам. Вкус у них — насыщенный и ароматный.

Перец тоже должен быть спелым, а вместе с тем — мясистым и сочным. Зеленая плодоножка — показатель свежести продукта.

Первую попавшуюся клубнику брать с прилавка не стоит — она может оказаться перезрелой и подпорченной. Расплачиваясь с продавцом, лучше проверить каждую ягодку. И не стоит забывать про аромат — чем натуральней клубника, тем он выраженнее. Идеально, если урожай будет собран на собственном огороде.

Рецепт приготовления гаспачо с клубникой

Начинать процесс шеф-повар советует с приготовления перца. Овощ нужно положить в жаропрочную посуду и отправить в духовку на 20 минут, температура запекания — максимальная, 250 градусов.

Важно, чтобы перец почернел со всех сторон. После его следует переложить в отдельную миску, накрыть пленкой и убрать на время в сторонку.

Следом необходимо нарезать на четвертинки репчатый лук и положить его в кипяток на минуту. Бланшировка позволит удалить горечь и специфический запах продукта, но не в ущерб вкусу и питательным свойствам.

Теперь можно браться за белый хлеб, который нужно порезать на крупные кусочки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Очередь дошла до помидоров — на них необходимо сделать крестообразные надрезы, а затем полностью залить кипятком на одну минуту, чтобы кожица хорошо снималась.

С остывших перцев тем временем тоже нужно нужно снять шкурку и очистить от семечек.

Ингредиенты потом необходимо соединить, выдавить в них молодой чеснок и добавить вымытую и очищенную от хвостиков клубнику. Шеф уверяет, что с ягодой суп заиграет новыми красками.

Наконец все содержимое чаши можно пропустить через блендер и следом небольшой струйкой ввести растительное масло. Масса в итоге должна посветлеть и превратиться в эмульсию.

Под конец по рецепту добавляются бальзамический уксус, соль и перец по вкусу. Блюду осталось только охладиться, чтобы оно стало еще вкуснее.

Дело осталось за малым: гаспачо можно разливать по мискам, добавить при подаче шрирачау или табаско — легкая остринка придаст супу пикантности. А огурцы, сладкий перец и чили добавят свежести — овощи нужно порезать на мелкие кусочки и выложить по центру блюда.

Завершающий аккорд рецепта — несколько капель оливкового масла и листик петрушки.

Теперь можно наслаждаться! Гастрономическое удовольствие будет вдвойне приятным, если есть гаспачо вприкуску с кусочком поджаренной чиабатты.

Приятного аппетита и мысленного путешествия по солнечной Испании!