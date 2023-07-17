Придет кешбэк от Луны: когда делать денежную стрижку в августе 2023

Волосы человека издавна считаются проводником жизненных сил. В старину никому из посторонних не разрешали касаться своих локонов, так как боялись дурного влияния, а вот любимым людям, чтобы продемонстрировать искренность своих чувств, дарили отрезанные пряди. Предки верили, что различные манипуляции с прической могут как привлечь удачу в разных сферах, так и отнять ее. Поэтому стоит внимательно относиться к состоянию волос и соблюдать особые правила ухода за ними.

Заручиться поддержкой высших сил и привлечь материальное благополучие, здоровье и красоту помогает стрижка. Эта процедура как нельзя лучше подходит, чтобы открыть доступ обновленным энергиям и избавиться от старых негативных программ, которые обычно задерживаются на кончиках.

Стоит помнить, что стрижка помогает пережить сложные события в жизни. Если после любовной драмы или трагической истории в семье сменить прическу, это позволит быстрее отпустить переживания, но идти на такой шаг нужно только в удачные даты. Манипуляции с волосами в нежелательные дни наоборот усугубят ситуацию.

Удачные дни по лунному календарю для стрижек в августе назвала астропсихолог Юлия Полянская.

Юлия Полянская

Астропсихолог

Самые благоприятные даты для стрижки в августе 2023

Впустить в жизнь финансовое благополучие и любовь человек может, как уверяет специалист, не только в салоне, доверившись профессиональным парикмахерам и стилистам, но и дома, попросив родственников подравнять кончики. Главное, чтобы прическа была аккуратной и радовала обладателя.

«Достаток и богатство приходят в дом к женщине с ухоженными волосами. Выбирайте наиболее подходящий день в августе для стрижек или окрашивания <…> и начинайте работать над изобилием и удачей», — порекомендовала эксперт.

Определиться с тем, когда стричься и делать окрашивание, можно, если свериться с лунным календарем. Именно фазы ночного светила оказывают влияние на благоприятность данного процесса.

Прическа, сделанная в определенные дни, помогает поддерживать красоту. Если состояние прядей вызывает беспокойство, то лучше записаться в салон или парикмахерскую в первой половине месяца. В это время усиливается энергия здоровья.

«Если волосы слабые и вы хотите их укрепить, тогда запланируйте стрижку на 1, 7, 8 и 15 августа», — порекомендовала астропсихолог.

Все манипуляции в это время будут способствовать сохранению жизненных сил и энергии. Увеличить ее в несколько раз можно, как утверждается в лунном календаре, во второй половине августа.

«Если вы хотите как можно скорее отрастить волосы, мечтаете о длинных локонах, то для вас подойдут такие даты, как 17, 20, 27, 28, 29 и 30», — отметила эксперт.

Новый образ, созданный в указанное время, обязательно порадует обладательницу, поднимет настроение и позволит привлечь внимание со стороны противоположного пола.

Сделав стрижку в благоприятные даты по лунному календарю, человек может добиться успехов в карьере или получить неожиданные финансовые бонусы в виде премии или выигрыша в лотерею. Возможно, какой-либо проект наконец начнет приносить стабильный доход. Также манипуляции с волосами способствуют появлению новых источников заработка.

«Если же вы хотите улучшить материальное состояние, привлечь больше денег в свою жизнь, записывайтесь к парикмахеру 7, 8, 20 и 30 августа», — рассказала астропсихолог.

Чтобы умножить финансовую удачу, можно во время стрижки повторять позитивные денежные аффирмации, например, такую: «Я притягиваю деньги. Я — денежный магнит. Деньги текут ко мне рекой. Я впускаю в свою жизнь энергию изобилия». Необязательно говорить это вслух. Достаточно произнести указанные слова про себя, а также успокоиться и представить, как финансы приходят в жизнь.

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«Очень здорово будет во время стрижки повизуализировать, помечтать о деньгах, дать своему мозгу поработать в этом направлении и построить пути достижения желаемого», — посоветовала эксперт.

Это позволит быстрее реализовать свои планы и притянуть материальное благополучие.

Когда делать денежную стрижку в августе 2023

Согласно лунному календарю, энергия ночного светила влияет не только на красоту и здоровье, но и на финансовую удачу.

Сделав стрижку в благоприятные даты, человек может добиться успехов в карьере или получить неожиданные финансовые бонусы в виде премии или выигрыша в лотерею. Возможно, какое-либо предприятие наконец начнет приносить стабильный доход. Также манипуляции с волосами способствуют появлению новых источников заработка.

«Если же вы хотите улучшить свое материальное состояние, привлечь больше денег в свою жизнь, записывайтесь к парикмахеру 7, 8, 20 и 30 августа», — рассказала астропсихолог.

Чтобы умножить финансовую удачу, можно во время стрижки повторять позитивные денежные аффирмации, например, такую: «Я притягиваю деньги. Я — денежный магнит. Деньги текут ко мне рекой. Я впускаю в свою жизнь энергию изобилия». Необязательно говорить это вслух. Достаточно произнести указанные слова про себя, а также успокоиться и представить, как финансы приходят в жизнь.

«Очень здорово будет во время стрижки повизуализировать, помечтать о деньгах, дать своему мозгу поработать в этом направлении и построить пути достижения желаемого», — посоветовала эксперт.

Это позволит быстрее реализовать свои планы и привлечь материальное благополучие.

Благоприятные дни для окрашивания

Смена цвета волос также открывает дорогу новым энергиям и влияет на разные сферы жизни человека. Нужно сверяться с лунными фазами при записи в салон красоты.

«Если вы посещаете салоны красоты не только для стрижек, но и для окрашивания, благоприятны для вас будут следующие даты: 1, 8, 9, 10, 27 и 28 августа», — рассказала специалист.

В эти дни смена цвета пройдет максимально успешно. Краска будет дольше держаться и придаст обладательнице особый шарм. Изменившийся образ поможет выглядеть более привлекательной в глазах окружающих, что позволит завести новые и полезные знакомства.

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Правила денежной стрижки в августе 2023

Чтобы привлечь материальные блага, нужно правильно ухаживать за прической. Как утверждает эксперт, здоровые и красивые локоны — первый шаг на пути к успеху во всех сферах жизни.

«Сильные и здоровые волосы дают много энергии для достижения желаемого», — отметила эксперт.

Для привлечения удачи нужно соблюдать следующие правила денежной стрижки:

1. Стричься только в удачные даты по лунному календарю, так как незнание космических законов не освобождает от того воздействия, которое они оказывают. Если пойти к специалисту в неблагоприятное время, то можно серьезно навредить не только здоровью волос, но и лишиться тех благ, которые есть сейчас.

2. Если не удается посетить парикмахера, то можно попросить родственника или друга символически состричь хотя бы кончики. Отрезая волосы самостоятельно, можно наоборот закрыть канал для поступления средств и отвернуть от себя денежную удачу.

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Не стоит стричься у мастера, который находится в плохом настроении или не вызывает доверия у клиента.

«Если вы чувствуете себя некомфортно в кресле парикмахера, сразу же вставайте и смело уходите. Прислушивайтесь к своей интуиции», — порекомендовала астропсихолог.

При проведении процедуры дома лучше доверить ее выполнение человеку, с которым налажены хорошие отношения.

3. Следует обновлять стрижку каждый месяц.

«Достаточно срезать буквально несколько миллиметров в благоприятный день, чтобы привлечь удачу. Говорят, что <…> изобилие и деньги обязательно приходят в дом женщины с ухоженными волосами», — отметила эксперт.

Чтобы поддерживать успех, надо также почаще делать маски, причесываться и внимательно относиться к здоровью локонов.

Неблагоприятные дни для стрижки в августе

Ни в коем случае нельзя записываться в салон в неблагоприятные даты, иначе можно впустить в жизнь негативную энергию.

«Исключите из своего календаря 5, 12, 14, 25 и 26 августа. Стрижка в эти дни способна спровоцировать конфликты и болезни, проблемы с деньгами и опасные ситуации», — предостерегла эксперт.

Не стоит экспериментировать с внешностью в указанное время, так как волосы — мощный источник жизненной силы человека, поэтому манипуляции с ними в неудачные по лунному календарю даты приводят к тотальным неприятностям во всех сферах.

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