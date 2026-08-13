Современные «12 стульев»: кто из актеров может сыграть Бендера, Кису и Грицацуеву в 2026 году

В 1970-х режиссер Леонид Гайдай осуществил свою давнюю мечту — перенес на большой экран любимый роман Ильфа и Петрова «12 стульев». На роль Остапа Бендера претендовали более 200 актеров, а среди кандидатов были Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Алексей Баталов и Никита Михалков. В итоге великого комбинатора сыграл малоизвестный тогда грузинский актер Арчил Гомиашвили, а Кису Воробьянинова — Сергей Филиппов.

Сегодня трудно представить кого-то другого в этих образах. Но что, если бы «12 стульев» снимали в 2026 году? Кто из современных российских актеров смог бы перевоплотиться в легендарных героев культовой комедии?

Остап Бендер — Павел Деревянко

Какие актеры могли сыграть в фильме «12 стульев». Фото: Кадр из фильма «12 стульев», режиссер Леонид Гайдай, 1971 г; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Среди вариантов на роль «великого комбинатора» были Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Алексей Баталов, Никита Михалков, Михаил Козаков, Олег Борисов и даже Муслим Магомаев.

Гайдай всерьез рассматривал Высоцкого, но не сложилось. Режиссер был вынужден искать другого кандидата.

Следующим пригласили Александра Белявского. Однако съемки опять пришлось прервать: Бендер в его исполнении выглядел совсем не колоритно на фоне фактурного Кисы, которого играл Сергей Филиппов. Тут-то и случилась судьбоносная встреча.

Гайдай увидел спектакль «Похождения Остапа Бендера» в городке Поти. Герой в исполнении малоизвестного грузинского актера Арчила Гомиашвили запал режиссеру в душу. Несмотря на то, что 45-летнему актеру предстояло играть 27-летнего персонажа, он убавил себе десять лет, и это сошло режиссеру с рук. Кинопленка «съела» возраст, и Гомиашвили выглядел максимум на 35 лет.

Представить современного Остапа Бендера не намного проще. В 2026 году за эту роль, пожалуй, мог бы побороться актер Павел Деревянко. Ему, конечно, тоже далеко не 27, но и биография, и киноопыт артиста располагают к роли.

Деревянко бросал школу ради медицинского училища, а когда его выгнали оттуда, пытался стать парикмахером. В итоге раскрылся на сцене и экране, хотя и освоил актерское мастерство уже в зрелом возрасте. Деревянко вполне удалось бы создать образ веселого и делового пройдохи Бендера.

В его исполнении Остап был бы взрывным, эксцентричным, постоянно находящимся в движении. Такой Бендер гипнотизировал бы собеседников своей энергией и напором, заставляя их поверить в любую, даже самую нелепую авантюру. Деревянко отлично чувствует комедийный ритм, но при этом способен отыграть и драматичные сцены.

Киса Воробьянинов — Филипп Янковский

Какие актеры могли сыграть в фильме «12 стульев». Фото: Кадр из фильма «12 стульев», режиссер Леонид Гайдай, 1971 г; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

С Кисой Воробьяниновым определились не сразу. Гайдай выбирал между Анатолием Папановым, Ростиславом Пляттом, Юрием Никулиным и Сергеем Филипповым. В итоге выбор пал на последнего. Однако выяснилось, что у актера диагностировали опухоль головного мозга, и врачи давали ему неблагоприятный прогноз.

Гайдай все равно отдал ему роль — возможно, чтобы тот смог напоследок сыграть большую, значимую работу.

Филипп Янковский — артист с аристократичной внешностью и тонкой психологической игрой. Он из актерской семьи, учился у Олега Табакова и снимался у Андрея Тарковского. Собственно, образ Кисы Воробьянинова как раз требует от актера способности сочетать комическую нелепость с трагическим надломом. Такой опыт у Янковского есть: между множеством глубоких кинообразов вклинивается, например, роль Трубадура-младшего в фильме «Бременские музыканты & Co».

Вообще, Воробьянинов — человек, утративший свое прошлое и пытающийся вернуть если не былое величие, то хотя бы материальное благополучие. В этой роли Янковский смог бы по-доброму высмеять алчность, но одновременно вызвать у зрителя сочувствие, раскрыть душу Кисы как обломок ушедшей эпохи.

Отец Федор — Иван Охлобыстин

Какие актеры могли сыграть в фильме «12 стульев». Фото: Кадр из фильма «12 стульев», режиссер Леонид Гайдай, 1971 г; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Михаил Пуговкин, игравший отца Федора, долго сомневался, браться ли за эту роль, опасаясь, что его глубоко верующая мать не благословит его на игру священника-стяжателя. Гайдаю пришлось ждать его согласия около месяца: чтобы приступить к работе, он просил благословения у своей матери.

Образ отца Федора — это сочетание комической жадности и фанатичной одержимости, которая прикрывается церковным саном. Здесь нужен актер, способный на гротеск и яркую характерность — и тут есть кандидатура в подобном Пуговкину положении.

Речь об Иване Охлобыстине — тоже набожном и принципиальном человеке. Его фактурная внешность, внутренняя драма и опыт священника в прошлом делают его кандидатом, достойным рассмотрения. При этом Охлобыстин очевидно силен в комедии, поэтому его отец Федор мог бы выйти ничуть не хуже, чем в исполнении Пуговкина.

В его исполнении персонаж был бы глубоко трагичным и нервным персонажем, человеком, который в своем стремлении к богатству теряет человеческий облик. Охлобыстин способен сыграть одержимость и фанатизм, что является ключевым для этой роли.

Мадам Грицацуева — Надежда Сысоева

Какие актеры могли сыграть в фильме «12 стульев». Фото: Кадр из фильма «12 стульев», режиссер Леонид Гайдай, 1971 г; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

На роль «женщины необъятных размеров с арбузными грудями» пробовались Нонна Мордюкова и Галина Волчек, но победила Наталья Крачковская — фигуристая студентка, которая до этого не играла больших ролей.

Гайдай избрал случайно появившуюся на площадке Крачковскую за ее гротескную внешность, все остальные претендентки на ее фоне казались абсолютно не смешными.

Сыграть эту роль — настоящее испытание для актрисы, потому что она требует не только подходящей внешности, но и умения быть одновременно комичной, трогательной и очень «живой».

Надежда Сысоева — актриса с яркой фактурой. Она умеет быть смешной еще со времен своих первых шагов в КВН и Comedy Club, поэтому органично выглядит в комедийных образах. Да и она сама не скрывает, что часто пользуется экранным образом глуповатой блондинки и в жизни — например, как-то разыгрывала наивную дурочку, когда встречалась с сотрудниками ГИБДД.

Ее Грицацуева вышла бы очень естественной и заводной, что близко по духу к оригинальной героине Натальи Крачковской. Единственное, что может подкачать — фигура. При росте 170 сантиметров вес Надежды Сысоевой около 50 килограммов, но с современным гримом это удалось бы визуально исправить.

Эллочка-людоедка — Ольга Кузьмина

Какие актеры могли сыграть в фильме «12 стульев». Фото: Кадр из фильма «12 стульев», режиссер Леонид Гайдай, 1971 г; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Наталья Варлей, пробовавшаяся на Эллочку, в итоге сыграла скромницу Лизу Калачеву, а роль Людоедки отдали студентке Наталье Воробьевой, главной моднице ГИТИСа.

Эллочка — это сатирический образ женщины, лишенной внутреннего мира, но помешанной на внешнем блеске. Здесь нужна актриса, способная на гротеск и эпатаж.

Ольга Кузьмина обладает как яркой внешностью, так и способностью создавать характерные образы. Она могла бы сыграть Эллочку как современную диву, которая живет в мире иллюзий и брендов. Это добавило бы истории актуальности и сделало бы сатиру еще более острой.

У Кузьминой тоже яркая внешность, она легко отыгрывает комедийные образы самого разного типа. Ее сильная сторона — легкая, воздушная эксцентрика и умение работать с интонацией. Она хорошо показывает абсурдные, утрированные реакции, что идеально ложится на сатирическую природу персонажа.