Смерти родных и предательство друзей: личные трагедии Тото Кутуньо

Самый известный итальянский исполнитель Тото Кутуньо ушел из жизни в 80 лет после продолжительной болезни.

В биографии исполнителя и создателя популярных шлягеров было немало трагических страниц, о которых даже не подозревали поклонники. Выдавать подробности своей личной жизни настоящий итальянец (italiano vero), как его прозвали по строчкам его песни L'italiano, не любил. Но все сами за себя говорили его глаза. Практически на всех фотографиях у артиста можно заметить печальный и задумчивый взгляд.

Случайная смерть сестры

Тото рос очень веселым и любознательным ребенком. Все изменилось после трагедии, которую певец пережил в пятилетнем возрасте. Во время семейного обеда умерла его сестра. Девочка просто подавилась, но родственники не смогли спасти ребенка. После случившегося мальчик замкнулся и долго не мог оправиться от полученной травмы. Тото стал реже улыбаться и смеяться, все больше времени проводил наедине со своими мыслями.

Предательство близкого друга

Первым примером в музыке для Тото стал отец, который умел играть на тубе (духовой инструмент) и даже создал собственную группу, к участию в которой привлек и своего семилетнего сына. Кутуньо-младший было отведено место ударника. За всю свою жизнь артист освоил еще несколько инструментов: аккордеон, фортепиано и гитару.

www.globallookpress.com / United Archives

Идея стать музыкантом пришла, когда семья переехала в Специю, приморский городок Италии. Свою первую песню Тото написал в 14 и посвятил ее своей возлюбленной. Композиция называлась La strada dell’ amore («Дорога любви»).

Одаренный 19-летний юноша создал собственную группу «Тото и Тито», с которой выступал по всей Италии. Именно для своего коллектива артист и начал сочинять песни. Однако о даровании Кутуньо стало широко известно, как ни странно, не на его родине, а во Франции.

Грандиозный успех композитору принесла работа с поэтом Вито Паллавичини. В 1974-м они вместе создали песню «Африка», которую исполнил французский певец Джо Дассен. Эта композиция сразу стала хитом и принесла славу создателям. Ничуть не с меньшим восторгом слушатели восприняли и новую их совместную работу — Et si tu n’existais pas («Если б не было тебя»), которая впоследствии стала его визитной карточкой.

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Однако через несколько лет Паллавичини заявил, что успех всех хитов, которые они создали в тандеме с Кутуньо, исключительно принадлежит его поэтическим текстам. Тото был ужасно потрясен предательством соавтора и даже долго не мог заставить себя вновь сесть за фортепиано.

Долгий путь к успеху на родине

Когда Тото Кутуньо оправился от предательства коллеги, он вновь принялся творить. Новые работы доказали, что его талант многогранен и масштабен. Именно тогда к 37-летнему Кутуньо стала приходить слава в Италии. Особенное внимание композитору стали уделять после выхода фильма «Укрощение строптивого». Для этой ленты Кутуньо написал саундтрек, который до сих пор знают, любят и напевают.

Эта работа также принесла Кутуньо и дружбу с другим знаменитым итальянцем — актером Адриано Челентано, которая вылилась в творческий союз. Даже свою визитную песню L'italiano Кутуньо хотел отдать знаменитому другу, но тот по неизвестным причинам отказался исполнять хит. Теперь уже сложно представить, что артист мог так никогда и не снискать мировую славу, если бы Челентано тогда согласился «забрать» себе композицию.

Потеря детей

Для каждого итальянца семья — это святое, поэтому и для Тото этот вопрос был довольно серьезным. Несмотря на невероятную популярность у женщин, Тото было абсолютно все равно на поклонниц, которые были готовы отдаться ему по первому зову. Кутуньо всю свою жизнь любил только свою жену Карлу. Пара познакомилась, в клубе, где регулярно выступала группа начинающего артиста. Когда они поженились, Тото было 27 лет. Вместе с супругой они прожили более полувека.

www.globallookpress.com / United Archives

Молодые мечтали о большой семье, в которой будет минимум четверо детей. Однако все сложилось иначе. Когда Карла забеременела двойней, врачи выявили высокий риск смертельного исхода и для будущей матери, и для малышей, поэтому уговорили женщину сделать аборт. Но после операции супруга Кутуньо потеряла возможность иметь детей. Тото снова пережил большую потерю. Совсем недавно он уже видел себя многодетным отцом и готовился к рождению близнецов, а теперь перед ним было лишь горе утраты.

Долгие годы артист пытался смириться с бездетной жизнью, но в 45 решил, что если наследника не может подарить жена, то это сможет сделать другая девушка. Тото познакомился со стюардессой Кристиной, которая и родила ему сына Нико. Роман длился два года. Кутуньо сам рассказал Карле о внебрачной связи и ребенке. Женщина тяжело приняла это известие, но все-таки простила мужа. Позднее Нико стал желанным гостем в их доме.

Долгая борьба с раком

В 2007-м у Тото Кутуньо диагностировали рак простаты. Певцу провели сложную операцию, после которой ему пришлось пережить курс химиотерапии и несколько лет реабилитации. Болезнь отступила. Певец стал внимательнее относиться к своему здоровью, подолгу гулял каждый день и занимался плаваньем. Он даже исполнил свою давнюю мечту и купил домик у моря в Портофино.

Однако после долгих лет онкология опять дала о себе знать. На этот раз артист не смог победить рак. Именно это заболевание стало причиной его смерти.