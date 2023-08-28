Кризис настигнет 4 знака зодиака: чем опасен ретроградный Уран с 29 августа 2023 по 26 января 2024 года

Самой популярной планетой, чью ретроградность многие ждут с замиранием сердца и сильной тревогой, всегда был Меркурий. Вполне оправдано, ведь он сменяет фазу до четырех раз за год, но принижать при этом значимость других светил крайне опрометчиво. Они могут привнести в жизнь не меньше сюрпризов, причем не всегда приятных. Например, грядущий ретроградный Уран, который будет двигаться в обратном направлении целых полгода — с 29 августа 2023 по 26 января 2024.

О том, как в это время изменится быт всех знаков зодиака, к чему стоит подготовиться заранее и какие дела желательно отложить, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик Аделина Панина.

Общий прогноз на период ретроградного Урана с 29 августа 2023 по 26 января 2024

Любая планета в фазе ретроградности заставляет представителей зодиакального круга пройти через ряд особых испытаний. Например, импульсивный и напористый Марс в обратном движении действует абсолютно противоположно своим качествам. Многие чувствуют в этот период упадок сил и отсутствие мотивации. А та же ретроградная Венера (с 23 июля по 4 сентября 2023 года), обычно отвечающая за красоту и любовь, предупреждает риск неудачных косметологических процедур и возвращение бывших возлюбленных.

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В случае Ретроурана знаки зодиака настигает целый ряд критических ситуаций: все валится из рук, а новые дела и знакомства оказываются крайне нестабильными. Связано это с тем, что в астрологии Уран принято считать планетой-новатором. Контроль и дисциплина здесь бессильны, лучшая стратегия — довериться интуиции и подстраиваться под быстро обновляющиеся ситуации.

«В этот период не избежать множества разрывов. Но относиться к этому стоит исключительно позитивно. Вселенная дает редкую возможность понять собственную ценность в партнерстве. То же самое относится и к профессиональным возможностям. Многие смогут пересмотреть свои карьерные амбиции и жизненные приоритеты», — поясняет эзотерик.

Отличная новость для ученых, исследователей и специалистов в области IT-технологий. Им бунтарская энергия Урана может преподнести новые идеи для нестандартного решения проблем или выдающегося открытия. Но не стоит забывать, что планета крайне непредсказуема, поэтому принять ее подарки знаки зодиака смогут лишь в том случае, если научатся плыть по течению и проявлять гибкость в делах.

Кому ретроградный Уран с с 29 августа 2023 по 26 января 2024 спутает все планы

Уран будет поворачивать вспять многие глобальные процессы, особенно в области интернет-проектов, различных каналов связи и СМИ. Не стоит путать его с ретроградным Меркурием, во время которого нередко ломается бытовая техника и возникают мелкие ссоры с близкими.

Любую проблему Уран будет масштабировать. Случайный конфликт чреват громким и болезненным завершением долголетней дружбы или расставанием, а проблемы с приборами — сгоревшей проводкой, капитальным ремонтом или вовсе вынужденным переездом. Также в период Ретроурана необходимо пересмотреть все заброшенные дела. Это отличное время для воплощения нереализованных идей, но при одном условии — на руках должен быть хорошо продуманный план их воплощения. Браться за совсем новые замыслы не стоит.

«Особенно осторожными нужно быть людям, которые родились с — 1 по 10 февраля (Водолеям), 3 по 12 мая (Тельцам), 3 по 14 августа (Львам) и со 2 по 14 ноября (Скорпионам). Если представители этих знаков зодиака решатся кардинально менять свою жизнь, их ожидает длинная череда неудач и промахов. Ретроградный Уран сам преподнесет изменения в нужных сферах. Родившиеся в другие даты могут выдохнуть, возможно они даже не заметят влияния коварного светила», — предупреждает специалист.

Многие могут столкнуться с повышенным стрессом, тревожностью. Это связано с желанием держать все дела под строгим контролем, что радикальная планета не приемлет. К концу ретрограда особенно неуступчивые представители зодиакального круга рискуют потратить большую часть сил и нервов.

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Полезные рекомендации на период Ретроградного Урана

В это время лучше не запускать онлайн-проекты — мероприятия или бизнес в интернете, входить в СМИ. Важно отметить, что это не касается журналистов, которые уже публикуются, их уроки Ретроурана не затронут. Кроме того, эзотерик не советует:

планировать очень крупные перемены в жизни, особенно если что-то нужно начинать с нуля;

делать ставки, увлекаться азартными играми;

выходить на биржу, покупать акции, инвестировать;

брать кредиты, ипотеки;

обменивать валюту.

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Вместо этого специалист рекомендует:

заниматься обычными делами, не планируя ничего кардинального;

копить идеи и ждать подходящего момента для их реализации;

всегда иметь запасной план;

учиться плыть по течению и быстро адаптироваться.

Также Уран — это планета оригинальности и моды. Во время его ретроградной фазы знаки зодиака смогут пересмотреть собственный гардероб, имидж. Если в списке нерешенных дел завис пункт «отправиться на шоппинг», не стоит отказывать себе в таком удовольствии. В этот период высока вероятность стать намного ярче и заметнее за счет удачных приобретений.