Эмоциональные качели и внезапный кризис: любовный гороскоп для Весов на 2024 год

Знак зодиака Весы всегда отличался миролюбивым характером и осторожностью в принятии решение. Нередко эта нерешительность и медлительность играет на руку рожденным под покровительством воздушной стихии, однако в 2024-м яркая черта может серьезно подпортить жизнь, принеся лишь беды и трудности.

В грядущем году править зодиакальный кругом будет величественный Дракон. Мифическое существо щедро одаривает удачей и успехами смелых и решительных. Поэтому Весам придется серьезно постараться, чтобы оказаться в фаворитах огнедышащего символа и как можно скорее обрести настоящую любовь или укрепить имеющиеся отношения.

Астролог Алина Кузьмийчук эксклюзивно для Пятого канала рассказала, какие испытания на личном фронте ожидают Весов в 2024 году.

Алина Кузьмийчук

Астролог

Общий любовный гороскоп на Новый 2024 год для Весов

В 2024 году в любовной сфере Весов будут происходить поистине судьбоносные ситуации. Любые действия, будь то знакомство с интересным человеком или решение о совместном переезде со второй половинкой, будут носить кармический характер (придется вновь пройти уроки, которыми знак зодиака пренебрег в прошлой жизни).

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Именно поэтому представителям воздушной стихии при всей их легкости и оптимизме придется сделать немало сложных выборов и взглянуть на себя под новым углом. Возможны странные стечения обстоятельств: неожиданные встречи с объектом симпатии, частые поводы для общения, а также стремительное развитие романа.

«Вы можете произвести внутренний анализ и сделать определенные выводы. Но не спешите с действиями, потому что уже весной вы сможете иначе оценить эту ситуацию», — советует астролог.

И все же без сложностей не обойдется, ведь Весы по гороскопу за грядущий год должны стать более инициативными, при этом не забывать об осторожности и важности баланса. Только так удастся достичь гармонии в романтической сфере.

Любовный гороскоп на Новый 2024 год для состоящих в отношениях Весов

Весам, уже встретившим свою любовь, в 2024 году придется пройти немало внутренних кризисов и трудностей. Сомнения и страхи начнут одолевать уже зимой. Гороскоп предупреждает: может появиться желание все обнулить, так как текущее положение дел в паре вряд ли будет радовать.

Однако именно в этот момент важно остановиться лишь на анализе взаимоотношений и собственных чувств. Поспешное расставание или незапланированные серьезные разговоры лишь ухудшат положение. Ведь уже к весне настрой представителей воздушной стихии кардинально измениться.

«Вы будете как-то странно смотреть на своего партнера и думать, насколько ваши отношения гармоничны и благоприятны для вашего будущего», — комментирует эксперт.

Все сложные решения в любовной сфере желательно отложить на теплое время года. Тогда же получится проводит больше времени со второй половинкой на прогулках или в путешествиях. В комфортном и спокойном темпе будет намного легче решать давно назревшие вопросы.

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Любовный гороскоп на Новый 2024 год для одиноких Весов

Одиноким представителям знака Весов 2024 год принесет немало интересных подарков. Однако не обойдется и без трудностей. Ведь в начале года грусть и одиночество займут все мысли. Может создаться ложное ощущение, что уже никогда не получится встретить своего человека.

Любые разговоры о любви будут вызывать апатию и тревогу. Однако этот период по гороскопу нужно всего лишь пережить. Уже весной рожденные под покровительством воздушной стихии почувствуют прилив новых сил.

«Лето — прекрасное время для одиноких Весов. Вы можете встретить нового человека и ощутить с ним очень сильную связь. Осенью придет более трезвый взгляд. Поэтому весь год у Весов похож на некоторые качели», — поясняет специалист.

После сложного зимнего периода настанет наиболее романтическая пора. Все свободное время захочется уделять объекту симпатии. Подобное состояние эйфории продлится вплоть до наступления осенних холодов. Тогда же и выдастся отличный шанс абстрагироваться и сделать определенные выводы о новом знакомом. Стоит ли развивать эти любовные отношения или завершить краткосрочный роман? Ответы на эти вопросы найдутся сами. Главное, дать себе время на раздумья.

В целом, год будет напоминать качели. В один миг Весы полны сил и желания подарить свою любовь всем вокруг. В другой — закрыться и полностью погрузиться в в собственные страхи и опасения. Избежать переменчивого настроения не получится, поэтому лучший совет — всегда окружать себя дорогими сердцу людьми. Они помогут пережить все кризисы и вновь воспрять духом.