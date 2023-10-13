Открыт к предложениям: что делать, если супруг настаивает на свободных отношения

Альтернативный союз подходит далеко не всем парам, но привлекает многих супругов новизной.

Сохранить гармоничные отношения довольно сложно. Быт и накопившиеся претензии друг к другу убивают романтику. Бывают ситуации, когда супруги устают от постоянного нахождения вместе.

В погоне за разнообразием люди ищут альтернативные способы наладить атмосферу в семье. Некоторым кажется, что свободные отношения или гостевой брак спасут от появившихся за много лет совместной жизни проблем. Однако подобный выход помогает лишь малому проценту пар.

Какие опасности таит чрезмерная открытость и тяга к экспериментам в личной жизни, эксклюзивно Пятому каналу рассказал клинический психолог Виталий Самсон.

В чем различие между открытым и гостевым браком

Если раньше семья строилась по принципу безопасности, потому как в одиночку выжить было довольно сложно, то теперь институт брака перестраивается. Люди в первую очередь стали заботиться о личном комфорте комфорт и не всегда готовы подстраиваться под избранника, поэтому и строят союз по неклассической модели. Однако все чаще к подобной форме прибегают те, кто долгое время прожил вместе.

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«Сейчас классический брак переживает глубокую трансформацию, потому что мы с вами чувствуем себя более свободно и безопасно. У нас появилась экономическая независимость и возможность реализовывать свои фантазии», — пояснил психолог.

К новым форматам отношений все чаще приходят те, кто неудовлетворен сексуальной жизнью с партнером и устал от рутины. Самыми распространенными их видами считаются открытый брак или гостевой.

Когда супруги принимают решение, что они могут иметь связи на стороне, то такая форма союза называется открытым браком. При этом партнеры могут жить вместе и совместно обговаривать с кем и когда встречаются. Такой союз еще называют полиаморией. Партнеры, состоящие в данных отношениях, способны ограничиваться лишь разовыми встречами или заводить постоянных любовников. В гостевом браке все совсем не так.

«Это когда два партнера живут отдельно друг от друга в разных квартирах или городах. Но какое-то время проводят вместе. Такие супруги не имеют официальных любовников за пределами семьи», — отметил клинический психолог.

Подобный образ поведения транслируется в различных фильмах, сериалах и других произведениях искусства, а также многие берут пример со своих кумиров: актеров, режиссеров и певцов.

Кто из известных людей жил в открытом или гостевом браке

Если брать во внимание только примеры за ближайшее столетие, то можно найти следы таких союзов в жизни русских классиков начала ХХ века. Творческим личностям буря страстей приносила вдохновение на создание новых произведений.

«Поэты Владимир Маяковский, Иван Бунин поддерживали полиаморию. Это семья, состоящая из нескольких сексуальных партнеров. Чаще троих: двое мужчин или одна женщина и наоборот», — прокомментировал эксперт.

Однако были ли они счастливы — сказать сложно. Их любовная лирика пронизана душевными терзаниями.

Более распространенным явлением открытый брак стал буквально пару десятилетий назад. Большинство знаменитостей, которые решились не зацикливаться только на избраннике, считают, что семья не должна ограничивать свободу супругов, поэтому сохранять верность в данном вопросе не имеет смысла. Однако, как показывает практика, все звучит красиво только на словах.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Подобных взглядов придерживаются даже, казалось бы, крепкие семейные пары Голливуда. Так, Уилл Смит и его супруга Джада Пинкетт-Смит, которые, несмотря на 25-летний союз, уже долго находятся в свободных отношениях. Это стало известно, когда Джада начала встречаться с певцом Аугустом Алсиной. Их связь длилась в течение нескольких лет.

Однако в октябре 2023-го встрылись шокирующие подробности об их жизни. Супруги в 2016-м расстались, но развод до сих пор не оформили. Семь лет голливудская пара пыталась наладить отношения и изображала счастливую семью на публике, не желая делиться с прессой семейными проблемами. Вероятно, сейчас раскрыв все карты, Смиты окончательно решили разорвать союз.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт тоже практиковали открытый брак и позволяли друг другу поглядывать налево. Но свободные взгляды не уберегли звездную пару от развода. Хотя даже после того, как они расстались со скандалом, ни один не назвал особенности их взаимоотношений причиной расставания, но, вероятно, подобная модель только усилия разногласия знаменитостей.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Моника Беллуччи и Венсан Кассель также не видели смысла ограничивать себя обществом друг друга. Более того, знаменитые супруги жили в гостевом браке, причем не просто в разных домах, а даже в разных странах. Беллуччи частенько пребывала в европейских краях — Италии или Франции, а Кассель предпочитал экзотическую Бразилию. Но, вероятно, долгая разлука и общество других спутников послужили причиной их развода после 14 лет брака.

Ирина Хакамада и Владимир Сиротский

В России подобная практика довольно редка, поскольку большинство жителей страны придерживается классических взглядов на семью и не желает делить супруга с кем-то еще. Согласиться на подобное партнерство могут не только мечтающие получить свободу, но и имеющие травматичный жизненный опыт. Например, журналистка и экс-кандидат в президенты Ирина Хакамада со своим четвертым супругом жила в открытом браке.

В предыдущих отношениях Ирина нередко сталкивалась с неверностью мужей, возможно, поэтому согласилась на подобную форму отношений. Супруги прожили вместе 25 лет, пока бизнесмен Владимир Сиротский в 2020-м не скончался от остановки сердца.

Супруг предлагает альтернативные отношения: что делать

Предложение об открытом браке может возникнуть из-за того, что супругов не устраивает интимная сфера жизни. Однако чаще всего подобный запрос появляться, когда мужу или жене традиционные отношения кажутся скучным пережитком прошлого.

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«Либо пары устают от монотонной сексуальной жизни, либо изначально считают, что традиционные отношения — это скучно, это не для них. Возможно, что новый сексуальный партнер действительно оживит такие отношения, но только на время», — отметил специалист.

Важно помнить, что это серьезный шаг. В таком случае не стоит сразу бежать впереди паровоза и заводить романы на стороне. В первую очередь нужно поговорить со второй половинкой и найти выход из неразрешенных ситуаций.

«Таким парам я предлагаю попробовать внести разнообразие в интимной жизни. Вдвоем подумайте, о чем вы мечтаете. <…> И попробуйте это реализовать. Если вам сложно разговаривать на эту тему, обратитесь к сексологу, который поможет настроиться на диалог», - посоветовал эксперт.

Однако, если этот способ не помог, то не надо сразу идти на поводу у мужа или жены.

«Если же ваш партнер продолжает настаивать на альтернативе, то главный принцип, на мой взгляд, — соглашаться на такие отношения, только если у вас тоже есть интерес. И ни в коем случае не говорить „да“ из-за страха, что супруг вас бросит», — прокомментировал эксперт.

Если человек сам не готов к подобному опыту, то он вряд ли будет нейтрально относиться к переменам. В таком случае неудовлетворенность новым форматом взаимодействия может привести к усугублению противоречий в семье.

Что важно уточнить перед вступлением в открытый или гостевой брак

Открытый и гостевой брак — это серьезный шаг, поэтому важно детально обсудить насущные проблемы и дальнейшую жизнь. Перед разговором надо серьезно обдумать этот вопрос.

Важно понять, какие чувства человек испытывает к своему избраннику и что ему не хватает в этих отношениях: интимной близости, потому что со второй половинкой нет возможности удовлетворить свое либидо в полном объеме, новых эмоций или просто времени побыть наедине с собой. Запрос нужно сформулировать четко. Это даст понять, какой вид партнерства больше подходит.

Если не хватает личного пространства, то, вероятно, стоит задуматься о гостевом браке, то есть просто разъехаться. При этом стоит заранее обсудить частоту и место дальнейших встреч, например, по очереди устраивать свидания дома у одного из супругов или найти отдельный вариант. В подобном случае партнеры также должны быть готовыми к тому, что придется пересмотреть бюджет, ведь траты существенно возрастут.

Еще одной точкой преткновения могут стать дети. Важно, чтобы оба родителя продолжали участвовать в воспитании. Место жительства чад тоже стоит обозначить. Например, можно предложить, чтобы дети определенный срок гостили то у мамы, то у папы.

Немаловажным вопросом в гостевом браке являются чувства: не угаснет ли любовь между супругами с течением времени, прожитого раздельно, есть ли то, что связывает мужа и жену, помимо штампа в паспорте и детей. Также, возможно, находясь на расстоянии, человек будет чувствовать обиду на вторую половинку. Чтобы не возникало неприятных ощущений, важно все это честно донести избраннику и попытаться найти точки соприкосновения.

Если говорить об открытом браке, то эмоции в данном вопросе тоже играют немаловажную роль. Нужно прояснить для себя, какие чувства будет вызывать адюльтер супруга и собственные измены. Ревность и претензии к партнеру обострят взаимоотношения между мужем и женой.

«Большая степень свободы предполагает и большую ответственность, доверие, четкие личностные границы и открытую коммуникацию между всеми партнерами», — отметил эксперт.

Если муж и жена выбирают открытый брак, в разговоре со второй половинкой необходимо детально обсудить встречи с другими людьми и составить список лиц, с которыми изменять недопустимо.

«Если вы согласились и ваш супруг тоже согласен, то вам необходимо разработать собственные правила: что можно, чего нельзя в этих новых отношениях. Например, как будете выбирать партнера, где встречаться, как предохраняться. И это очень важно выяснить заранее», — пояснил эксперт.

После принятия решения об альтернативных отношениях лучше сообщить обо всем близким, чтобы не возникало неприятных ситуаций. Еще один важный момент для тех, кто вступает в открытый брак, — рассказывать о своем семейном статусе новым избранникам, чтобы после близости те не надеялись на какое-то более серьезное продолжение.

Чем опасны открытый и гостевой брак

Неклассическая семья, с одной стороны, способна дать более глубокое удовлетворение потребностей в любви, заботе, сексе или подарить возможность отдохнуть от семейных забот и проблем, а с другой — в это время появляется гораздо больше рисков потерять то, что выстраивалось годами.

«Могут обостриться давно нерешенные вопросы и это, наоборот, не сблизит, а приведет к разрыву», — поделился опытом специалист.

В данном случае главное — осознанно принимать решение и, если что-то вдруг перестало устраивать в новой форме союза, говорить об этом супругу и обсуждать проблему, а не замалчивать.